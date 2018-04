Reddit удалил сотни аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей»

Генеральный директор сервиса Reddit Стив Хаффман в очередном отчёте Transparency report сообщил об удалении почти тысячи предположительно связанных с российской «фабрикой троллей» аккаунтов:

.

Однако в целом, добавляет он, ни один из них не размещал политической рекламы и не мог оказать влияния на выборы в США.

«Ни один из 944 пользователей не размещал объявлений в Reddit. Мы также не обнаружили эффективного использования этих аккаунтов для манипулирования голосованием», — пояснил Хаффман.

По его словам, первые 145 подозрительных профилей были обнаружены и заблокированы еще в 2015 году до выборов президента США. Список всех аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей», опубликован на Reddit. Некоторое время они будут доступны на сайте, чтобы пользователи и модераторы могли проверить историю их сообщений, после чего руководство Reddit удалит аккаунты и весь опубликованный им контент.

Reddit takes down accounts suspected of ties to Russian propaganda https://t.co/vwWqQ5tV6d pic.twitter.com/VffhDPKmxD

— Reuters Top News (@Reuters) April 11, 2018