Кассационный суд оставил приговор Павлу Бондаренко в силе

Кассационный суд оставил приговор нашему заявителю Павлу Бондаренко в силе. Напомним, специалист в сфере связи и интернета получил 6 лет колонии общего режима за два комментария во «ВКонтакте». Первый комментарий был к посту об архангельском анархисте (оправдание терроризма, ч.2 ст. 205.2 УК РФ), второй — к записи про Путина и «Единую Россию» (призывы к экстремизму, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Павла обвинили в распространении идей о свержении действующей власти и уничтожении действующего правительства.

Решение по делу вступило в законную силу. Бондаренко отбывает сейчас свой срок в ИК-29 в Большом Камне (Приморский край). Наши юристы тем временем подали кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор в силе.

«В деле Бондаренко было много процессуальных нарушений и следственных несостыковок, в которых суды первых двух инстанций не разобрались. Надежда была на Верховный суд, который мог бы увидеть в приговоре, по крайней мере, чудовищную непропорциональность меры наказания для человека, который никогда никаких преступлений не совершал, имел семью и работу и залетел на 6 лет колонии всего за 2 поста, авторство которых даже не было толком доказано — как и реальная общественная опасность деяния. Однако, к большому сожалению, суд не увидел никаких нарушений, как не увидел и несправедливости приговора и апелляционного определения», — комментирует дело глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Бондаренко авторство постов не признал. Прямых доказательств действительно не было. Экспертиза, на которую ссылалось следствие, ясных объяснений не дало (в распоряжении редакции РКС есть соответствующие документы). Сам Бондаренко заявлял, что, во-первых, его страницу часто блокировала администрация «ВКонтакте» (то есть он не всегда имел к ней доступ), во-вторых, соцсетью он пользовался через телефон, который однажды потерял.

«На суде мы говорили с экспертом. Он ответил: мне было дано задание найти, я нашёл», — рассказывала ранее невеста нашего заявителя Анна Колесникова.

Сейчас юристы Роскомсвободы ожидают кассационного определения, после чего намерены обращаться в КПЧ ООН в связи с явной несоразмерностью наказания.

👉 Не только в ЕСПЧ. Куда обращаться после выхода России из Совета Европы?

!! Напомним, что это далеко не первый приговор, поражающий своей суровостью, по мотивам дела «Жлобицкого». Российские власти без учёта реальной общественной опасности продолжают отправлять людей в колонии за слова в соцсетях, и это нам кажется совершенно неоправданным. И если ЕСПЧ, по сути, «закончился» для россиян, то обязательства России в силу Всеобщей декларации прав человека в рамках ООН продолжают действовать. Мы надеемся изменить порочную практику через механизмы защиты международного права.

«Мы будем бороться за Павла и дальше. Никто не заслуживает подобной судьбы, чтобы он там ни писал», — заключил Дарбинян.

Если с вами случилось подобное, обращайтесь к нам через форму. Также напоминаем, что наш тематический юридический канал находится тут.