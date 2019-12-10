ФСБ отчиталась о блокировке более 50 тысяч «террористических» интернет-страниц

Свыше 50 тысяч интернет-страниц, пропагандировавших терроризм, заблокированы в России в 2019 году, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) в Москве.

Бортников отметил, что в текущем году был повышен уровень взаимодействия правоохранительных уровень и Роскомнадзора, что позволило «пресечь распространение информации, пропагандирующей деятельность международных террористических организаций».

Также были заблокированы активы более 2 тысяч человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Росфинмониторинг заблокировал при этом сумму свыше 31 миллиона рублей, подчеркнул глава ФСБ.

Здесь стоит заметить, что в базе Росфинмониторинга можно увидеть не только замеченных в террористической деятельности граждан, но и тех, кто попал туда из-за своих высказываний в Сети. К примеру, летом туда была внесена псковская журналистка Светлана Прокопьева, в словах которой силовики усмотрели «оправдание терроризма». В этом же списке в своё время побывали «ловец покемонов» Руслан Соколовский и блогер Егор Жуков.

Хочется добавить, что силовики совместно с РКН достигли успехов в другом нелёгком деле — глушении мобильного интернета. Совсем не единичные случаи такого рода цензуры были зафиксированы в Ингушетии во время протестных митингов, затем практически та же ситуация повторилась в Москве.

Кроме этого, Бортников считает серьезной проблемой нежелание некоторых основных мировых информационно-телекоммуникационных компаний идти на сотрудничество со спецслужбами. Об этом он заявил в октябре текущего года на совещании силовых органов в Сочи, а также добавил, что террористы всё чаще используют высокие технологии, в частности — беспилотные летательные аппараты, которыми атакую военные и гражданские объекты, а для финансовой подпитки пользуются анонимными криптовалютами.

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