Роспотребнадзор подверг цензуре статью о режиссёре «Особенностей национальной охоты»

Роспотребнадзор заблокировать статью «Чем запомнился режиссер „Улиц разбитых фонарей“ Александр Рогожкин» интернет-издания «Янтарный остров»:

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Материал вышел через несколько дней после смерти режиссёра и посвящён его творчеству и биографии, порой весьма непростой. Так, в статье кроме всего прочего говорится о том, что в 2011 году его супруга добровольно ушла из жизни, однако ни одобрения её поступка, ни вообще какой бы то ни было пропаганды в тексте нет, только констатация факта.

Скорее всего, именно этот маленький абзац из двух предложений вызвал негодование Роспотребнадзора, решившего заблокировать сразу всю статью. При этом слово-в-слово такие же точно сообщения можно в два клика найти в интернете за авторством федеральных СМИ.

Это уже не первый случай, когда российские надзорные органы подходят столь формально к исполнению своих обязанностей. Так, в августе текущего года МВД заблокировало интервью с Егором Летовым за его мнение о LSD, а на счету Роспотребнадзора только за этот год накопился целый пакет цензурных действий в отношении исторических, публицистических, музыкальных и других материалов в Сети.

Проводя мониторинг реестра блокировок, мы обнаружили, что к «охоте на аниме» присоединился Роспотребнадзор, который заблокировал 12-серийную аниме-адаптацию шести произведений японской литературы Aoi Bungaku («Синее чтиво: По страницам японской классики»): https://t.co/40DQQ1jXz4 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 8, 2021

🎸🎤Роспотребнадзор решил сделать блюз чуточку задорнее



Заблокирован текст песни «Неудачник» группы «Джек Лондон бэнд», играющей «архаичные блюзы»;https://t.co/fpq8FFFAFi



Видимо, припев показался не слишком жизнеутверждающим...https://t.co/Lxf5qF4OMu pic.twitter.com/RiOhspRM63 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) November 18, 2021

🎶 Творения рэперов Хаски, Face, ЛСП, группы «Психея», а также ещё целый пакет ссылок, которые власти считают пропагандирующими суицид, наркотики и экстремизм, стали причиной недоступности одного из самых популярных сайтов с текстами песен — Genius https://t.co/YuFtHwFAt8 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 27, 2021

Александр Рогожкин снял более 15 картин, пишет «Янтарный остров»:

"По-настоящему раскрылся и полюбился россиянам после выхода фильма «Особенности национальной охоты», где выступил как режиссером, так и сценаристом. Именно из-под пера Рогожкина вышли егерь Кузьмич, генерал Михалыч и финский студент. Три года спустя на экраны вышел новый хит — «Особенности национальной рыбалки», в 2000 году — «Особенности национальной охоты в зимний период», а в 2003 году — «Особенности национальной политики». Рогожин не ограничивался только комедиями. В 1998 году на экраны вышла военная мелодрама «Блокпост», в 2002 — драма «Кукушка»".

Также режиссер работал над созданием знаковых отечественных сериалов «Улицы разбитых фонарей» (1997) и «Убойная сила» (2000-2005).