Прокуроры просят запретить информацию о санкционном мясе в интернете

В Татарстане местная прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже запрещенных к ввозу из ряда стран на территорию России продуктов.

В Кукморском районе Республики Татарстан прокуратура, осуществляя мониторинг интернета на предмет выявления запрещенной информации, обнаружила два сайта, на которых была размещена информация о прямых импортных поставках говядины, свинины и субпродуктов из ряда стран, в отношении которых Россией были введены соответствующие санкции.

Правда, из опубликованного на сайте Кукморской прокуратуры сообщения, не совсем ясно, из каких конкретно стран российским пользователям предлагается приобрести говядину, свинину и субпродукты. Если поначалу прокуроры говорят об Украине, Южной Америке и ЕС, то когда они ссылаются на постановление Правительства РФ, речь идет уже об Америке Северной:

«В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» по 31 декабря 2018 года введён запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн».

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Возможно, на работе прокуроров из Татарстана сказались блокировки Роскомнадзора, приведшие к некорректной работе сервисов Google, в том числе и географической направленности?

В целях пресечения противоправной деятельности прокурор района обратился в суд с заявлением о признании указанной информации запрещённой для распространения на всей территории Российской Федерации и блокировке ресурсов. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, — сообщается на сайте Кукморской прокуратуры.

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