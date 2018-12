В прокуратуру за нежелательную Skype-сессию

Координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова вызвали в прокуратуру из-за скайп-сессии с Михаилом Ходорковским, которая прошла в конце октября в гостинице «Центральная» в Екатеринбурге. Сам Верников написал в своём Facebook, что это уже не первый случай, когда его пытаются привлечь к ответственности по «административке»:

«Первый раз дело было за учредительную конференцию «Открытой России», которая хоть и не является той, которая нежелательная, но хотя бы называется также. Во второй раз — за размещение постов в ВК, где упоминалось словосочетание «Открытая Россия» — но даже не указывалось, что речь идет о какой-то организации».

Только я прилетел в Екатеринбург, как прокуратура (на сей раз Октябрьского района) уже в третий раз испытала по мою душу… Опубликовано Максимом Верниковым Понедельник, 3 декабря 2018 г.

В документе, фото которого активист выложил в соцсети, говорится, что в гостинице состоялось мероприятие «нежелательной на территории Российской Федерации» организации, поэтому Верникова вызывают для дачи объяснений и участия в административном производстве по статье 20.33 КоАП.

В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными несколько организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В список вошли зарегистрированные в Великобритании «Открытая Россия» (OR Otkrytaya Rossia) и Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia), а также «Институт современной России» (Institute of Modern Russia, Inc), оформленный в США.

Российское движение «Открытая Россия» не запретили. Тем не менее в декабре 2017 года Роскомнадзор внес сайт медиа-проекта «Открытая Россия» в реестр запрещенных. Доступ закрыли к сайтам «Открытые выборы», «Открытый университет» и khodorkovsky.ru.

