Минздрав предлагает запретить говорить о ВИЧ-диссидентстве

Министерство здравоохранения РФ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов выложило на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и (или) лечения ВИЧ-инфекции (СПИДа) и мер ответственности за ее распространение» и его законопроект-спутник «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Кроме того, что сама по себе любая инициатива по запрету информации любого содержания сомнительна и малоэффективна, Минздрав почему-то не выложил сам документ и пояснительную записку к нему, а на обсуждение выделил всего две недели.

Между тем, с текстом законопроекта ознакомились журналисты. Речь в документе идёт о запрете распространения информации, содержащей призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду так называемого ВИЧ-диссидентства (движение, представители которого отрицают существование вируса).

В вопросе обоснования необходимости подготовки данного документа в карточке законопроекта министерство ссылается на «подпункт 15 пункта 2 раздела II плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 754-р».

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет, — говорится в пояснительной записке. — Современные средства коммуникации, в частности социальные сети, позволяют гражданам, юридическим и должностным лицам вести пропаганду идеи отказа от прохождения гарантируемых в соответствии с законодательством РФ мер профилактики и лечения». Минздрав напоминает, что обеспечение пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией (АРВТ) позволяет не только увеличить продолжительность жизни, но и является одним из самых эффективных средств предупреждения распространения инфекции.

Законопроект вносит изменения в три федеральных закона и КоАП. Так, ФЗ №38 «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» будет дополнен ст. 4.1 о недопустимости распространения информации, «содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции». Статья предполагает запрет распространения призывов к отказу от диагностики и лечения ВИЧ «посредством зрелищных мероприятий, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи».

ФЗ №149 «Об информационных технологиях» будет дополнен нормой о соответствующем расширении Единого реестра доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в РФ. Напомним, по этому закону в течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении в реестр владелец сайта обязан удалить интернет-страницу, а в случае отказа или бездействия владельца провайдер хостинга обязан ограничить доступ к сайту.

Изменения вносятся и в федеральный закон «О СМИ»: он будет дополнен ч. 9, которая запрещает пропаганду ВИЧ-диссидентства в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях.

Санкции за нарушение законодательства будут прописаны в КоАП. Так, распространение информации, содержащей соответствующие призывы, будет наказываться штрафом в размере от 2 тыс.руб. до 3 тыс.руб. для граждан, от 5 тыс.руб. до 10 тыс.руб. для должностных лиц, от 20 тыс.руб. до 50 тыс.руб. — для юридических лиц.

Поводом для появления такого законопроекта стал ряд случаев, закончившихся смертями детей, которые не получали лечения от ВИЧ, в ЯНАО, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Иркутской области. Все они связаны с отрицанием ВИЧ со стороны взрослых.

РосКомСвобода понимает глубину проблемы отрицания ВИЧ некоторыми гражданами, и в вопросе профилактики ВИЧ/СПИД придерживается официальной точки зрения, но предлагаемую Минздравом меру по запрету сомнительной информации и введении наказания за её распространение считает избыточной и ошибочной. Абсолютное большинство законов по ограничению информации не помогли в борьбе с существующими негативными явлениями нашей жизни, но стали одним из инструментов цензуры. Уже сейчас не сложно себе представить, что под блокировку может попасть информация просто рассказывающая или даже обличающая «ВИЧ-диссидентство». Под необоснованные репрессии могут попасть и авторы исследований вышеназванного феномена, и публикующие подобные материалы СМИ. Под запретом могут оказаться высмеивающие это явление фельетоны, посты в интернете, демотиваторы и мемы, — о том, как суды «учитывают контекст» тех же «экстремистских материалов», мы уже прекрасно знаем.

Общественное обсуждение документа продлится до 30 апреля 2018 года. Если у вас будут какие-то предложения, замечания к нему, вы можете оставить их на страничке законопроекта, пройдя соответствующую регистрацию на сайте regulation.gov.ru.

Планируемый срок вступление законопроекта в силу — январь 2019 года.

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