Эксперты скептически оценили позицию Верховного суда по экстремистским делам

Пленум Верховного суда (ВС) России принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция документа призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистской, личность автора и его страницы в соцсетях. ВС также напомнил, что вопрос о том, является ли публикация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, поэтому не следует слепо верить экспертам. В постановлении оговаривается, что «гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами свобода мысли и слова <…> могут быть ограничены только в исключительных случаях», к коим относится экстремизм.

Верховный суд напомнил судьям, что: — публикации в соцсетях не могут считаться преступлением, если не несут опасности для общества;

— при вынесении приговора надо изучить другие посты пользователя;

— мнению экспертов не стоит слепо доверятьhttps://t.co/FG6BeOmMSu — TJ (@tjournal) September 20, 2018

«При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды…, суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории», — сказано в постановлении.

Пленум советует изучать данные о личности обвиняемого на предмет приверженности радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее к административной или уголовной ответственности.

Правозащитники по-разному восприняли новое постановление ВС РФ, но в целом назвать их реакцию восторженной нельзя.

Например, глава «Агоры» Павел Чиков считает инициативу Верховного суда обманкой:

Краткое описание, почему поправки в Пленум Верховного суда РФ по делам об экстремизме, это обманка. У ВС РФ были десятки возможностей повлиять на судебную практику. Он этого не сделалhttps://t.co/fgVXR9LHG2 — Pavel Chikov (@pchikov) September 20, 2018

«Андрей Бубеев. Осужден по статье 280. Детали дела. Адвокат Светлана Сидоркина обжаловала приговор в Верховный суд РФ. Отказано в передаче кассационной жалобы.

Руслан Соколовский. Осужден в тч по статье 282. Детали дела. Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал приговор в Верховный суд РФ. Отказано в передаче кассационной жалобы.

Данис Сафаргали. Осужден по статье 282. Детали дела. Адвокат Ирина Хрунова обжаловала приговор в Верховный суд РФ. Отказано в передаче кассационной жалобы.

Рафис Кашапов. Осужден в тч по статье 282. Детали дела. Адвокат Рушана Камалова обжаловала приговор в Верховный суд РФ. Отказано в передаче кассационной жалобы», — разъясняет он свою позицию в официальном Telegram-канале.

Журналист Медиазоны Михаил Зеленский еще более категоричен:

«Сейчас везде будут капслоком молнии с заседания Пленума Верховного суда. Дескать, нельзя сажать просто за репосты, надо искать умысел. У нас этих молний не будет, и вот почему. Верховный суд просто отредактировал (очень незначительно) своё постановление Пленума семилетней давности. Добавил туда лишнее повторение, что суд вообще-то должен везде искать умысел, а не слепо верить материалам дела. И что мнение экспертов надо оценивать критически, как и другие доказательства. По сути судьям напомнили, что они должны работу свою делать качественно. Для самой статьи за репосты (часть 1 статьи 282 УК) это не изменит ничего. Просто теперь следователи будут в делах указывать размер аудитории поста и что-то ещё, чтобы суды потом несильно краснели, штампуя обвинительные приговоры. Простите, что испортил вам утро».

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Гораздо более оптимистичен владелец хостинга DiPHOST Филипп Кулин, который считает, что «это самая мощная подвижка в этом катке безумных дел с посадками за мемасики».

«Да, действительно, пленум ВС только отредактировал свое же собственное уже существующее постановление, добавив повторения и уточнения, — пишет он в своём Telegram-канале «Эшер II». — Это очень важно, поскольку без таких уточнений суды видимо работать не могут. И ещё не соглашусь с коллегами, которые сейчас говорят, что надо менять законодательство по экстремизму. Безусловно надо. Но сейчас самая острая проблема — это реформа судебной системы, которая вообще практически не работает. Сейчас можно подстроиться под любые формуировки закона, чтобы вынести удобное решение. Если суды заработают и судебные разбирательства начнут быть адекватными, это решит очень много проблем с трактовкой законодательства «и так сойдет»».

Достаточно сдержанно комментируют инициативу ВС РФ юристы Центра цифровых прав:

«Верховный суд сегодня принял постановление по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. В нем отмечается, что при «решении вопроса о направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию, либо выразившего к свое отношение к ней, на возбуждение ненависти, либо вражда, а равно унижения лица или группы лиц, судам следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней». Хорошая правовая позиция. Печально лишь то, что она может также игнорироваться судами «на земле» как и 2 ранее вынесенных Постановления ВС от 2011 и 2016 года, в которых суд уже неоднократно отмечал о необходимости доказательства вины в форме прямого умысла и учета контекста. К сожалению, без структурных изменений антиэкстремисткого законодательства и выраженной политической воли реальный поворот практики на местах невозможен».

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В том, что решения Верховного суда будут действенными при рассмотрении дел по статье 282 УК РФ, а постановление окажет влияние на уже вынесенные вердикты, сомневается адвокат Алексей Бушмаков. Он защищает жительницу Барнаула Марию Мотузную, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за сохраненные картинки во «ВКонтакте».

«Я не могу утверждать, что вступившие в законную силу приговоры будут пересмотрены в результате внесения изменений в ранее состоявшиеся пленумы. Не могу также сказать, что это каким-то образом повлияет на судебную практику, потому что единственным действенным методом ее изменения является отмена или изменение приговоров. Суды и следователи также не обращают внимания на постановления пленума Верховного суда», — говорит Бушмаков.

Защищавшая в мае 2016 инженера Андрея Бубеева, приговоренного к двум годам колонии за репосты в социальных сетях, Светлана Сидоркина считает, «что это несколько запоздавшее решение, надо было принимать его после принятия закона [о наказаниях за высказывания в Сети], поскольку до настоящего времени многие люди не только были привлечены к уголовной ответственности, но и отбыли реальные сроки».

«На законодательном уровне, — уверена она, — нужно изменить критерии, по которым люди привлекаются к уголовной ответственности за репосты и лайки, необходимо конкретизировать само понятие экстремизма, что под ним понимается. До тех пор, пока не будет конкретики, толкование санкций, по которым привлекают к уголовной ответственности, останется широким».

Журналисты и пользователи Сети также не испытывают особого восторга от решения ВС РФ:

Гора родила мышь. ВС РФ сказал буквально следующее: пусть и дальше сажают за репосты.https://t.co/Pqyi5wMksO — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 20, 2018

Тут вот молния подвалила от ВС:

БЕЗДУМНЫЕ РЕПОСТЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЗНАННЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИМИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, ЕСЛИ УМЫСЛА НА РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ НЕ БЫЛО — ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ Звучит круто: бездумный репост. Это как бездарный вброс! — Tania Felgengauer (@t_felg) September 20, 2018

Был такой советский революционный фильм «Оптимистическая трагедия». Там на корабле случилась кража и революционные матросы заподозрили бабушку, посадили её в мешок и бросили за борт. Потом выяснилось, что это не она украла.

Верховный суд РФ тогда делал свои первые шаги.. — Alex Teddy (@AlexTeddy_Inc) September 20, 2018

То есть менты просто для суда будут писать, что был умысел и широкая аудитория. И суды конечно эти документы учтут: https://t.co/BzzgSBO194 — Смирнов (@sssmirnov) September 20, 2018

…тем более, что у законотворцев своя атмосфера на этот счёт:

Экстремизм — это начальная стадия терроризма! Сначала вы, значит, мемы постите, а потом что?! Метро будете взрывать??!!https://t.co/2oEibbgUl8 pic.twitter.com/qvXY8csdF2 — Медиазона (@mediazzzona) September 20, 2018

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