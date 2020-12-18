OneWeb запустил ракету «Союз» с 36 спутниками для космического интернета

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск произошёл в 15.26 мск, выведение аппаратов разгонным блоком займёт почти четыре часа.

You can tune in now to our Livestream to watch the pre-launch build-up. Lift-off is scheduled for 12:26 GMT (7:26 AM ET). Watch it all happen here 📺 https://t.co/wkWBD5pkoN — OneWeb (@OneWeb) December 18, 2020

Изначально первый пуск спутников с космодрома Восточный планировался в апреле. Однако в марте этого года OneWeb объявила о банкротстве. Компания не смогла привлечь дополнительное финансирование из-за нестабильности рынков, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле правительство Великобритании приняло решение об инвестициях в её акционерный капитал для установления контроля над OneWeb, приобретение завершилось в ноябре.

За два года OneWeb отправит в космос 16 ракет «Союз» с трех космодромов (Куру, Байконур и Восточный) и завершит тем самым пусковую программу OneWeb. На каждую миссию придётся 34-36 спутников. Таким образом, орбитальный парк компании уже в декабре может вырасти с 74 до 110 спутников, а к концу 2022 году в совокупности — до 650. Он позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

.

.

. Это первый полностью коммерческий запуск космических аппаратов с российского космодрома Восточный, заявили в Роскосмосе. Кроме того, это первый запуск, реализуемый французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.

В январе 2019 года года Минцифры начало искать российских инвесторов для приобретения миноритарной доли спутникового оператора OneWeb. Считалось, что с вхождением российского капитала наша страна сделает перспективное вложение в по-настоящему важный проект. Контракт на запуск спутников российскими «Союзами» был получен, и первый спутник в феврале того же года совместно с Arianespace запустил «Роскосмос».

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата (без учёта запущенных сегодня). Срок работы одного аппарата составляет примерно семь лет. Рабочая орбита — 1200 км. Всего базовая группировка будет состоять из 650 спутников.

.

.

.