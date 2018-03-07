Рекламу на сервисах Mail.Ru Group можно будет оплатить криптовалютой

«С сегодняшнего дня в рекламной платформе myTarget за размещение рекламы на всех проектах Mail.Ru Group [в том числе ВКонтакте и Одноклассники] и в партнерской сети можно заплатить в Bitcoin (BTC) или Bitcoin Cash (BCH), а владельцы участвующих в сети площадок и приложений уже в ближайшем будущем смогут получать доход в криптовалюте», — говорится в пресс-релизе компании.

Рекламу во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» разрешили оплачивать биткоинами https://t.co/JqqHr399Os — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) March 6, 2018

Оплачивать криптовалютой можно ту рекламу, которая размещается через платформу myTarget, уточняет издание CNews.

По словам Дмитрия Сергеева, первого заместителя гендиректора Mail.Ru Group, в будущем на основе myTarget будет создана экосистема, в которую войдут и другие продукты компании, включая игры. Напомним, Mail.Ru разрабатывает такие онлайн-игры как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World.

«Мы стремимся дать нашим клиентам максимум возможностей для развития бизнеса. Платформа myTarget станет стартовым полигоном для экосистемы, которая в дальнейшем будет развиваться, включая в себя другие продукты Mail.Ru Group, в том числе проекты игрового направления», — отмечает Сергеев.

Для криптовалютных расчетов будет использоваться система обработки биткоиновых платежей BitPay, которая сотрудничает с компаниями вроде Microsoft, Virgin Galactic, PayPal и Zynga. В общей сложности с платежами BitPay работает более 50 тыс. компаний.

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