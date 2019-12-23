Репортёры без границ: «Россия — всё под контролем?»

«На протяжении последних лет российские власти систематически ограничивают свободу слова и прессы в интернете, — говорится в новом докладе международной организации «Репортёры без границ» (РБГ), посвящённом цензуре Рунета. — В фокусе их внимания все больше оказываются и такие международные интернет-платформы, как Google, Facebook и Twitter».

В докладе описывается созданная в России система массовой слежки в интернете, рассказывается о делах тех, кто из-за своих действий в интернете был приговорен к тюремному заключению, а также рассматривается вопрос о том, может ли закон о «суверенном Рунете», вступивший в силу в начале ноября, вообще быть реализован при нынешних технических возможностях. Опираясь на официальную статистику, а также исследования правозащитников и общественных организаций, в том числе РосКомСвободы и «Агоры», РБГ рассказывают о новых тенденциях в российском законодательстве, в действиях властей, об их давлении на внутренний и внешний IT-бизнес в попытках установить полный контроль над Сетью.

#Россия : "Репортеры без границ" @RSF_inter опубликовали доклад о цензуре интернета в России. О том как ограничивается свобода слова и прессы в #Рунет, подробнее на https://t.co/KFzu0sMbmu pic.twitter.com/WrL2Q27iwf — Репортеры без границ (@RSF_ru) December 19, 2019

Авторы доклада напомнили, как после массовых протестов 2011-2012 годов в России началось постепенное усиление давления на интернет. Сначала под благими намерениями «защиты детей от вредной информации» был принят закон о «чёрных списках» сайтов, который открыл тот самый ящик Пандоры, после которого начались произвольные блокировки — в том числе материалы оппозиционных изданий.

Согласно опросам ФОМ, а также ряду других исследований, телевидение в последнее время сильно потеряло позиции как источник информации для россиян, которые всё чаще используют для этого интернет. Кроме этого, социальные сети и другие интернет-платформы использовались для координации протестных действий, на которые власть зачастую не могла повлиять никак.

Естественно, государство понимает, какой важный рычаг воздействия на сознание граждан у них уплывает из рук, поэтому принуждение к сотрудничеству как отечественных, так и иностранных интернет-платформ только усиливается. Но если российские ресурсы, бизнес которых всецело зависит от отношений с властями, практически все готовы сотрудничать с силовыми органами РФ, то с заграничными всё не так просто.

Начиная с 2014 года власти пытаются склонить к повиновению популярные среди россиян мировые платформы Google, Facebook и Twitter. Из них только Google пытается вести диалог с Роскомнадзором, но всё равно власти недовольны им, и компания уже несколько раз была оштрафована за отказ удалять из поиска запрещённые сайты. Подобные элементы давления были использованы и против Facebook с Twitter, однако пока российские власти накладывали на них совершенно символические штрафы за отказ переносить данные россиян на территорию РФ.

В отличие от многих других стран, в России есть свои интернет-платформы, которые по популярности могу сравниться с зарубежными, например, ВКонтакте и Яндекс. Первый, согласно данным «Агоры», остается лидером в плане приговоров за посты и высказывания, а второй в последнее время стал объектом нездорового интереса со стороны государства, что пагубно сказывается на его бизнесе.

Но Кремль не оставляет стремления «укротить» и зарубежные платформы, прекрасно понимая, насколько большое внимание они оказывают на россиян. Поэтому всё чаще на компании налагаются миллионные штрафы, принимаются новые запретительные законы.

«В 2019 году многие из тенденций, описанных в данном докладе, достигли своего промежуточного пика, — отмечают в РБГ. — Принятый в мае закон «о суверенном Рунете» выводит интернет-цензуру в России на новый уровень: с его помощью правительство пытается взять под свой контроль инфраструктуру сети. Власти хотят еще эффективнее блокировать определенный контент, вести тотальное наблюдение за перепиской и, в случае необходимости, иметь возможность отключить российскую Сеть от мировой. Весной 2019 года в России прошли многотысячные протесты против этого закона и за свободу интернета. Летом десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях с требованием расширения участия граждан в политических процессах. Сотни демонстрантов были арестованы, многих приговорили к тюремному заключению. Одновременно с этим независимые онлайн-медиа и информационные порталы гражданских общественных организаций, пытающиеся дать отпор диктату Кремля, ощутили невиданную волну поддержки».

В жизни россиян международные интернет-платформы играют большую роль. По данным опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией Левада-Центр, около трети (30 процентов) всех жителей России пользуются Youtube – видеопорталом, принадлежащим концерну Google. Политические блогеры и активисты, деятели искусства и политики могут при минимальных технических затратах создавать видеоконтент и с помощью Youtube доносить его до аудитории в сотни тысяч человек.

Критически настроенные журналисты и обозреватели пользуются этой платформой для того, чтобы напрямую обращаться к своим читателям или зрителям – если, например, они были уволены или их программа была снята с эфира государственных телеканалов. У известного ютубера Юрия Дудя в два-три раза больше подписчиков, чем у каналов общенациональных государственных телевизионных СМИ. Согласно результатам опроса, проведенного Левада-Центром, Youtube занимает третье место по популярности среди социальных сетей в России. На первом месте – социальная сеть ВКонтакте, принадлежащая прокремлевской группе Mail.ru.

Однако, как говорилось выше, ВК — чемпион не только в плане популярности среди россиян, но и в количестве преследований за высказывания — соцсеть делится с силовиками любыми данными своих пользователей, поэтому заводить на них административные и уголовные дела не составляет для властей большого труда.

Для независимых журналистов международные онлайн-платформы важны как каналы, с помощью которых они могут обращаться к своей аудитории. Роман Доброхотов, основатель и главный редактор сайта The Insider, специализирующегося на журналистских расследованиях, в интервью Репортерам без границ сказал: «Нам очень помогает функция Instant Articles в Facebook, поскольку, будучи размещенным прямо в Facebook, наш контент не может быть просто так заблокирован. Кроме того, это обеспечивает нам хорошие доходы от рекламы».

По словам главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, значительная часть аудитории приходит к ним через Facebook. Галина Тимченко, основатель и издатель онлайн-журнала Meduza, рассказала, что большая часть читателей приходит на сайт журнала через социальные сети и новостные агрегаторы, как, например, Google Discover. Значимость международных интернет-платформ возросла еще больше в силу того, что российские новостные агрегаторы Яндекс.Дзен и «Пульс Mail.ru» больше не показывают контент и сайты, заблокированные Роскомнадзором.

Центральная роль международных интернет-платформ становится еще очевиднее на фоне ситуации с мессенджерами, при помощи которых люди в России обмениваются краткими сообщениями или звонками. Согласно данным Левада-Центра, почти половина (40 процентов) населения использует для этого американское приложение Whatsapp, которое принадлежит Facebook и задействует систему сквозного («оконечного») шифрования коммуникаций.

14 процентов россиян пользуются Skype, восемь процентов – запрещенным в России мессенджером Telegram, три процента – мессенджером Facebook. Все эти платформы позволяют хотя бы опционально установить сквозное шифрование переписки и устных бесед. Зашифрованная таким образом коммуникация не может быть подслушана или прочитана спецслужбами или правоохранительными органами в России – если только разработчики сами не предоставят им способ обхода шифрования (через так называемый «бэкдор»).

Российский парламент с 2014 года принял ряд различных законов, вводящих – по крайней мере на бумаге – все более жесткие ограничения для деятельности национальных и международных онлайн-платформ. Так, операторы социальных сетей и мессенджеров обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре в качестве «организаторов распространения информации» (97-ФЗ), а также предоставлять ФСБ доступ к прочтению в том числе и зашифрованной переписки (374-ФЗ). Персональные данные российских граждан разрешается хранить лишь на серверах, расположенных в России (242-ФЗ), а поисковые системы больше не имеют права выдавать среди результатов поиска ссылки на материалы или сайты, запрещённые в России (276-ФЗ).

В первые годы после вступления данных законов в силу Роскомнадзор ограничивалась лишь неоднократными предупреждениями в адрес таких международных платформ, как Google, Twitter и Facebook, содержание которых сводилось к тому, что если эти интернет-сервисы не будут соблюдать российское законодательство, то они будут подвергнуты блокировке. Представители этих компаний неоднократно приезжали в Москву для переговоров с сотрудниками Роскомнадзора, однако о подробностях этих переговоров ничего не известно.

«Мы ничего не знаем о том, кто конкретно принимал участие в этих встречах, что обсуждалось и какие договоренности были достигнуты», – сказал в разговоре с Репортерами без границ Артем Козлюк из НПО РосКомСвобода. Поначалу никаких конкретных действий за предупреждениями со стороны Роскомнадзорa не следовало.

Все изменилось в 2018 году. Российская правозащитная организация «Агора», которая ежегодно публикует результаты мониторинга ситуации со свободой интернета в России, говорит в этой связи о «фундаментальном повороте» в политике властей: «Давление на глобальные платформы явно усиливается, а время бесконечных уговоров и торговли подходит к концу», – говорится в докладе, представленном организацией в феврале 2019 года.

Сразу после запрета мессенджера Telegram Роскомнадзор в апреле 2018 года пригрозил заблокировать Facebook – если платформа и дальше будет отказываться перенести свои серверы в Россию. Принятый в июне 2018 года закон (ФЗ-155) предусматривает значительное повышение штрафа для операторов в случае, если те будут показывать запрещенный контент или давать на него ссылки. В декабре того же года компания Google была приговорена к штрафу в размере 500 тысяч рублей .

В январе 2019 года стало известно, что Google перестал показывать в результатах поиска часть заблокированного Роскомнадзором контента. Google тогда еще не был технически подключен к «Реестру запрещенных сайтов», то есть черному списку Роскомнадзора, однако, по сообщениям российских СМИ, компания ежедневно получала от Роскомнадзора обновления.

В то время как российские операторы автоматически блокируют сайты из данного реестра, сотрудники компании Google принимают решение о блокировке той или иной страницы в каждом отдельном случае. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в июне 2019 года заявил, что контакт между его ведомством и компанией Google намного более тесный, чем с остальными международными интернет-платформами. Одновременно с этим Жаров пожаловался на то, что поисковая система блокирует слишком мало запрещённых сайтов. Поэтому вскоре компании был присуждён новый штраф в размере 700 тысяч рублей.

Против Twitter и Facebook в январе 2019 года было возбуждено административное дело по обвинению в нарушении закона, предусматривающего хранение данных российских граждан исключительно на серверах в России. Поэтому в апреле оба оператора были приговорены, скорее, к символическому штрафу в три тысячи рублей. Незадолго до этого глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook принципиально не размещает свои датацентры в странах, которые нарушают права человека, например, право пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Если социальная сеть из-за этого подвергнется блокировке в отдельных странах, то Цукерберг, по его собственным словам, предпочтёт с этим смириться. Компания Twitter заплатила присуждённый ей штраф, а Facebook не сделал этого, несмотря на истечение срока погашения в конце августа.

В это же время парламент РФ усилил давление на международные интернет-платформы. В середине июня текущего года правящая партия «Единая Россия» представила законопроект, предусматривающий значительное повышение штрафов для иностранных интернет-платформ, не соблюдающих российские законы. Согласно данной инициативе, хранение персональных данных российских пользователей за пределами РФ будет караться штрафом в размере до 18 миллионов рублей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров так прокомментировал законопроект: «Наш опыт с Google показывает, что штрафы успешно понуждают компанию взаимодействовать с государством». Руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк высказал следующее мнение: «Это новая стратегия регулирующего органа: меньше блокировок, но более высокие штрафы».

В августе текущего года Совет Госдумы на внеочередном заседании принял решение о создании Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Председатель комиссии Василий Пискарев обвинил Google и Facebook в том, что накануне нашумевших муниципальных выборов 8 сентября 2019 года они распространяли запрещённую политическую агитацию и призывы к несанкционированным демонстрациям, а также высказался за введение многомиллионных штрафов. По словам Пискарева, это общемировая практика и единственный способ повлиять на такие компании. Google и Facebook отвергли все обвинения в свой адрес.

Осталось неясным, сможет ли российское правительство добиться от американских компаний выполнения своих требований, и если да, то как? Facebook, которым в России пользуются более сорока миллионов человек, не имеет в стране своего офиса – как и Twitter, а между Россией и США нет соглашения об оказании правовой помощи, что помогает таким платформам хотя бы частично уходить от давления со стороны российского регулятора.

Однако для независимых журналистов такая недоступность концерна представляет собой проблему: «Facebook позиционирует себя как современная компания, однако ее сервис оставляет желать лучшего – поскольку с ними практически невозможно связаться», – говорит Роман Доброхотов, основатель и главный редактор The Insider. А чтобы связаться с российской компанией Yandex, ему достаточно просто позвонить. В Yandex, по словам Доброхотова, коммуникацию с каждым изданием, имеющим определенное число подписчиков, ведет специально выделенный сотрудник.

На запросы РБГ, сделанные в ходе работы над данным докладом, представители американских компаний также отвечали неохотно. Трудность работы в России, обусловленная возрастающим регулированием интернет-сферы, вкупе с опасностью, которой могут подвергнуться сотрудники, делают обсуждение этой темы весьма проблематичным. Поэтому международные интернет-компании предпочитают воздерживаться от публичных заявлений и пытаются найти скорее дипломатические и закулисные решения проблем с российскими ведомствами. По этой причине они мало заинтересованы в открытом обсуждении подобных тем или предоставлении журналистам более подробной информации о своей деятельности.

По вопросу общественного контроля международных платформ в мире РБГ высказывает следующее мнение:

«В России глобальные интернет-платформы сталкиваются с той же дилеммой, что и во многих других странах мира: в силу своего масштаба они приобрели центральное значение в рамках общественных и политических дискуссий, а посему правительства все большего числа стран требуют, чтобы при принятии решений эти компании руководствовались не только собственными «стандартами сообщества». С другой стороны, в авторитарных государствах возможность сослаться на подобные стандарты зачастую является единственным способом проигнорировать требования государственных органов по удалению того или иного контента. Поэтому Репортеры без границ выступают за то, чтобы компании в дальнейшем разрабатывали «стандарты сообщества» с учетом принципов международного права. Это позволило бы сформировать своеобразное право на «неприкосновенность жилища в цифровой среде», которое не противоречило бы национальным законам демократических государств, но, в то же время дало бы возможность защититься от законов авторитарных государств, служащих цензуре и игнорирующих правa человека».

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Организация считает важным осуществлять со стороны общества такой контроль, в том числе за такими платформами, как Facebook, Google и Twitter. «Репортеры без границ исходят из того, что данные платформы на сегодняшний день больше не являются исключительно частными фирмами, а представляют собой неотъемлемую часть современного общества и потому должны подвергаться определенному контролю», — отмечают авторы доклада.

В докладе содержатся рекомендации о том, как законодатели могут бороться с распространением ненависти и fake news в интернете, а также контролировать влияние алгоритмических систем, не ограничивая при этом свободу прессы и слова. Репортеры без границ выступают за то, чтобы такие платформы рассматривались как часть системы обеспечения граждан информацией, являющейся одной из основ функционирования демократического общества, а также за то, чтобы это было законодательно закреплено.

В связи с вышеперечисленными в докладе фактами, Репортеры без границ призывают правительство и парламент Российской Федерации:

незамедлительно выпустить на свободу журналистов и блогеров, которые находятся в тюрьме из-за своих высказываний в интернете, а также прекратить преследование тех, против кого выдвинуты политически мотивированные обвинения в экстремизме и терроризме;

отменить все законы, ограничивающие осуществление гражданами права на свободу слова и прессы в цифровом пространстве или преследующие осуществление ими этого права в уголовном порядке, а также реализовать предписания Европейской конвенции по правам человека и Конституции РФ, в особенности Статьи 29 (свобода слова), Статьи 23 (право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений) и Статьи 24 (защита персональных данных);

прекратить необоснованную массовую слежку с помощью системы СОРМ и отправить на доработку все законы, которые позволяют следственным органам и органам безопасности получать неограниченный доступ к цифровым коммуникациям. Доработка и изменение законов должны гарантировать, что слежка будет использоваться лишь в разрешенных законодательством целях, по решению суда и в рамках ограниченного периода времени. По истечении означенного периода слежка должна быть прекращена, а сохраненные данные удалены по прошествии разумного срока. Лица, за которыми велась слежка, должны быть уведомлены о её окончании, а также иметь гарантированную законом возможность опротестовать незаконную слежку в независимых судах.

прекратить произвольную цензуру в интернете: в особенности — положить конец практике временного отключения мобильной интернет-связи в определенных регионах страны, а также обеспечить свободный доступ к интернету в любое время и по всей стране;

разблокировать незаконно заблокированный контент и прекратить практику блокировки без соответствующего решения суда, а также дать пострадавшим возможность защитить свои права в независимых судах;

не обязывать операторов мессенджеров и электронной почты умышленно оставлять в программах «бэкдоры» для слежки за зашифрованной коммуникацией;

допустить беспрепятственное использование технологий VPN и анонимайзеров;

прекратить попытки отключения российского сегмента сети от Всемирной Сети, а также попытки фрагментирования инфраструктуры интернета.

Также организация образается в международному сообществу с призывом усилить давление на российские власти из-за нарушения прав человека. Кроме этого, РБГ обратились к американским социальным сетям, российским операторам связи, провайдерам и онлайн-платформам с просьбой соблюдать права и свободы россиян, в том числе на свободу слова, свободу коммуникаций и конфиденциальности.

Репортеры без границ рекомендуют журналистам обращать внимание на защиту данных и источников информации и использовать интернет-сервисы, использующие механизм стандартного сквозного шифрования (например, Signal, Threema, Protonmail), а также избегать услуг компаний, хранящих свои данные в России.

РБГ призывают мировые СМИ освещать все случаи цензуры своего редакционного контента в социальных сетях со стороны российских надзорных органов, а также бороться с такими проявлениями всеми доступными законными методами.

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