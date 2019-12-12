Правительство не спешит с легализацией криптовалюты, опасаясь мошенничества

Судя по всему, Россия пока не изменит свою выжидательную позицию относительно криптовалют, сообщает «Независимая газета». Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации выразил мнение, что в России ещё достаточно высокие риски финансовых пирамид, в отличие от небольших государств, и поэтому легализовывать криптовалюту здесь пока рано. Чиханчин вспомнил пример с «МММ» Мавроди. Он считает, что хотя криптовалюты сейчас развиваются в некоторых странах Азии, ни одна страна ещё по-настоящему не решила этот вопрос и России не стоит бежать впереди паровоза.

Принимая во внимание последние новости, в России может появиться регулирование криптовалют, но оно, возможно, будет запретительным. Правительство опасается использования криптовалюты в криминальных целях. Кроме Юрия Чиханчина, скепсис к криптовалютам выразила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, что в России уже несколько лет идёт принятие закона «О Цифровых финансовых активах», который, предположительно, введёт в российское правовое поле понятие криптовалюты, которая пока находится вне его. В прошлом месяце Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину запрос с просьбой ускорить принятие закона. Под письмом тогда подписались Александр Шохин и Владимир Потанин.

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