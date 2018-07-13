Враждебный «класс»

За отметку «класс» (аналог «like»), поставленную под постом в новостной ленте соцсети «Одноклассники», врач из города Советская Гавань Хабаровского края может предстать перед судом по обвинению в нарушении статьи 282 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Адвокат Константин Суковатый сообщил, что в 2017 году его подзащитный поставил «класс» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины, из-за чего следствие подозревает его в публикации «высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности»:

«По мнению следствия, мой доверитель в июне прошлого года разместил в новостной ленте на своей странице социальной сети «Одноклассники» картинку, в которой содержатся высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц русской национальности. Однако нами были предоставлены суду доказательства, что разместить картинку в новостной ленте «Одноклассников», не загружая фотографию в свой профиль, невозможно. Мой доверитель всего лишь случайно «лайкнул» этот пост. А также нами предоставлены сведения о реальном лице, опубликовавшем изображение, которое в настоящее время не привлечено к ответственности».

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Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. «…суд не нашел для этого оснований, – сообщила помощник Совгаванского городского прокурора Елизавета Горбачева. – Сейчас для обвиняемого мера пресечения не избрана. Уголовное дело было возбуждено по рапорту сотрудников органов госбезопасности. Сейчас оно находится на рассмотрении».

Известно множество случаев как уголовного, так и административного преследования россиян за «экстремизм» из-за репостов в соцсетях. В конце июня в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за подобные действия, но Верховный суд рекомендовал доработать его. Кроме этого, ряд экспертов не видит в этой инициативе особой либерализации, поскольку в случае перевода из «уголовки» в «административку» процесс наказания россиян за мыслепреступления станет более быстрым и, как следствие, приобретет по-настоящему массовый характер. Статья 282 УК РФ в нынешнем виде, считают они, не отвечает ни Конституции России, ни международному законодательству. Более того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая перед депутатами Госдумы, сказала, что данная статья «сконструирована ущербно» и нуждается в реформировании.

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