Верховный суд не удовлетворил апелляцию Telegram в иске против ФСБ

Юристам мессенджера Telegram не удалось обжаловать решение о признании законным приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений.

«Решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.

В апелляции было заявлено, что российские силовики фактически пытаются установить внесудебный контроль за перепиской пользователей. По словам юристов «Агоры», представляющих интересы Telegram в российских судах, если силовое ведомство получит ключи для декодирования сообщений, то сможет читать их в любое время, а не только на основании судебного решения по уголовным делам.

В свою очередь, за день до того, как стало известно о дате заседания, ФСБ направила в Верховный суд РФ возражения против апелляции представителей заблокированного мессенджера Telegram. По словам представителей ФСБ, ключи для расшифровки сообщений в мессенджерах не подпадают под охраняемую Конституцией тайну переписки. Суждение о необходимости распространения права на тайну переписки не только на электронные сообщения, но и на необходимую для их расшифровки информацию является «субъективным и голословным», считают в ведомстве.

«Получение материала для декодирования сообщений позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram, а не только лишь при производстве по уголовным делам на основании судебного решения», — следует из документа.

Как отметили юристы мессенджера, устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в интернете с силовыми органами может только правительство, а не спецслужба. В то же время в ч. 4.1. ст. 10.1 закона «Об информации» указано, что ОРИ обязаны взаимодействовать с ФСБ.

«В этой норме права отсутствует требование о регламентации порядка представления информации исключительно правительством РФ. Поскольку у ФСБ есть право издавать нормативно-правовые акты, последняя и была вправе издать приказ», — следует из возражения на апелляцию.

В основе позиций Telegram и ФСБ соблюдение баланса защиты публичных и частных интересов, отмечает адвокат международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram в суде, Рамиль Ахметгалиев. «Базовый вопрос — относятся ли ключи для дешифрования к особо охраняемой тайне или нет? Позиция ФСБ — не относятся. Но это абсурд»,— уверен юрист. Он проводит аналогию с сейфом, содержимое которого представляет собой секретную информацию, а шифр к нему — уже нет. «Зная шифр, спецслужбы могут прочитать всю переписку пользователя. ФСБ пишет: если информация прямо в законе не именована как «секретная», значит, охрана на нее не распространяется. Но исходить нужно из общих принципов и базовых правил. Если ключи дешифрования — несекретная информация, она по большому счету доступна любому»,— рассуждает он.

По указанию Роскомнадзора операторы связи с 16 апреля блокируют IP-адреса, которые позволяют Telegram работать. Как выяснилось в ходе рассмотрения одного из исков, санкций на блокировку IP-адресов Генпрокуратура не давала, об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы надзорного ведомства. Из них следует, что было дано распоряжение только ограничить доступ к 7 аккаунтам в мессенджере. Сейчас в России по-прежнему заблокировано около 4 миллионов IP-адресов.

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