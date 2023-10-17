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Аналитика
17 October 2023

У Pikabu вышел отчёт о госзапросах за III квартал 2023 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В топ-3 удалённого по запросам Роскомнадзора контента вошли посты на такие темы, как экстремизм, насилие и суициды.

В III квартале текущего года с различными запросами в Pikabu обращались Роскомнадзор (РКН), МВД и суд. Роскомнадзор отправил 150 требований относительно информации, включённой в реестр запрещённой (150 запросов удовлетворено), и 14 уведомлений о мониторинге (14 удовлетворено). Удалённый по запросам Роскомнадзора контент касался таких тем, как экстремизм (22,67%), насилие (18%), суициды (17,33%) и др. 

 

Источник: Pikabu

 

Чаще всего порталу приходилось убирать изображения в тексте (27,33%), видео в постах (26,67%) и фото/гиф в постах (16,67%). Что касается других госорганов, то МВД сделало один запрос информации о пользователе, на который получило отказ. Суд отправил два таких запроса, и оба были удовлетворены.

 

 

Источник: Pikabu

 

Во II квартале в Pikabu обращались Роскомнадзор, МВД и ФСБ. В I квартале это были, как и сейчас, Роскомнадзор, МВД и суд. Причины обращений всегда одни и те же: Роскомнадзор требует удалить контент, МВД, ФСБ и суд запрашивают информацию о пользователях.

Портал Pikabu стал вторым российским интернет-ресурсом, публикующим отчёты о прозрачности (с 2020 года). Первым был Habr (в 2018 году). Также с 2020 года раскрывает статистику по числу запросов на информацию о пользователях и компания «Яндекс».

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