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30 April 2022

Шатдауны в мире: возвращение цифрового авторитаризма

В 2021 году Access Now зафиксировала 182 шатдауна в 34 странах, что свидетельствует о возвращении показателя на допандемийный уровень. Четвёртый года подряд Индия — антилидер исследования с 106 случаями отключения Сети. Россия в минувшем году блокировала доступ к соцсетям и другим платформам.

В 2021 году крупнейшая в мире некоммерческая организация по защите цировых прав Access Now и коалиция #KeepItOn зафиксировали 182 случая шатдаунов в 34 странах. Для сравнения, в 2020 году было 159 отключений интернета 29 странах. Вместо снижения числа шатдаунов после пандемии мы видим возврат к репрессивной форме контроля, которая имела место до 2020 года, говорят эксперты. 

Правительства отключали интернет во время протестов, войн и кризисов, создавая при этом опасный прецедент на будущее. Так, в минувшем году власти Эфиопии, Мьянмы и Индии устраивали шатдауны для подавления инакомыслия и установления контроля над населением. В результате израильских авиаударов в секторе Газа были разрушены вышки основной инфраструктуры связи, а также редакции «Аль-Джазиры» и «Ассошиэйтед Пресс».

Данные #KeepItOn, собранные с 2016 по 2021 год, демонстрируют, что, за исключением 2020 года (пандемия COVID-19), сокращения числа шатдаунов не происходит. Так, в 2018 году их было 196, в 2019 — 213, в 2020, как сказано выше, — 159, в 2021 — 182. 

 

Источник: Access Now

 

Индия с 106 шатдаунами в разных частях страны — лидер (точнее сказать, антилидер) исследования, притом четвёртый год подряд. После Индии с 15 отключениями Сети идёт Мьянма, далее — Судан (5 шатдаунов) и Иран (5). На пятом месте расположилась Куба (4).  В последние власти всё чаще препятствуют работе интернета во время политических событий.

Самые длительные отключения интернета произошли в Пакистане, где 4,5 млн жителей Территории племен федерального управления провели без интернета почти четыре года. Жители штата Ракхайн в Мьянме оказались без Сети на 593 дня, до 3 февраля 2021 года, а жители Джамму и Кашмира в Индии — 551 день. Жители Тыграя (северной провинции Эфиопии) были отключены от интернета на протяжении 539 дней (шатдаун продолжается по сей день).

 

Шатдауны во время военных переворотов

 

В Эфиопии, в регионе Тыграй, интернет отключен с ноября 2020 года, то есть уже около 18 месяцев.

В Судане в 2021 году власти страны отключали интернет пять раз. 

В Мьянме крупномасштабные сбои в работе интернета, цензура и целенаправленные шатдауны продожаются и по сей день.

 

Шатдауны во время выборов

 

Коалиция #KeepItOn зафиксировала семь отключений интернета во время выборов в шести странах: Чаде, Республике Конго, Иране, Нигере, Уганде и Замбии. Это ниже показателя 2020 года (десять шатдаунов в семи странах).

 

Шатдауны во время экзаменов

 

Эксперты задокументировали отключения Сети во время экзаменов в Алжире, Иордании, Судане и Сирии. В Эфиопии, Индии, Ираке и Мавритании и вовсе устраивали шатдауны, чтобы учащиеся не списывали.

 

Отключения мобильной связи во время протестов

 

В 2021 году 18 стран — Бангладеш, Буркина-Фасо, Чад, Куба, Эсватини, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Мьянма, Пакистан, Сенегал, Южный Судан, Судан, Туркменистан и Уганда — отключали мобильный интернет во время протестов.

Власти таким образом пытаются дезорганизовать протест и усилить репрессии.

 

Блокировка соцсетей

 

В 22 странах ограничили доступ к соцсетям. Например, в Пакистане власти заблокировали Facebook, Twitter и TikTok в преддверии антиправительственных протестов.

 

Россия

 

Россия в 2021 году блокировала доступ к соцсетям и другим платформам. Так, власти страны делали следующее:

  • замедляли Twitter;

  • требовали от Google и Meta удалять контент, который государство сочло незаконным (и после отказа подчиниться подавали в суд);

  • требовали от магазинов приложений удалить сервис «Умного голосования»;

  • блокировали VPN-сервисы.

После начала «спецоперации» в Украине российские власти приняли новые законы, ограничивающие свободу слова, и заблокировали многие СМИ и соцсети. 

«Микс» из замедлений и блокировок в 2021 году помимо России ещё применяли Иордания и Уганда. Также в Алжире, Индии, Иране, Ираке и Мьянме власти всё чаще тестируют передовые технологии и используют новые методы и тактики для препятствования обходу блокировок.

 

Подробный отчёт читайте здесь.

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