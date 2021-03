Наблюдательный совет Facebook недоволен жёсткими рамками

Надзорный совет Facebook уже несколько разочарован из-за жёстких бинарных рамок решений, которые он может вынести — либо запретить, либо разрешить. Сейчас совет рассматривает вопрос об отмене пожизненного бана бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 6 января сторонники Трампа штурмом захватили Капитолий, в ходе чего погибли несколько человек. Политика осудили за разжигание ненависти, в том числе с использованием соцсетей. Ряд платформ, среди них и Facebook, заблокировал его аккаунты.

Дело Трампа почти сразу же поступило в надзорный совет соцсети (The Facebook Oversight Board), который решает споры о модерации контента в Facebook и Instagram. Рассмотрение кейса экспертами дало возможность отмены бана в кратчайшие сроки путём специальной процедуры.

Для многих людей бан Трампа необсуждаем из-за риска дальнейшего насилия, которое может разгореться, если Трамп продолжит разжигать восстание. Однако единство Big Tech по поводу запрета аккаунтов Трампа вызвало опасение у ряда мировых лидеров относительно власти корпораций. Так, канцлер Германии назвала удаление страницы в Twitter «проблематичным» и поднимающим тревожный вопрос о вмешательстве платформ в свободу слова. Другие европейские законодатели заявили, что это подчёркивает необходимость надлежащего демократического регулирования деятельности технологических гигантов. Способность мировых социальных сетей заставить замолчать избранного народом президента (даже такого спорного и непопулярного, как Трамп), вызвала у политиков всех мастей приступ тошноты.

Очевидным ответом Facebook было поручить эту головоломку надзорному совету. В конце концов, для этого он и создавался. Совет будет заниматься самыми спорными вопросами модерации контента, вызывающими у соцсети головную боль. Но любопытно, что этот неофициальный «верховный суд» уже чувствует разочарование из-за ограниченного бинарного выбора. В случае с Трампом он заключается либо в полной отмене запрета, либо в его продлении на неопределённый срок.

Неофициальный месседж совета, похоже, заключается в том, что имеющиеся инструменты слишком топорны. Впрочем, Facebook никогда и не говорил, что связывает себя решения надзора. Он только обязался соблюдать конкретные решения об индивидуальном пересмотре. Поэтому, кстати, распространена критика совета за его беззубость в принципиальные моменты. Насколько агрессивно совет будет влиять на Facebook, ещё предстоит выяснить.

