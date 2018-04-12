Госдума в III чтении приняла законопроект о блокировке порочащих честь сведений

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект №430597-7 — «об особенностях исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в сети «Интернет» сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица». Документ представители фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму совсем недавно, однако парламентарии уделили ему самое пристальное внимание. Законопроект в кратчайшие сроки прошёл «экспресс-согласование» во всех необходимых для этого комитетах, и уже через три дня после внесения был одобрен Госдумой в I чтении.

Ко второму чтению в него был внесён ряд поправок, в частности, дополнена отвечающая за реестр запрещённых сайтов статья 15.1 федерального закона 149-ФЗ «Об информации». Согласно новой поправке, одним из оснований для включения в реестр сведений, распространение которых на территории РФ запрещено, будет являться «постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица». В остальном документ с момента внесения в Госдуму изменился не сильно.

Также ко второму чтению слово «сведения» было заменено на «информацию», а формулировка ситуации, при которой возможна блокировка, стала более конкретной: если в первоначальной редакции речь шла об удалении доступа к сведениям или ограничении доступа к ним, то в версии, одобренной на голосовании, четко прописано, что информация должна быть именно удалена.

Согласно законопроекту, поправки вносятся в главу 13 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Теперь он дополнен статьёй 109.4 «Особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица», которая гласит:

«1. В случае, если должник в течение срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, не удалил указанную информацию, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. 2. В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, судебный пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

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В данный момент уже есть механизм удаления порочащих честь и достоинство граждан сведений из интернета, однако депутаты считают, что он работает не достаточно эффективно, и судебное решение не всегда исполняется.

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