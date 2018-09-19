Август прошёл под эгидой наказаний за репосты

Публикуя очередной индекс свободы интернета, ОЗИ обратило внимание, что август 2018 запомнился, прежде всего, скандалами с очередными «посадками за репост». «Причём то, что в России можно получить реальный срок за неосторожный лайк или репост в социальной сати, было известно давно, — замечают эксперты. — И почему-то прессу и, следовательно, общество все эти случаи не возбуждали. Но в августе, благодаря совсем уж нелепым и массовым случаям заведения уголовных дел в Алтайском крае, плотину общественного мнения прорвало». Также в ОЗИ отметили, что «за нелепыми случаями последовали не менее нелепые детали о том, как администрация социальной сети Вконтакте сливают персональные и личные данные правоохранительным органам, и еще более нелепые оправдания и пиар-движения этой социальной сети». В общем, август оказался месяцем богатым на события в области интернета, и прошёл он на фоне дискуссий вокруг либерализации 282 и 280 статей УК РФ, а также целой череды возбужденных против россиян уголовных дел за онлайн-высказывания.

Вкратце итоги проведённого исследования исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев описывает так:

«Индекс опять упал. Минус 12 пунктов. Самые важные события: 1. «ВКонтакте» даёт полиции информацию без уголовного дела. Но вам не даст, даже если дело будет

2. СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих

3. Жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp

4. ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей дешифровки

5. Эльвира Набиуллина может получить право лично блокировать вредоносные сайты

6. Роскомнадзор готовится блокировать сайты по протоколу IPv6

7. Иск о блокировке TgVPN из-за запрета Telegram Самое неважное событие: «Ростелеком» заявил о планах создать спецверсию смартфона для чиновников»».

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Теперь об этом немного подробнее. Всего за август набралось 35 событий, связанных с интернетом, из них наиболее подробно ОЗИ остановилось на следующих семи:

1. ВКонтакте даёт полиции информацию без уголовного дела. Но вам не даст, даже если дело будет

Активист Николай Дьячков обратился в службу поддержки ВКонтакте, чтобы понять, могут ли менеджеры социальной сети предоставить ему информацию о его же активности внутри этой сети, чтобы защититься от обвинений. Оказалось, что к пользователям администраторы намного менее лояльны, чем к сотрудникам полиции. Это противоречит законодательству.

18 августа соратник Алексея Навального Леонид Волков рассказал о том, как сотрудники ВК передают личные данные пользователей социальной сети сотрудникам полиции по запросу, без санкции суда и даже в отсутствие уголовного дела. Информация передаётся в ответ на письмо по электронной почте, утверждает Волков.

На следующий день гражданский активист из города Иваново Николай Дьячков рассказал в твиттере о том, как попробовал получить заверенные администрацией соцсети данные о собственной активности, чтобы защитить себя от обвинений

«Очевидно, что сообщение стало собирательным из тысяч публикаций, которыми были набиты СМИ по данной теме, — отмечают в ОЗИ. — И даже центральные ТВ-каналы не смогли обойти эту тему. И это и есть тема месяца — посадки за репост, сдача данных ВК полиции без необходимых документов, разное отношение социальной сети к пользователям из Европы и России».

Эксперты при этом утверждают, что в таком положении дел “ничего неожиданного, всё в рамках текущей политики”.

Валерий Ледовской, независимый эксперт в области информационной безопасности, считает: «Подобные новости показывают сложившуюся практику, когда представители силовиков не являются равными по правам гражданами с не силовиками. Хотя перед судом и перед законом должны быть все равны, включая граждан, которым «нет оснований не доверять». Несмотря на то, что ВКонтакте сказали, что будут выдавать данные пользователям, когда и как это будет — непонятно. Но в любом случае это новость плохая. Без огласки этого случая ничего бы даже не планировалось. Дискуссии нет, поиска баланса между государственными интересами и правами гражданин нет».

Артем Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода», отметил:

«ВК, как и другие отечественные IT-компании надо приучить делать публичные «отчёты о прозрачности» (Transparency report) о запросах на удаление и доступ к данным пользователей со стороны госорганов, как это делают все ведущие интернет-компании в мире. Это будет мотивировать и саму соцсеть и правоохранительные органы решать все вопросы в рамках закона, а не по звонковому праву. Да и у общества будет больше контроля за подобными действиями. Ну если сама соцсеть хочет быть больше открытой к пользователям, как она сама заявляет».

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2. СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих

Совет по правам человека при Президенте России предложил оставить в Уголовном кодексе наказание лишь за насильственные экстремистские преступления, а также декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих

Если члены СПЧ одобрят проект, рекомендации будут направлены в Общероссийский народный фронт, а также в правоохранительные органы, в том числе в Генпрокуратуру.

Масштабные поправки в Уголовный кодекс СПЧ предложил, после того как сразу две крупные интернет-компании, несколько политиков и ведомств высказались на тему наказаний за лайки и репосты в соцсетях. Так, декриминализировать действия интернет-пользователей, не имеющие общественно опасных последствий, призвала компания Mail.Ru Group — владелец соцсети «ВКонтакте». Инициативу поддержали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Возможность декриминализации действий в соцсетях пообещал изучить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях поддержали также в РПЦ.

И это событие эксперты отметили как весьма положительное. «На самом деле, идею “декриминализации лайков” поддержали не только ЕСП, но даже РПЦ (пусть и в некотором своем, параллельном понимании), что само по себе удивительно», — отмечают в ОЗИ.

Юрист и руководитель компании ОрдерКом, Дмитрий Галушко считает: «Свобода совести — базовая свобода, однако за оскорбление чувств верующих достаточно административки».

Игорь Иванов, заведующий кафедрой информационных технологий Белгородского государственного технологического университета, при этом предположил: “Это пока в статусе предложения одной из полугосударственных организаций с совещательными функциями. Но хорошо, что формируется некоторое согласие в обществе по поводу негодности такой нормы УК”.

Но некоторые эксперты, например, Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей предполагают, что:

“«Смягчение условий содержания» — кажется, это всё, на что пока можно рассчитывать”.

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Очевидно, что настроения общества абсолютно против “посадок за репост”, но ОЗИ сомневается, что власть пойдет дальше “деклараций о намерениях”.

3. Жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp

В Магадане суд оштрафовал двух местных жителей на 15 тысяч рублей каждого из-за оскорбления мэра в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщается на сайте местного СК.

«Двое мужчин, используя различные сетевые псевдонимы, со своих мобильных телефонов разместили в мессенджере WhatsАpp в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» сообщения, которые содержали оскорбления мэра города Магадан Гришана Ю.Ф. в неприличной форме, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем следствием обоснованно признаны публичными», — сказано в сообщении.

Дело было возбуждено по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Максимальное наказание по этой статье — исправительные работы на срок до одного года.

Обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану. В связи с этим следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил.

«Основным источником «посадок за репост» пока является социальная сеть ВКонтакте, — замечают в ОЗИ. — Но, очевидно, что и дела заводятся и вообще в «интернете» — в широком понимании. Вот и дождались случая, когда привлекли к (пока) административному делу за публикации в WhatsApp. Тут нужно отметить, что “обвиняемые сами сознались в содеянном” — из прессы не ясно сотрудничала ли администрация WhatsApp (принадлежит корпорации Facebook) со дознавателями. Но звоночек очень тревожный».

«Наказание за любые слова в адрес власти — это признак слабости и закомплексованности власти. Это проявление патернализма власти по отношению к обществу, которое снова сейчас принялись активно воспитывать. Это вредит политическому процессу и может привести к неприятным общественным нарывам», — считает Валерий Ледовской.

4. Верховный суд РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей дешифровки

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram на решение о признании законным приказа ФСБ России, устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений, передает корреспондент «Интерфакса».

«Решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.

Юрист международной правозащитной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера, просил апелляционную коллегию ВС отменить решение первой инстанции суда, который отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года №432. Этот документ утверждает порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ данных для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей.

«Абсолютно ожидаемое событие — о том, что существует разрыв между действующей властью и здравым смыслом, ОЗИ пишет давно, — говорится в исследовании экспертов. — И очевидно, что фраза “информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральными законами к информации ограниченного доступа и не составляет охраняемой Конституцией РФ и действующими на территории России законами тайны переписки, сообщений» — войдет в учебники истории, как эталонный пример демагогии и манипуляций. “Верховный суд” со всей очевидностью показал себя элементом системы».

5. Эльвира Набиуллина может получить право лично блокировать вредоносные сайты

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. ЦБ разработал проект поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если ЦБ получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.

ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказывают чиновник и знакомый участников совещания. Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей, решили на совещании. Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Наконец, ЦБ просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать. А федеральный чиновник считает предложенные ЦБ критерии блокировки излишне широкими.

Некоторые эксперты заметили, что смысла подтвеждении права в разделегировании доменов почти нет. Владимир Харитонов, отмечает: «Совсем непонятно — зачем. Кажется, нынешний Координационный центр национального домена интернета, плотно сотрудничающий с правоохранительными органами, вполне успешно справляется с этой задачей».

Артем Козлюк, соглашается: «Категории запрещенной информации плодятся, а эффективности никакой. Только страдают случайно задетые блокировкой сайты, находящиеся на тех же IP-адресах, что и вносит уже миллионами в реестр Роскомнадзор».

6. Роскомнадзор готовится блокировать сайты по протоколу IPv6

Российское надзорное ведомство начало рассылать операторам связи письма, в которых сообщает, что к 1 октября 2018 года планируется завершить разработку механизма внесения записей протокола IPv6 в «выгрузке». Об этом в своем Telegram-канале «Эшер II» написал глава хостинга DipHOST Филипп Кулин. РосКомСвобода обратилась к нему за комментарием и подтверждением данной информации, и Филипп любезно предоставил нам письмо, в котором сказано, что Роскомнадзор:

«…доводит до операторов связи, оказывающих телематические услуги связи на подведомственной территории следующую информацию.

Роскомнадзором c 1 октября 2018 г. планируется завершить разработку механизма внесения записей формата IPv6 в Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», доступ к которым обязан ограничить оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет» (далее – Выгрузка).

В этой связи просим подготовить системы фильтрации к ограничению доступа к запрещенным ресурсам, сведения о которых внесены в Выгрузку в формате IPv6.

Памятка операторам связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», будет размешена на соответствующем сайте (http://eais.rkn.gov.ru/tooperators/) в сентябре 2018 года».

«Для тех, кто не является специалистом по сетям передачи данных необходимо рассказать, что в настоящее время в Интернете действую две системы адресации компьютеров — IPv4 и IPv6, разъясняет ОЗИ. — IPv6 — более новая, чем предыдущая — IPv4, версия интернет-протокола (IP). IPv6 должен был решить проблемы, с которыми столкнулась IPv4 при её использовании в Интернете, за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32, и в целом он способен обеспечить более 300 миллионов сетевых адресов на каждого жителя Земли. Какое-то время этот протокол использовался для обхода блокировок, поскольку, по данным ряда отраслевых экспертов, реестр запрещённых сайтов не работал с адресами IPv6».

Валерий Ледовской обращает внимание: «Да, это дополнительный удар по свободе Рунета, но не думаю, что такой уж существенный. Дело в том, что проникновение протокола IPv6 в России весьма мало. Вероятно, введение блокировок, как ни странно, разовьёт этот протокол в нашей стране. Сильно хуже от этого не станет, ибо сейчас мало какие интернет-провайдеры поддерживают этот протокол. Вероятно, по причине того, что открытие пользователями заблокированных сайтов по IPv6 выводят их деятельность за рамки действующего законодательства, т.е. блокировки не происходит даже без применения спецсредств типа VPN, прокси-сервера или технологии Tor. Но всё же для свободы Интернета в России это косвенный минус».

Александр Исавнин, член ОЗИ, иронизирует:

«Я не могу оценить эту новость. С одной стороны — перестанут работать самые простые методы обхода — плохо. А с другой стороны грамотность госорганов растет, есть повод для гордости!».

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7. Иск о блокировке TgVPN из-за запрета Telegram

ОЗИ для того, чтоб постичь суть происходящего, предлагает просто ознакомиться с репортажем Медиазоны из зала суда:

«…Судья Дранко оставляет ходатайство Дарбиняна об исключении доказательств без удовлетворения.

Тогда представитель TgVPN встает и спрашивает, что насчет осмотра сайта. Он предлагает найти технического специалиста, который прояснит суть спора.

Судья соглашается и откладывает заседание на 15:30 18 сентября».

И снова приведем высказывание Валерия Ледовского: «Т.к. Telegram продолжает работать и без VPN, то можно сказать, что блокировка TgVPN была избыточной, т.е. обосновывать блокировку этого сервиса необходимостью блокировки Telegram — нелогично. Вообще, конечно, ситуация комичная, т.к. VPN-сервисы, конечно используется для обхода блокировок сайтов, но это технология, которая используется и для многих других вещей, активно используется бизнесом, например, для связи разнесенных географически подсетей предприятий. Практически любая технология — это технология многих назначений. И блокировать технологию смысла никакого нет. Также можно вспомнить технологию торрентов, прокси-серверов и т.д., которые также можно использовать в разных целях».

Владимир Харитонов при этом заметил: «Суд неожиданно стал действительно рассматривать это дело, а не отписался, как обычно, что РКН ни в чем не виноват. Надежды, правда, всё равно мало».

Но нужно отметить, что в целом данное событие получило положительную оценку экспертов.

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Традиционный вопрос про событие, которое, по мнению респондентов первого этапа стало самым “неважным”, и, следовательно, бессмысленным — ««Ростелеком» заявил о планах создать спецверсию смартфона для чиновников». Относительно этой новости ОЗИ решило опубликовать ответы экспертов без корректировок:

— Как и другие прекрасные инициативы типа Yotaphone есть серьезные сомнения что это когда-либо реализуется. — Ну, создадут «спецверсию», но айфоны же отбирать не будут? Значит, эти спецтелефоны будут пылиться где-нибудь в столах у начальства. Денег разве что жалко на этот экстаз безопасности. — Ростелеком, российский смартфон, чиновники — ну это уже смешно — Ой, я вас умоляю… Ну планируют, и планируют. — Очередной распил. Я вас умоляю…

«А больше сказать-то и нечего», — резюмирует ОЗИ.

Забегая вперед, хочется напомнить, что не так давно комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете, поэтому надежды на либерализацию статьи 282 УК РФ стали еще более расплывчатыми. Кроме того, Арбитражный суд г. Москвы отклонил иск РосКомСвободы и TgVPN к Роскомнадзору, причём на «совещание» у судьи Дранко ушло всего 15 секунд. Но эти события, видимо, будут отражены в итоговом исследовании за сентябрь.

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