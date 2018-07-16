Популярный блогер пошёл по «условке»

Блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно по статье «Возбуждение ненависти или вражды» (часть 1 статья 282 УК РФ) за свою шутку про Коран. Судя по данным картотеки Тушинского районного суда Москвы, приговор был вынесен еще 18 мая 2018 года, а вступил в законную силу 29 мая.

Интересно, что в картотеке суда также сказано, что сообщение о вынесении приговора Мэддисону поступило в военкомат. Однако пресс-секретарь Тушинского суда отказалась пояснить, почему это было сделано, отметив, «что не дает консультаций».

Дело было возбуждено в том числе после распространения видео с шуткой про Коран, записанного во время его стендапа в 2012 году. По данным российских СМИ, «осудили Мэддисона не из-за того скандального видео, которое, по сути, разрушило его карьеру в блогосфере, а за другой видеоролик, в котором он также рассуждал о религии. Расследованием дела занимался Мещанский межрайонный следственный отдел».

Ролик с сомнительной шуткой про Коран начал активно распространяться по соцсетям в начале 2017 года. После этого в адрес Мэддисона начали поступать множество угроз — видеоблогеру, как рассказывали его друзья, пришлось на какое-то время покинуть Россию. В распространении видео, в частности, участвовал популярный (и уже удаленный) телеграм-канал, который вел сторонник террористов «Исламского государства» (запрещенная на территории РФ организация).

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