Минцифры назвало приложения для обязательного размещения в RuStore

Минцифры опубликовало перечень перечень приложений для обязательного размещения в RuStore. Сейчас в списке четрые приложения:

- «Госуслуги»;

- «Госуслуги Авто»;

- «Госуслуги Культура»;

- «Госуслуги. Решаем вместе».

Планируется, что в дальнейшем перечень расширят — по согласованию с бизнесом и ведомствами. Устанавливать такое приложение на смартфон или нет — личный выбор каждого пользователя, говорится в телеграм-канале ведомства.

«С помощью приложений из перечня граждане смогут получить важную информацию для решения ряда вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги», — уверены чиновники.

Российский магазин приложений RuStore был запущен в мае этого года. До этого первым «импортозамещённым» маркетплейсом стал NashStore. Позднее стало известно, что производителей могут обязать предустанавливать RuStore на смартфоны.