Комитет Госдумы: Законопроект о блокировке e-mail неисполним и нарушает тайну переписки

Сомнительный законопроект №808655-7 сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещённой информации, разработанный им в соавторстве с Людмилой Боковой и ещё рядом сенаторов и депутатов, не нашёл поддержки в Госдуме. Напомним, в ноябре прошлого года об этом инициативе критически высказалось Минцифры, поскольку предлагаемые поправки нарушают принцип сетевой нейтральности и в целом нереализуемы.

На днях законопроект был рассмотрен правовым управлением Госдумы и парламентским комитетом по госстроительству и законодательству. Первым на это обратил внимание «Ъ».

Комитет отмечает в своем заключении, что законопроектом предполагается ввести дополнительные требования только к организаторам сервисов электронной почты, но предлагаемые изменения «будут иметь значительно более широкие последствия». Под действие требований попадут все организаторы всех сервисов в интернете: мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, магазины, сообщества, чаты и т. д. Таким образом, законопроект «необоснованно расширяет действие указанных требований», что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений, а это, в свою очередь, «приведет к массовому неисполнению требований закона».

Предлагаемые меры авторы инициативы связывают с необходимостью предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения терактов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Однако они «не представляются эффективными», считают в комитете, в том числе потому, что уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах «не исполняется, а там, где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения».

Кроме того, считают депутаты, блокировка переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку.

Правовое управление Госдумы также отмечает в своем заключении, что в отличие от мессенджера, осуществляющего передачу электронных сообщений исключительно между пользователями, заключившими с ним соответствующее соглашение, организатор сервиса электронной почты отправляет сообщения своего клиента также клиентам иностранных организаторов сервиса электронной почты. В связи с этим «возникает вопрос о механизме идентификации клиентов других организаторов сервиса электронной почты». Правовое управление рассмотрело и законопроект-спутник — №808671-7 «О внесении изменений в статью 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который устанавливает ответственность за неисполнение закона «о блокировке e-mail».

«По проекту федерального закона замечаний концептуального характера не имеется, — говорится в заключении. — Вместе с тем обращаем внимание на необходимость синхронизации законопроекта по срокам принятия и вступления в силу с законопроектом №808655-7».

«Ъ» напомнил, что ранее Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил тогда, что законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты можно истолковать как произвольное внесудебное ограничение прав граждан на тайну личной переписки, которое гарантирует Конституция. Сначала Андрей Клишас заявлял, что нарушения нет и, напротив, «изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией». В пояснительной записке к новой версии проекта он признал необходимость исключить положения, противоречащие Конституции.

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