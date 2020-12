OneWeb запустил ракету «Союз» с 36 спутниками для космического интернета

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск произошёл в 15.26 мск, выведение аппаратов разгонным блоком займёт почти четыре часа.

You can tune in now to our Livestream to watch the pre-launch build-up. Lift-off is scheduled for 12:26 GMT (7:26 AM ET). Watch it all happen here 📺 https://t.co/wkWBD5pkoN

— OneWeb (@OneWeb) December 18, 2020