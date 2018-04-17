Росокомнадзор потребовал удалить Telegram из Google Play и App Store

Развернувший на просторах Рунета против популярного мессенджера Telegram настоящую интернет-борьбу Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить соответствующее приложение с площадок App Store и Google Play. Пресс-служба надзорного ведомства предупреждает IT-гигантов, что ответом на данное требование «должно стать удаление приложения Telegram».

На данный момент Telegram присутствует как в магазине приложений Google, и также доступен для скачивания в App Store.

О намерении потребовать удаления Telegram из App Store и Google Play руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил 16 апреля текущего года, когда его ведомством была начата масштабная блокировка интернет-сервиса на территории России. Google тогда отказался от комментариев на эту тему. Apple не ответила на вопрос, планирует ли убирать приложение из своего магазина.

С середины ноября 2016 г. аналогичным образом ведомство блокировало LinkedIn в России. За отказ выполнить закон о персональных данных Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить это приложение из российских App Store и Google Play. Компании подчинились требованию.

Ранее Apple также уже шла навстречу властям в Китае: компания удалила VPN-сервисы из местного App Store и перенесла данные пользователей iCloud в страну, как это требовалось по закону об облачных сервисах. Из Google Play тоже удаляли приложения за нарушение авторских прав и блокировку рекламы, но не по просьбе государства.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.

«Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчекрнули, что обязанность пресечь работу мессенджера возложена решением суда не только на Роскомнадзор, но и на компании, владеющие VPN и прокси-сервисами.

«Доступ ограничивается до выполнения компанией установленной обязанности по предоставлению в ФСБ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений», — добавили в ведомстве.

В частности, Роскомнадзор сегодня приступил к блокировке VPN-сервиса TgVPN, созданного для обхода блокировки Telegram командой разработчиков под руководством IT-консультанта Фонда борьбы с коррупцией Владислава Здольникова. Кроме того, провайдеры по требованию ведомства блокировали сайт с прокси-серверами tgproxy.me. Здольников написал в своем телеграм-канале, что несмотря на блокировку сайта, сам сервис продолжает работать.

Само же приложение до сих пор работает у большинства пользоваетелей без помощи средств обхода блокировок, чего не скажешь о множестве других сервисов, на которых сказалось очередное массовое внесение сервисов Amazon и других доменов и IP-адресов в реестр запрещённых в России сайтов.

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