У Pikabu вышел отчёт о госзапросах за III квартал 2023 года

В III квартале текущего года с различными запросами в Pikabu обращались Роскомнадзор (РКН), МВД и суд. Роскомнадзор отправил 150 требований относительно информации, включённой в реестр запрещённой (150 запросов удовлетворено), и 14 уведомлений о мониторинге (14 удовлетворено). Удалённый по запросам Роскомнадзора контент касался таких тем, как экстремизм (22,67%), насилие (18%), суициды (17,33%) и др.

Источник: Pikabu

Чаще всего порталу приходилось убирать изображения в тексте (27,33%), видео в постах (26,67%) и фото/гиф в постах (16,67%). Что касается других госорганов, то МВД сделало один запрос информации о пользователе, на который получило отказ. Суд отправил два таких запроса, и оба были удовлетворены.

Источник: Pikabu

Во II квартале в Pikabu обращались Роскомнадзор, МВД и ФСБ. В I квартале это были, как и сейчас, Роскомнадзор, МВД и суд. Причины обращений всегда одни и те же: Роскомнадзор требует удалить контент, МВД, ФСБ и суд запрашивают информацию о пользователях.

Портал Pikabu стал вторым российским интернет-ресурсом, публикующим отчёты о прозрачности (с 2020 года). Первым был Habr (в 2018 году). Также с 2020 года раскрывает статистику по числу запросов на информацию о пользователях и компания «Яндекс».