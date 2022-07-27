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27 July 2022

Минцифры назвало приложения для обязательного размещения в RuStore

Планируется, что в дальнейшем перечень расширят — по согласованию с бизнесом и другими ведомствами.
Источник: Мобильный Репортер | Агентство «Москва»

Минцифры опубликовало перечень перечень приложений для обязательного размещения в RuStore. Сейчас в списке четрые приложения: 

- «Госуслуги»;

- «Госуслуги Авто»;

- «Госуслуги Культура»; 

- «Госуслуги. Решаем вместе». 

Планируется, что в дальнейшем перечень расширят — по согласованию с бизнесом и ведомствами. Устанавливать такое приложение на смартфон или нет — личный выбор каждого пользователя, говорится в телеграм-канале ведомства.

«С помощью приложений из перечня граждане смогут получить важную информацию для решения ряда вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги», — уверены чиновники.

Российский магазин приложений RuStore был запущен в мае этого года. До этого первым «импортозамещённым» маркетплейсом стал NashStore. Позднее стало известно, что производителей могут обязать предустанавливать RuStore на смартфоны.

 

 

 

Минцифры импортозамещение приложения Госуслуги магазин приложений RuStore

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