Вступительный июнь

С началом июня вступает в силу целый пакет законов и других правовых актов, которые окажут влияние на российский сегмент интернета, а также направлены на регулирование цифровизации экономики и других сфер жизни страны.

❓ Что ждет россиян в июне 2021 года



Регулирование просветительской деятельности, ГОСТ по информированию населения о ЧС, временный запрет на экспорт гречки и другие нововведения — в кратком обзоре “Ъ” основных законодательных изменений.https://t.co/I11AkMVZqW pic.twitter.com/ykuM0is1Vq — Коммерсантъ (@kommersant) May 31, 2021

Закон о просветительской деятельности

Одним из ярких законотворческих событий текущего года стало принятие скандального федерального закона №85-ФЗ.



Им вводится определение просветительской деятельности, устанавливается — кто может такой деятельностью заниматься, вводятся ограничения по использованию этой деятельности «для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции». Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля установит Правительство.



Новые нормы обязывают образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены. Исключение будет сделано только для договоров об обучении иностранных студентов.



Закон сразу же вызвал критику научного сообщества, которое увидело в нём попытки полного подчинения и даже «узурпации»просвещения государством. По мнению критиков закона, он «откроет путь ряду ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности в нашей стране», а многие просветительские проекты, основанные на энтузиазме их участников, «могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции».

«Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе», — в частности, заявили создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов, таких как «Синхронизация», Arzamas и «ПостНаука».

Кроме того, призыв отозвать законопроект о просветительской деятельности поддержали все члены президиума Российской академии наук.

Александр Архангельский поговорил с @MAMA_MOHCTP о рисках и возможных причинах появления закона о просветительской деятельности (закон вступает в силу уже завтра, 1 июня) - и о том, почему школьники уходят из старших классов. https://t.co/e19BLx7nnc — Рефорум (@reforum_ru) May 31, 2021

Своё недовольство законом высказывала и IT-отрасль. Он накладывает слишом много ограничений на лекторов из этой сферы, о чем организации написали в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву. Они назвали все эти нововведения бессмысленными.



Критики закона опасаются, что он не только усложнит любую независимую просветительскую деятельность, но также сделает невозможным проведение онлайн-семинаров, тренингов, конференций, связанных с просвещением.

«Будем надеяться, что это очередная ненужная бумажка». Закон о просветительской деятельности вступает в силу 1 июня



Представители науки, сферы IT и культуры ранее предупреждали, что закон может не просто затруднить, а полностью остановить образоват…https://t.co/Ei2w56WGql — Business FM (@Radio_BFM) May 31, 2021

Регистрация корпоративных сим-карт

Распиаренный на стадии внесения авторами как «закон против лжеминирований», 533-ФЗ принудит операторов предоставлять корпоративную мобильную связь только при условии регистрации сим-карт в ЕСИА. Также, согласно новым нормам:

«Граждане смогут «привязывать» уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи в ЕСИА. Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство. Оператор должен прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность».

Если договор заключен до 1 июня, сведения нужно внести до 30 ноября 2021 года.

Генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель проектного направления «Открытые данные» в Счетной палате Иван Бегтин высказал опасение, что со временем внесение в ЕСИА-учётку сведений об IMEI могут сделать обязательным. «Идеи благие, но, к сожалению, в России, от права до обязанности — один шаг. Тревожно, впрочем как обычно», — сказал он.

Корпоративные сим-карты в России привяжут к Госуслугам



Таким образом предполагается сократить рынок «серых» сим-карт https://t.co/DvQM6ecXFJ pic.twitter.com/mIYnPtk4pa — @kpru (@kpru) May 31, 2021

Кроме этого, под угрозой оказались банкоматы, платёжные терминалы и системы видеонаблюдения, работающие на такого рода сим-картах. Подобные устройства невозможно зарегистрировать в ЕСИА, а значит это делает их вне закона. Минцифры пообещало решить эту проблему.

ГОСТ по ЧС

С 1 июня в России вступает в силу ГОСТ по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он включает, в частности, запрет на распространение сведений, провоцирующих панику, а также обязывает предоставлять сведения из зоны ЧС в СМИ не реже четырех раз в сутки.

Информация не должна носить противоречивый характер, а публиковать ее нужно оперативно и регулярно.

В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС https://t.co/SmEtaGeKiC — rgrus (@rgrus) February 6, 2021

Сбор данных о случаях необоснованного направления информации о переводах без согласия клиента

Операторов по переводу денежных средств, обслуживающих плательщика, обяжут направлять Банку России информацию о дополнительных или уточняющих сведениях к ранее направленной информации о переводах без согласия клиента в течение трех рабочих дней со дня их выявления. А при выявлении в рамках реализуемой системы управления рисками случаев необоснованного направления в Банк России информации о переводах без согласия клиента по ранее направленным уведомлениям – направить мотивированное сообщение о выявлении таких случаев в течение трех рабочих дней.



Между тем, регулятор сможет запросить как у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, так и у оператора по переводу, обслуживающего получателя средств, мнение об отнесении операции к случаю или попытке осуществления перевода без согласия клиента на основании информации о переводах денежных средств без согласия клиента, ранее направленной оператором. Операторы должны будут представить мотивированный ответ на такой запрос в сроки, указанные в самом запросе.

Штрафы за нарушение требований защиты КИИ

5 июня вступает в силу закон, которым вводятся штрафы за нарушения требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ, обеспечения их работы и безопасности. Их сумма составит от 10 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 руб. для юридических лиц.



За нарушение «порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак» должностных лиц будут наказывать штрафами от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.



Кроме того, за нарушение порядка обмена данными об инцидентах между субъектами такой инфраструктуры, иностранными уполномоченными органами, международными организациями и НПО, работающими в сфере реагирования на киберугрозы, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.



Если уполномоченный орган исполнительной власти не будет уведомлён (или будет уведомлён с задержкой) о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости, то штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юрлиц.



Административные дела по этим статьям будет рассматривать ФСБ.