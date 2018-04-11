Reddit удалил сотни аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей»

Генеральный директор сервиса Reddit Стив Хаффман в очередном отчёте Transparency report сообщил об удалении почти тысячи предположительно связанных с российской «фабрикой троллей» аккаунтов:

«В своем сообщении в прошлом месяце я сказал, что мы обнаружили и удалили несколько сотен учётных записей, которые подозреваются в связях с российским «Агентством интернет-исследований» (IRA). Я хотел бы поделиться с вами более полно, что это значит. На этом этапе нашего расследования мы обнаружили 944 подозрительных аккаунта, часть из которых оказала заметное влияние на сайт».

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Однако в целом, добавляет он, ни один из них не размещал политической рекламы и не мог оказать влияния на выборы в США.

«Ни один из 944 пользователей не размещал объявлений в Reddit. Мы также не обнаружили эффективного использования этих аккаунтов для манипулирования голосованием», — пояснил Хаффман.

По его словам, первые 145 подозрительных профилей были обнаружены и заблокированы еще в 2015 году до выборов президента США. Список всех аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей», опубликован на Reddit. Некоторое время они будут доступны на сайте, чтобы пользователи и модераторы могли проверить историю их сообщений, после чего руководство Reddit удалит аккаунты и весь опубликованный им контент.

Reddit takes down accounts suspected of ties to Russian propaganda https://t.co/vwWqQ5tV6d pic.twitter.com/VffhDPKmxD — Reuters Top News (@Reuters) April 11, 2018

Напомним, об удалении сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с «фабрикой троллей» в начале апреля объявял Facebook. Также, по данным соцсети, продвигавшие интересы России посты в своих лентах увидели 126 млн американских пользователей Facebook, то есть около 40% населения страны.

В начале марта текущего года комитет Сената по разведке вызывал представителей Reddit и Tumblr для беседы по делу о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Так называемую «фабрику троллей», которая предположительно занимается продвижением интересов Кремля в глобальной Сети методом публикации фейковых сообщений, а также накручивания лайков и просмотров с помощью ботов, связывают с «личным поваром Путина» — ресторатором Евгением Пригожиным. Примечательно также, что подозреваемые в массовом создании fake-новостей для западной аудитории российские боты в конце прошлого года попали в топ рейтинга персон, определивших мировые тренды 2017 года по версии Bloomberg.

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