Законопроект о декриминализации репостов рекомендован к отклонению

Выступающий соисполнителем по законопроекту о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить инициативу депутатов Алексея Журавлёва и Сергея Шаргунова. Глава комитета Василий Пискарев при этом заявил:

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем».

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Пискарев также добавил, что ранее законопроект также не поддержало правительство и Верховный суд.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.

Неоднозначное мнение относительно инициативы о частичной декриминализации «антиэкстремистских» статей и у омбудсмена Татьяны Москальковой, которая считает необходимым наказывать авторов постов, нарушающих законодательство. При этом с тех, кто лишь сделал репост или поставил лайк такой записи, уголовную ответственность омбудсмен предлагает снять:

«Человек, который создал пост, он это сделал сознательно, есть умысел, и этот умысел достоин наказания. <…> И наоборот, человек, который доверчиво перенаправил эту информацию, не имел умысла нанести вред обществу и человеку, тем не менее, несет ответственность».

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В последние месяцы в России увеличилось количество заведенных дел об экстремизме за публикации, лайки и репосты в социальных сетях. По данным центра «СОВА», по статье об экстремизме на пользователей ВКонтакте завели более 600 уголовных дел. В конце июня в Госдуму был внесен законопроект об отмене уголовного наказания за дела об экстремизме. Также Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети ВКонтакте и Одноклассники, обратилась в Госдуму с просьбой внести законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса о репостах.

Также сообщалось, что Верховный суд готовит свои поправки в постановление о судебной практике по экстремистским делам, которые должны будут разъяснить критерии возбуждения уголовных дел за публикации и репосты в социальных сетях.

Напомним, недавно в Госдуме состоялся круглый стол, где политики собрались обсудить либерализацию антиэкстремистского законодательства, но в итоге значительная часть выступающих предложила правила работы в интернете наоборот ужесточить.

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