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Аналитика
2 January 2022

Дайджест преследований СМИ: декабрь’2021

И снова «иноагенты», «экстремисты» и иски о защите чести — всё, что и течение всего 2021 года.

Ежемесячная рубрика «СМИ-"иноагенты"»

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статус «иноагента» якобы не мешает работать и не выступает запретом. Будто бы подтверждая эти слова, Кремль пригласил СМИ-«иноагенты» на пресс-конференцию Владимира Путина 23 декабря. Но вопросов им задать почему-то не дали. Песков объяснил это тем, что очередь до них просто не дошла.

3 декабря Минюст внёс в реестр СМИ-«иноагентов» четырёх журналистов, которые сотрудничают со структурами «Радио Свобода». Это Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева

6 декабря главреда РБК Петра Канаева трижды оштрафовали за упоминание «иноагентов» без маркировки. Ранее в своем фейсбуке журналист писал, что всего на него составили пять протоколов, один из которых из-за упоминания «Талибана».

7 декабря стало известно, что в Высшей школе экономики запретили студентам проходить на практику в организациях-«иноагентах». ВШЭ поспешила назвать это ошибкой менеджера в документах. Негласный запрет в ВШЭ на стажировку в организациях-«иноагентах», возможно, ввели ещё в прошлом году, однако документально до сих пор он никак не оформлялся.

О других случаях дискриминаци СМИ-«иноагентов» напоминаем в наших карточках.

30 декабря В Минюсте рассказали, что включили «Медиазону» в реестр «иностранных агентов» за цитирование «Медузы», «Радио Свобода», «Крым.Реалии» и других «иноагентов», а также за получение дохода от Google-рекламы. В тот же день в реестр, вдимо, в качестве праздничног оподарка общественности, включили ещё восемь человек, в том числе главреда «Холода» Таисию Бекбулатову и колумниста The New Times Виктора Шендеровича.

 

Эффект Кобринского

6 декабря петербургский суд обязал сотрудницу журнала «Холод» Софью Вольянову выплатить 300 тыс. рублей бывшему профессору РГПУ Александру Кобринскому за вышедший в ноябре 2020 года материал «Блистательный профессор» о домогательствах преподавателя к студенткам. Истец назвал описанное в статье «демонстративным вторжением в частную жизнь», но юристы ответчиков настаивают, что целью материала являлось инициирование общественной дискуссии по проблеме и сведения из статьи не являлись диффамационными, поскольку представляли собой переживания пострадавших и их оценку произошедшего.

Как отметила главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова, Кобринский не отрицал, что вступал в сексуальную связь со студентками («якобы не знал, что так делать нельзя»), — причиной его претензий стали описанные в статье эпизоды насилия по отношению к двум девушкам («связывал, использовал наручники и снимал их помимо воли»), которые он назвал «демонстративным вторжением в частную жизнь».

«Вот эти два конкретных фрагмента причинили господину филологу боль и страдания. То есть плохо не то, что он годами использовал студенток для удовлетворения своих потребностей, а то, что они осмелились сказать, что это было без их согласия и стало для них травмой», — написала Бекбулатова.

29 декабря стало известно, что по всей видимости вдохновившийся Кобринский написал очередное заявление в МВД. На этот раз в полицю вызвали журналистку Римму Поляк, написавшую для издания Republic статью «Эффект Кобринского: старое „Яблоко“ и новая этика». 

«Пока что Римма Поляк пообщалась со следователем только по телефону, на очную встречу отправится с адвокатом», — сообщил Republic Дмитрий Колезев.

 

Воинствующая «Роснефть» 

6 декабря Мосгорсуд обязал «Важные истории» удалить расследование «Танцовщица для „Роснефти“» о покупке доли Pirelli. «Роснефть» отрицала покупку акций, но, как отмечали «Важные истории», сообщения об этой сделке публиковали на сайте нефтяной компании, также об этом писали российские информационные агентства.

В ходе судебного процесса представители «Роснефти» «договорилась до того, что информация Pirelli о продаже акций не соответствует действительности и противоречива», сказал журналист Роман Шлейн:

«По их словам, документы Pirelli ничего не значат, компания Pirelli ничего в российских законах не понимает. А информация государственных информагентств не соответствует действительности».

Издание оспорит вынесенное решение.

9 декабря Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к агентству Bloomberg из-за материала о том, что власти России потратят деньги из Фонда национального благосостояния на проект «Восток Ойл».

 

И снова о защите «чести»

24 декабря суд взыскал миллион рублей с «Эха Москвы» по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомним, 18 марта журналист Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» заявил, что «Пригожин – уголовник»; «Кадыров, Пригожин, вагнеровцы – это все убийцы». 

27 декабря требование Роскомнадзора к «Дождю» и Znak удалить заметки на основе расследования «Открытых медиа» о недвижимости журналистки «России-1» Наиле Аскер-Заде вызвало эффект Стрейзанд. Пользователи Twitter подхватили сетевой флешмоб о её успешной продаже земли, заметил канал «Можем объяснить».

 

«Экстремизм»

3 декабря томского журналиста Игоря Кузнецова обвинили в создании экстремистского сообщества и 9 декабря — в склонении к массовым беспорядкам через канал «Что делать?» в Telegram. По версии следователей, как минимум 11 человек из семи регионов России призывали к уличным протестам в дни голосования 17-19 сентября.

8 декабря украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы для дачи объяснений. Его заподозрили в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и «представителям власти в России».

 

«Нежелательные» СМИ, свадьбы и ценности

18 декабря Роскомнадзор уведомил Znak и «Дождь» о блокировке 45 статей с расследованиями «Проекта», летом объявленного нежелательной организацией. Позднее об уведомлениях от Роскомнадзора сообщили также издания «Медуза» и The Village — им пришлось удалить соответственно четыре и пять публикаций, основанных на расследованиях «Проекта». А ещё через неделю Роскомнадзор потребовал удалить с сайта Znak.com заметки о расследованиях «МБХ медиа». Само издание заблокировали ещё летом — под предлогом связи с «нежелательными организациями».

21 декабря ФСИН потребовала отправить в СИЗО редакторов студенческого журнала DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина.

«Причина – нарушение запрета на выход из дома, возвращение домой на 18 минут (10.18) позже 13 декабря, когда Алла и Володя опоздали с прогулки в день двойной свадьбы», — отмечает издание.

21 декабря телеканал Муз‑ТВ» получил штраф в 1 млн рублей по статье о «гей-пропаганде» из‑за образов гостей премии, «не соответствующих образу мужчины традиционной половой ориентации», говорится в решении суда. В документе упоминаются «традиционные женские особенности» — длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения — и слова Киркорова о любви без границ.

 

Изобретательный СК

23 декабря стало известно, что журналистов отслеживают по просмотрам роликов экс-схиигумена Сергия во «ВКонтакте».

«Как я понял, они хотят, чтобы журналисты были допрошены по делу бывшего схиигумена Сергия. В частности, дали показания о просмотре видео, которые публиковал бывший пресс-секретарь Романова [Всеволод Могучев]. Мне лично следователь грозил приводом, если я откажусь», — рассказал сотрудник екатеринбургской «Областной газеты» Павел Пивоваров.

 

Вместо итогов года

По количеству заключённых в тюрьму журналистов во всем мире в 2021 году установлен новый рекорд. С помощью новых законов о технологиях и безопасности репрессивные режимы Азии, Европы и Африки жёстко расправлялись с независимой прессой. По данным Комитета защиты журналистов (международная неправительственная организация), число репортёров, оказавшихся в тюрьме из-за своей работы, выросло до 293 по сравнению с пересмотренным общим числом 280 в 2020 году. По крайней мере 24 журналиста были убиты из-за своей профессиональной деятельности в 2021 году.

Самым жестоким тюремщиком для журналистов третий год подряд остаётся Китай: там за решёткой находятся 50 сотрудников СМИ. Мьянма занимает вторую стррочку. Далее идут Египет, Вьетнам и Беларусь (19 репортёров в тюрьме).

 

Радио Свобода Медуза Евгений Пригожин Bloomberg The Village ВШЭ РБК Роснефть Эхо Москвы Открытые медиа DOXA Дождь Проект Важные истории Republic Холод Znak Пётр Канаев Владимир Метёлкин Софья Вольянова Алина Григорьева Игорь Кузнецов Муз-ТВ Областная газета Виктор Шендерович Андрей Григорьев Павел Пивоваров Римма Поляк Алла Гутникова The New Times Регина Гималова Регина Хисамова Александр Кобринский Таисия Бекбулатова Роман Цимбалюк

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