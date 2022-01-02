Дайджест преследований СМИ: декабрь’2021

Ежемесячная рубрика «СМИ-"иноагенты"»

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статус «иноагента» якобы не мешает работать и не выступает запретом. Будто бы подтверждая эти слова, Кремль пригласил СМИ-«иноагенты» на пресс-конференцию Владимира Путина 23 декабря. Но вопросов им задать почему-то не дали. Песков объяснил это тем, что очередь до них просто не дошла.

3 декабря Минюст внёс в реестр СМИ-«иноагентов» четырёх журналистов, которые сотрудничают со структурами «Радио Свобода». Это Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева.

6 декабря главреда РБК Петра Канаева трижды оштрафовали за упоминание «иноагентов» без маркировки. Ранее в своем фейсбуке журналист писал, что всего на него составили пять протоколов, один из которых из-за упоминания «Талибана».

7 декабря стало известно, что в Высшей школе экономики запретили студентам проходить на практику в организациях-«иноагентах». ВШЭ поспешила назвать это ошибкой менеджера в документах. Негласный запрет в ВШЭ на стажировку в организациях-«иноагентах», возможно, ввели ещё в прошлом году, однако документально до сих пор он никак не оформлялся.

Журнал «Холод» выпустил фильм о жизни в статусе журналиста-«иноагента».



Алеся Мароховская, Ирина Долинина и Сергей Маркелов рассказывают о своей работе, жизни с иноагентским статусом и планах на будущее.



Смотрите по ссылке: https://t.co/h5MbjsIoPy — Профсоюз журналистов (JMWU) (@PZhurnalist) December 25, 2021

О других случаях дискриминаци СМИ-«иноагентов» напоминаем в наших карточках.

30 декабря В Минюсте рассказали, что включили «Медиазону» в реестр «иностранных агентов» за цитирование «Медузы», «Радио Свобода», «Крым.Реалии» и других «иноагентов», а также за получение дохода от Google-рекламы. В тот же день в реестр, вдимо, в качестве праздничног оподарка общественности, включили ещё восемь человек, в том числе главреда «Холода» Таисию Бекбулатову и колумниста The New Times Виктора Шендеровича.

Эффект Кобринского

6 декабря петербургский суд обязал сотрудницу журнала «Холод» Софью Вольянову выплатить 300 тыс. рублей бывшему профессору РГПУ Александру Кобринскому за вышедший в ноябре 2020 года материал «Блистательный профессор» о домогательствах преподавателя к студенткам. Истец назвал описанное в статье «демонстративным вторжением в частную жизнь», но юристы ответчиков настаивают, что целью материала являлось инициирование общественной дискуссии по проблеме и сведения из статьи не являлись диффамационными, поскольку представляли собой переживания пострадавших и их оценку произошедшего.

Как отметила главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова, Кобринский не отрицал, что вступал в сексуальную связь со студентками («якобы не знал, что так делать нельзя»), — причиной его претензий стали описанные в статье эпизоды насилия по отношению к двум девушкам («связывал, использовал наручники и снимал их помимо воли»), которые он назвал «демонстративным вторжением в частную жизнь».

«Вот эти два конкретных фрагмента причинили господину филологу боль и страдания. То есть плохо не то, что он годами использовал студенток для удовлетворения своих потребностей, а то, что они осмелились сказать, что это было без их согласия и стало для них травмой», — написала Бекбулатова.

29 декабря стало известно, что по всей видимости вдохновившийся Кобринский написал очередное заявление в МВД. На этот раз в полицю вызвали журналистку Римму Поляк, написавшую для издания Republic статью «Эффект Кобринского: старое „Яблоко“ и новая этика».

«Пока что Римма Поляк пообщалась со следователем только по телефону, на очную встречу отправится с адвокатом», — сообщил Republic Дмитрий Колезев.

Воинствующая «Роснефть»

6 декабря Мосгорсуд обязал «Важные истории» удалить расследование «Танцовщица для „Роснефти“» о покупке доли Pirelli. «Роснефть» отрицала покупку акций, но, как отмечали «Важные истории», сообщения об этой сделке публиковали на сайте нефтяной компании, также об этом писали российские информационные агентства.

В ходе судебного процесса представители «Роснефти» «договорилась до того, что информация Pirelli о продаже акций не соответствует действительности и противоречива», сказал журналист Роман Шлейн:

«По их словам, документы Pirelli ничего не значат, компания Pirelli ничего в российских законах не понимает. А информация государственных информагентств не соответствует действительности».

Издание оспорит вынесенное решение.

9 декабря Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к агентству Bloomberg из-за материала о том, что власти России потратят деньги из Фонда национального благосостояния на проект «Восток Ойл».

И снова о защите «чести»

24 декабря суд взыскал миллион рублей с «Эха Москвы» по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомним, 18 марта журналист Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» заявил, что «Пригожин – уголовник»; «Кадыров, Пригожин, вагнеровцы – это все убийцы».

27 декабря требование Роскомнадзора к «Дождю» и Znak удалить заметки на основе расследования «Открытых медиа» о недвижимости журналистки «России-1» Наиле Аскер-Заде вызвало эффект Стрейзанд. Пользователи Twitter подхватили сетевой флешмоб о её успешной продаже земли, заметил канал «Можем объяснить».

«Экстремизм»

3 декабря томского журналиста Игоря Кузнецова обвинили в создании экстремистского сообщества и 9 декабря — в склонении к массовым беспорядкам через канал «Что делать?» в Telegram. По версии следователей, как минимум 11 человек из семи регионов России призывали к уличным протестам в дни голосования 17-19 сентября.

8 декабря украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы для дачи объяснений. Его заподозрили в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и «представителям власти в России».

«Нежелательные» СМИ, свадьбы и ценности

18 декабря Роскомнадзор уведомил Znak и «Дождь» о блокировке 45 статей с расследованиями «Проекта», летом объявленного нежелательной организацией. Позднее об уведомлениях от Роскомнадзора сообщили также издания «Медуза» и The Village — им пришлось удалить соответственно четыре и пять публикаций, основанных на расследованиях «Проекта». А ещё через неделю Роскомнадзор потребовал удалить с сайта Znak.com заметки о расследованиях «МБХ медиа». Само издание заблокировали ещё летом — под предлогом связи с «нежелательными организациями».

21 декабря ФСИН потребовала отправить в СИЗО редакторов студенческого журнала DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина.

«Причина – нарушение запрета на выход из дома, возвращение домой на 18 минут (10.18) позже 13 декабря, когда Алла и Володя опоздали с прогулки в день двойной свадьбы», — отмечает издание.

21 декабря телеканал Муз‑ТВ» получил штраф в 1 млн рублей по статье о «гей-пропаганде» из‑за образов гостей премии, «не соответствующих образу мужчины традиционной половой ориентации», говорится в решении суда. В документе упоминаются «традиционные женские особенности» — длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения — и слова Киркорова о любви без границ.

Изобретательный СК

23 декабря стало известно, что журналистов отслеживают по просмотрам роликов экс-схиигумена Сергия во «ВКонтакте».

«Как я понял, они хотят, чтобы журналисты были допрошены по делу бывшего схиигумена Сергия. В частности, дали показания о просмотре видео, которые публиковал бывший пресс-секретарь Романова [Всеволод Могучев]. Мне лично следователь грозил приводом, если я откажусь», — рассказал сотрудник екатеринбургской «Областной газеты» Павел Пивоваров.

Вместо итогов года

По количеству заключённых в тюрьму журналистов во всем мире в 2021 году установлен новый рекорд. С помощью новых законов о технологиях и безопасности репрессивные режимы Азии, Европы и Африки жёстко расправлялись с независимой прессой. По данным Комитета защиты журналистов (международная неправительственная организация), число репортёров, оказавшихся в тюрьме из-за своей работы, выросло до 293 по сравнению с пересмотренным общим числом 280 в 2020 году. По крайней мере 24 журналиста были убиты из-за своей профессиональной деятельности в 2021 году.

Самым жестоким тюремщиком для журналистов третий год подряд остаётся Китай: там за решёткой находятся 50 сотрудников СМИ. Мьянма занимает вторую стррочку. Далее идут Египет, Вьетнам и Беларусь (19 репортёров в тюрьме).