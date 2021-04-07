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April 7, 2021, 11:23 a.m.

Минцифры предлагает ввести особый режим регулирования данных в соцсетях

Речь идёт об идентификации согласий на обработку, а также о накоплении социальными сетями большого количества персональных данных.

Социальным сетям необходим отдельный режим регулирования работы с персональными данными, в ближайшее время Минцифры России предложит поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максут Шадаев  на Российском форуме по управлению интернетом:

«Думаю, скоро мы с какой-то инициативой на эту тему выйдем. Это вопрос согласий на обработку персональных данных в социальных сетях и как следствие — необходимость идентификации этих согласий. Мы считаем, что надо вывести соцсети из этого режима».

По его словам, речь идет о том, чтобы упростить процесс идентификации пользователей соцсетей. Одновременно решается проблема накопления социальными сетями большого количества персональных данных, которые поступают к ним в соответствии с новым законом об обязательном получении согласия на обработку таких данных.

Законодательная инициатива, над которой работают в Минцифры, направлена на создание таких условий, «которые, с одной стороны, защищали бы данные граждан при работе в социальных сетях, а с другой стороны, не создавали дополнительных барьеров, не создавали условий, когда сами соцсети будут вынуждены кого-то идентифицировать и еще хранить эти данные», пояснил министр.

Шадаев отметил, что в отношении соцсетей всегда стоит вопрос, работают ли они с персональными данными или нет, а также «насколько мы должны идентифицировать человека, который создает себе учетную запись». Сейчас, напомнил министр, он должен давать согласие по закону, а по закону, соответственно, согласие требует, чтобы пользователь идентифицировался в соответствии со всеми требованиями.

«В общем, очевидно, что для соцсетей такой режим не совсем подходит. С одной стороны, (сейчас) создаются дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно, а с другой, это может во многом тормозить развитие наших социальных сетей, тем более если, например, Facebook такое не спрашивает», — сказал Шадаев.

В частности, обсуждается и авторизация в социальных сетях через госуслуги, но обязательным условием является недоступность данных пользователя для самих соцсетей, сказал глава Минцифры.

«Даже когда мы обсуждаем авторизацию в соцсетях через госуслуги - это только по желанию, только для обеспечения моноканальности, например, чтобы в соцсеть приходили оценки детей, напоминания о записи к врачу. И даже при этом соцсеть не имеет доступа к информации учетной записи на госуслугах, то есть им не передается ничего», — сказал Шадаев.

Ранее Роскомнадзор решил отказаться от идеи запрашивать паспортные данные, адрес прописки и иную информацию при регистрации новых пользователей в социальных сетях. Теперь ведомство предлагает пользователям регистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием сервиса «Госуслуги», где уже имеются паспортные и иные данные. Минцифры считает использование «Госуслуг» для идентификации пользователей и сбора согласий целесообразным.

Сейчас в этом направлении проводится эксперимент, в котором принимают участие «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter. Тестирование продлится до 1 июля 2022 года.

соцсети Минцифры 152-ФЗ 242-ФЗ персональные данные ЕСИА госуслуги 241-ФЗ 519-ФЗ персдан

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