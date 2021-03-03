Наблюдательный совет Facebook недоволен жёсткими рамками

Надзорный совет Facebook уже несколько разочарован из-за жёстких бинарных рамок решений, которые он может вынести — либо запретить, либо разрешить. Сейчас совет рассматривает вопрос об отмене пожизненного бана бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 6 января сторонники Трампа штурмом захватили Капитолий, в ходе чего погибли несколько человек. Политика осудили за разжигание ненависти, в том числе с использованием соцсетей. Ряд платформ, среди них и Facebook, заблокировал его аккаунты.

Дело Трампа почти сразу же поступило в надзорный совет соцсети (The Facebook Oversight Board), который решает споры о модерации контента в Facebook и Instagram. Рассмотрение кейса экспертами дало возможность отмены бана в кратчайшие сроки путём специальной процедуры.

«Что если — без комментирования любых громких текущих дел — вы не хотите забанить кого-то на всю жизнь, но не против иметь «корзину» для тех, кто снова ведёт себя плохо?» — сказал бывший редактор британской газеты The Guardian Алан Расбриджер, сравнив такую опцию с жёлтой карточкой в футболе.

Для многих людей бан Трампа необсуждаем из-за риска дальнейшего насилия, которое может разгореться, если Трамп продолжит разжигать восстание. Однако единство Big Tech по поводу запрета аккаунтов Трампа вызвало опасение у ряда мировых лидеров относительно власти корпораций. Так, канцлер Германии назвала удаление страницы в Twitter «проблематичным» и поднимающим тревожный вопрос о вмешательстве платформ в свободу слова. Другие европейские законодатели заявили, что это подчёркивает необходимость надлежащего демократического регулирования деятельности технологических гигантов. Способность мировых социальных сетей заставить замолчать избранного народом президента (даже такого спорного и непопулярного, как Трамп), вызвала у политиков всех мастей приступ тошноты.

Очевидным ответом Facebook было поручить эту головоломку надзорному совету. В конце концов, для этого он и создавался. Совет будет заниматься самыми спорными вопросами модерации контента, вызывающими у соцсети головную боль. Но любопытно, что этот неофициальный «верховный суд» уже чувствует разочарование из-за ограниченного бинарного выбора. В случае с Трампом он заключается либо в полной отмене запрета, либо в его продлении на неопределённый срок.

Неофициальный месседж совета, похоже, заключается в том, что имеющиеся инструменты слишком топорны. Впрочем, Facebook никогда и не говорил, что связывает себя решения надзора. Он только обязался соблюдать конкретные решения об индивидуальном пересмотре. Поэтому, кстати, распространена критика совета за его беззубость в принципиальные моменты. Насколько агрессивно совет будет влиять на Facebook, ещё предстоит выяснить.

Facebook's Oversight Board already 'a bit frustrated' — and it hasn't made a call on Trump ban yet https://t.co/QFZ5X73TLi by @riptari — TechCrunch (@TechCrunch) March 3, 2021

Если Facebook надеялся, что совет загонит жёсткие и острые вопросы по модерации в длинные, интеллектуальные обсуждения, то он, несомненно, в восторге от них, имеющих, судя по словам Расбриджера, место в совете.

Однако тот же Расбриджер заявил по поводу независимости совета, что «мы вообще не чувствуем, что работаем на Facebook».

«Я не думаю, что есть какие-либо обязательства быть милым или, наоборот, ужасным с с Facebook», — сказал он.

По его словам, одна из приятных вещей в совете заключается в том, что иногда люди опасаются разрушения экономической модели Facebook в отдельной стране и получают ответ, что это не проблема совета. «Это очень раскрепощает», — говорит Расбриджер.

Конечно, трудно вообразить, чтобы действующий член совета мог ответить на вопрос о независимости иначе. Члены надзорного органа могут работать три срока по три года каждый, так что впереди у Расбриджера может быть почти десятилетие.

Тем временем доцент юридического факультета Университета Св. Иоанна Кейт Клоник отмечает масштаб проблемы, с которой столкнулся Facebook, пытаясь создать с нуля квазинезависимый надзорный орган и создать дистанцию ​​между собой и им. Разорвать связи между корпорацией и советом чрезвычайно сложно, говорит она.

Интересно также, что совет до сих пор в основном рекомендовал Facebook восстановить контент, который его модераторы ранее удалили. Так, в январе совет отменил четыре из пяти запретов Facebook, в том числе в отношении ряда дел о разжигании ненависти. Это вызвало критику, поскольку Facebook часто обвиняют в том, что он слишком неохотно удаляет токсичный контент. Например, в прошлом году он запретил отрицание холокоста у себя на платформе. И теперь мы видим, как его «наблюдательный совет» принимает решения по отмене удалений постов, разжигающих ненависть.

Реальность такова, что совет — это не верховный суд Facebook, а скорее всего лишь «механизм разрешения споров для пользователей», указывает Клоник. Она считает, что первые решения совета были реакцией на возражения пользователей против удаления контента.

«В большинстве своих суждений я начинаю с основательных размышлений, почему мы должны ограничивать свободу слова в этом конкретном случае. И это действительно ставит вас перед интересными вопросами», — отвечает на это Расбриджер.

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