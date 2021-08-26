WhatsApp получил первый штраф за отказ локализовать пользовательские данные

Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы в отношении Facebook, WhatsApp и Twitter за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщил Роскомнадзор. WhatsApp впервые получил штраф в размере 4 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. А вот Facebook и Twitter — уже по 15 и 17 млн руб. соответственно за повторные нарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

Ранее Facebook и Twitter уже получали взыскания, по 4 млн руб. каждый. Facebook тогда оплатил штраф, Twitter — нет. Последний обжаловал решение суда, но не добился его отмены. Кроме того, в конце июля по этой же статье впервые был оштрафован и Google.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, ответственность за неисполнение нормы была установлена в 2019 году. На сегодняшний день, по информации Роскомнадзора, сведения о пользователях на территории страны разместили порядка 600 представительств зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн руб., в случае повторного нарушения — до 18 млн руб.