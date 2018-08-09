Прокуроры поймали санкционное мясо в интернете

Согласно прокурорскому отчёту, в Забайкальском крае за период с 2017 года по первое полугодие 2018 года по заявлениям прокуроров судами вынесено свыше одной тысячи решений о признании информации запрещенной к распространению в сети Интернет. Характер указанных заявлений разнообразен. В частности, была «пресечена практика реализации с использованием сети Интернет санкционных продовольственных товаров (товаров, страной происхождения которых являются США, Канада, страны Евросоюза и другие страны, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию) на 65 сайтах».

В конце июля текущего года Пензенской транспортной прокуратурой была проведена проверка интернет-ресурсов, предлагающих продукты питания, на исполнение таможенного законодательства. Странами-производителями сыров и мясной продукции, которую предлагают для покупки ряд сайтов, являются страны Евросоюза, которые ввели в отношении России экономические санкции. В качестве ответных мер ввоз продукции из данных стран запрещен. Эмбарго сохранится до конца 2019 года. Таким образом, реализация продукции, заведомо приобретенной организаторами интернет-торговли в странах Евросоюза, на территории Российской Федерации недопустима, сообщает пресс-служба Пензенской транспортной прокуратуры. Прокурор обратился в суд с иском о признании предложений о покупке санкционных товаров через интернет-ресурсы запрещенной информацией и запрета в дальнейшем доступа к подобным сайтам. Меры будут приняты после вступления в законную силу судебного решения.

В начале августа этого года прокуратурой г. Новодвинска «в ходе осуществления надзорной деятельности выявлен сайт, на котором размещена информация о продаже сыра производства Финляндской Республики, присоединившейся к решению Соединенных Штатов Америки о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц», сообщается на официальном сайте прокуратуры Архангельской области. «Поскольку данная продукция подпадает под продуктовое эмбарго и запрещена к ввозу на территорию России, — также говорится в пресс-релизе, — прокуратура г. Новодвинска обратилась в суд с исковым заявлением о признании информации о реализации сыра запрещенной». Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска исковые требования удовлетворены, информация признана запрещенной на территории Российской Федерации.

После вмешательства Уфимской транспортной прокуратуры будет закрыт доступ к сайту по продаже санкционной продукции, в том числе сыров из Франции. Ранее Советский районный суд Уфы отказал в блокировке сайта, пояснив, что такие экономические меры носят временный характер. После этого прокурор подал апелляцию в Верховный суд РБ. Судебная коллегия вынесла новое решение, признав размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению. Обнаруженный ресурс подлежит блокировке.

5 августа прокуратура Ленинского округа г. Омска сообщила, что в ходе мониторинга сети Интернет ею были выявлены интернет-ресурсы, на которых размещены объявления о продаже мясной продукции из ряда европейских стран. «Указом Президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, — отмечают омские прокуроры. — Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за распространение соответствующей продукции».

«В целях исключения доступа граждан к данным сайтам прокуратура округа обратилась в суд с заявлением о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе ведомства. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к 3 интернет-ресурсам заблокирован.

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