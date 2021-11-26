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26 November 2021

Роспотребнадзор подверг цензуре статью о режиссёре «Особенностей национальной охоты»

Очевидно, надзорное ведомство увидело «пропаганду суицида» в информации о смерти супруги Александра Рогожкина, но в материале нет никаких призывов к добровольному уходу из жизни, да и обстоятельства этой трагедии в два клика можно найти на страницах федеральных изданий.

Роспотребнадзор заблокировать статью «Чем запомнился режиссер „Улиц разбитых фонарей“ Александр Рогожкин» интернет-издания «Янтарный остров»:

reestr.rublacklist.net/record/3757768

 

Материал вышел через несколько дней после смерти режиссёра и посвящён его творчеству и биографии, порой весьма непростой. Так, в статье кроме всего прочего говорится о том, что в 2011 году его супруга добровольно ушла из жизни, однако ни одобрения её поступка, ни вообще какой бы то ни было пропаганды в тексте нет, только констатация факта.

Скорее всего, именно этот маленький абзац из двух предложений вызвал негодование Роспотребнадзора, решившего заблокировать сразу всю статью. При этом слово-в-слово такие же точно сообщения можно в два клика найти в интернете за авторством федеральных СМИ.

Это уже не первый случай, когда российские надзорные органы подходят столь формально к исполнению своих обязанностей. Так, в августе текущего года МВД заблокировало интервью с Егором Летовым за его мнение о LSD, а на счету Роспотребнадзора только за этот год накопился целый пакет цензурных действий в отношении исторических, публицистических, музыкальных и других материалов в Сети.

 

 

 

 

Александр Рогожкин снял более 15 картин, пишет «Янтарный остров»:

"По-настоящему раскрылся и полюбился россиянам после выхода фильма «Особенности национальной охоты», где выступил как режиссером, так и сценаристом. Именно из-под пера Рогожкина вышли егерь Кузьмич, генерал Михалыч и финский студент. Три года спустя на экраны вышел новый хит — «Особенности национальной рыбалки», в 2000 году — «Особенности национальной охоты в зимний период», а в 2003 году — «Особенности национальной политики». Рогожин не ограничивался только комедиями. В 1998 году на экраны вышла военная мелодрама «Блокпост», в 2002 — драма «Кукушка»".

Также режиссер работал над созданием знаковых отечественных сериалов «Улицы разбитых фонарей» (1997) и «Убойная сила» (2000-2005).

цензура 149-ФЗ абсурд 139-ФЗ РПН суицид профилактика самоубийств Александр Рогожкин

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