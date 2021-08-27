Тема недели: усиление давления на независимые СМИ

Что происходит?

Мы несколько лет читали в изданиях и смотрели на YouTube блестящие связанные с выявлением коррупции чиновников расследования. Все они были построены на информации, которую можно было получить законным путем из открытых источников. И все они нанесли гигантский репутационный урон фигурантам расследований.

Последние обиделись и как люди влиятельные и могущественные начали соответствующее противодействие: постепенное закрытие информации (различных реестров, сведений о силовиках), а также разгон тех, кто может эту информацию добывать и публичить. Это особенно важно перед грядущими выборами: чтобы всё на них было чисто и красиво, без неожиданностей и компроматов на согласованных кандидатов.

Это хорошо ложится в общий государственный тренд на максимальный контроль информационной повестки.

Почему это важно для читателей?

Если СМИ испытывают давление — любое, от легкой цензуры до жёстких мер закрытия изданий или преследования журналистов, — это всегда отражается на читателях. Любое внешнее вмешательство в редакционные процессы сказывается на полноте и доступности информации.

Законы в России декларируют свободу, независимость для СМИ, а также всяческую защиту журналистам, но в реальной жизни сотрудников СМИ объявляют иностранными агентами и наделяют прочими скверными статусами, подбрасывают им наркотики, открывают уголовные дела. Журналисты, которые десятилетиями делали высококлассные расследования на острые социальные темы, уходят из профессии. В СМИ остаются те, кто пишет светские новости, узкоспециализированные статьи или кто готовы писать не так как есть, а так как нужно. В итоге читатель получит выхолощенный мир, в котором есть только однобокая правда, нет критики, другого мнения, полутонов и неодобрения. Всё это уже проходили. И вот спираль цензуры и контроля над медиа разворачивается снова.

Законы защищают не только журналистов, но и простых пользователей, которым гарантировано право беспрепятственно получать информацию, а также распространять её. Если её становится всё меньше в больших качественных СМИ, то пользователи ищут и находят её в тех каналах, которые пока не подвергаются давлению.

В наше время информация — везде. Она уже не только в газете «Правда», но и в блоге твоего соседа. И даже если будут разогнаны качественные издания, которые делают обстоятельные расследования, нежелательные для цензоров новости всё равно просочатся. Ну а далее идёт уже вопрос регулирования и цензурирования соцсетей и платформ. Но хотелось бы верить, что это слишком сложно и затратно!

Как читатели могут поддержать тех, на кого они подписаны?

• Донейтами либо подписками, если такая модель в данном СМИ практикуется;

• Репостами и рекомендациями статей издания для друзей и знакомых;

• Письмами, комментариями, добрыми словами для отдельных журналистов или коллектива;

• Возмущёнными письмами и звонками персонажам расследований, протестами и общественным резонансом — тем, что должно следовать за обличительной статьей, чтобы она была не только словами, но и имела воздействие, реальный итог: сняли чиновника, посадили преступника.

Для журналиста очень важно понимать, что он словом жжёт сердца людей, меняет мир, делает его лучше, хотя и рискует многим.

Что будет дальше?

Закон об иноагентах — нововведение последнего десятка лет. Оно очень удобное: любое пожертвование на счёт из-за границы или сотрудничество с зарубежными партнёрами для независимого СМИ — прямая дорога в статус иноагента. И, конечно, он будет применяться выборочно, только к тем, кто критикует, не согласен, имеет другую точку зрения или находится в прямой оппозиции.