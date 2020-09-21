OneWeb возобновит запуски «интернет-спутников» в декабре 2020 года

Британская компания OneWeb совместно с французской Arianespace в декабре 2020 года вернётся к запуску спутников на орбиту. За два года компании отправят в космос 16 ракет «Союз» с трех космодромов (Куру, Байконур и Восточный) и завершат тем самым пусковую программу OneWeb. На каждую миссию придётся 34-36 спутников. Таким образом, орбитальный парк компании уже в декабре может вырасти с 74 до 110 спутников, а к концу 2022 году в совокупности — до 650.

We are returning-to-flight 🚀 with @Arianespace & planning our next launch for December. Schedule will put us on track to deliver commercial services to regions including: U.K., Alaska, Northern Europe, Greenland, Iceland, the Arctic seas & Canada.🛰️Read: https://t.co/H5xltaP7Hi pic.twitter.com/BWZaITOeZe — OneWeb (@OneWeb) September 21, 2020

Изначально проект OneWeb предполагал создание орбитальной группировки из 900 спутников (позднее число сократилось до 684), которая к 2027 году должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более 1,7 млрд долл. инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

В январе 2019 года года Минцифры начало искать российских инвесторов для приобретения миноритарной доли спутникового оператора OneWeb. Считалось, что с вхождением российского капитала наша страна сделает перспективное вложение в по-настоящему важный проект. Контракт на запуск спутников российскими «Союзами» был получен, и первый спутник в феврале того же года совместно с Arianespace запустил «Роскосмос». Однако частот для работы в России разработчикам глобальной системы спутникового интернета, впрочем, не дали. Против этого выступила ФСБ, которая сочла проект угрозой национальной безопасности.

В марте этого года OneWeb объявила о банкротстве. Она не смогла привлечь дополнительное финансирование из-за нестабильности рынков, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

“OneWeb has been building a truly global communications network to provide high-speed low latency broadband everywhere. Our current situation is a consequence of the economic impact of the COVID-19 crisis." — @AdrianSteckel (1/4) — OneWeb (@OneWeb) March 28, 2020

В апреле в рамках процедуры банкротства OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере 645 млн долл. Тогда компании отказали, однако позднее решили инвестировать в акционерный капитал для установления контроля над ней. Британское правительство и индийская компания Bharti Global потратят по 500 млн долл. на приобретение долей в компании. Помимо этого в мае ещё Пентагон планировал оказать OneWeb финансовую поддержку. Кроме того, возможно, ряд китайских компаний тоже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

OneWeb начнёт коммерческое обслуживание с конца 2021 Великобритании, Канады, Аляски, Северной Европы, Гренландии, Исландии и арктических морей. Сейчас компания ожидает окончания продажи в четвёртом квартале 2020 года при условии успешной реструктуризации, одобрения судом и согласия регулирующих органов.

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