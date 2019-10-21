Глава Роскомнадзора: блокировки малоэффективны, нужны штрафы. Экспертные мнения

Российские власти планируют перейти от блокировок нарушителей в интернете к штрафам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне:

«В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета. Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают „экономическим рублем“ — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство».

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Это особенно актуально в условиях, когда интернет бурно развивается, добавил он. Также, отметил глава Роскомнадора, в современном мире правила «должны быть одинаковыми для всех: государств, корпораций, людей».

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Это не значит, что власти собираются отказываться от блокировок, говорит «Открытым медиа» директор института исследований интернета Карен Казарян. С ним согласен и руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк: блокировки останутся, просто к ним добавятся крупные денежные взыскания.»Это придумано в первую очередь для иностранных компаний: Facebook, Twitter и Google. Их блокировать не будут — нет отмашки сверху, но попробуют склонить к большей сговорчивости рублём», — считает Козлюк. Правда, это вряд ли сработает, полагает он.

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«Баланс прав и интересов граждан не соблюден, и прежде чем требовать от IT-компаний выплаты штрафов, имело бы смысл решить этот вопрос. Если бы баланс соблюдался, возможно, могли бы эффективно применяться законы о штрафах. Но, к сожалению, наша регуляторика такова, что введение законодательных норм подобного сорта лишь внесет еще больше абсурда в ситуацию и спровоцирует отток капитала из России», — Артём Козлюк в интервью для «Давыдов.Индекс».

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Жаров же уверен, что в этой сфере будут появляться новые международные инициативы. При этом, добавил он, Москва выступает за «многополярность в управлении интернетом» и считает, что международные организации должны иметь больше прав в этой сфере.

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«Речь, насколько можно судить по развернутой цитате, пока не о пользователях, а о компаниях, — пишет шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. — Вероятно, это можно трактовать и как признание того факта, что блокировки не работают — по крайней мере, не работают так, как это задумывалось Роскомнадзором».

Почти год назад Жаров уже озвучивал подобные тезисы, которые можно охарактеризовать как бессилие российских властей перед современными технологиями. Глава РКН выступил за введение штрафов для онлайн-сервисов за повторные «невопиющие нарушения» законов, регулирующих интернет в России.

Чиновник предлагал ввести так называемые оборотные штрафы — накладываемые на компании денежные санкции в размере доли оборота. Но его инициатива тогда не нашла поддержки у законодателей, посчитавших её преждевременной. Глава думского комитета по инфополитике Леонид Левин тогда заявил, что

«…при выработке решений в этой сфере смотреть на практическую реализацию действий и работу российских компаний в России — первое, и второе — на международный опыт в этой сфере. Третье — учитывать мнение тех специалистов профильных, кто за это отвечает с точки зрения государственного управления — налоговые службы, те, кто отвечают за выработку решений фискального вопроса».

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Очевидно, на фоне негативных процессов, вызванных недавней дискуссией о возможном принятии законопроекта Антона Горелкина «о значимых ресурсах», государство вдруг проявило заботу в отношении к Яндексу. По крайней мере, дало понять о своём внимании к компании.

Жаров заявил о поддержке российского IT-гиганта в ходе его развития и расширения сферы деятельности на международном уровне. Он назвал компанию национальным лидером, который развивает высокие технологии, а также владеет сервисами, беспилотными такси, и похвастаться собственной совершенной поисковой машиной, по его мнению, могут немногие страны.

Кроме этого, к открытию торгов на Московской бирже акции Яндекса выросли на 7,3%. Котировки растут на фоне новостей об отзыве правительства на законопроект о значимых интернет-ресурсах. На днях стало известно, что кабмин предлагает увеличить предельную долю иностранного владения в нем в отношении голосующих акций до 50% минус одна бумага. В представленном Горелкиным варианте предполагается, что значимые IT-ресурсы смогут иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале.

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