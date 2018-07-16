Задержанный ФСБ за «лайк» врач освобожден в зале суда

Суд Советской Гавани в Хабаровском крае оставил без удовлетворения ходатайство следователей об аресте врача городской клиники, подозреваемого в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Ранее медик был задержан на двое суток.

Согласно действующему законодательству, хабаровскому медику может грозить либо крупный штраф, либо до 4 лет принудительных работ, или лишение свободы от 2 до 5 лет.

По версии следствия, медработник в июне 2017 года разместил в новостной ленте соцсети «Одноклассники» картинку, содержащую высказывание, направленное на унижение достоинства лиц русской национальности. Уголовное дело было возбуждено год спустя по рапорту сотрудников ФСБ. Ранее адвокат Константин Суковатый сообщал, что в 2017 году его подзащитный поставил «класс» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины, из-за чего следствие подозревает его в нарушении ст.282 УК РФ.

Защита на прошедшем недавно судебном заседании, по словам Суковатого, успешно оспорила ряд тезисов следствия и представила свои доказательства. В частности, доказала, что разместить картинку в новостной ленте данной соцсети невозможно, если в профиле участника не загружена фотография, а профиль медика из Советской Гавани ее не содержал. Также суду были предоставлены сведения о другом человеке, жителе Украины, опубликовавшем провокационную картинку. «…он эту картинку умышленно не поддерживал — либо сам случайно нажал, либо его родственники. У него племянница с Украины несовершеннолетняя, она могла нажать»,— сказал адвокат.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в конце июня депутаты Шаргунов и Журавлёв внесли в Госдуму законопроект о частичной отмене уголовного наказания за экстремистские репосты в интернете. Авторы посчитали существующий закон чрезмерным и призвали к «установлению справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности», что в первую очередь касается репостов чужих публикаций на личных страницах в социальных сетях.

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