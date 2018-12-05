Пенсионный фонд за 2 млн рублей узнает о себе мнение из интернета

РосКомСвобода провела очередной мониторинг сайта госзакупок, где обнаружила тендер, размещённый Пенсионным фондом России (ПФР), на «оказание услуг по формированию и предоставлению ежедневного обзора социальных сетей и сервисов интернет-блогов, а также видеоматериалов и радиосюжетов и их расшифровок, годовых аналитических обзоров по пенсионной тематике на основе материалов СМИ, социальных сетей и сервисов интернет-блогов, а также предоставлению доступа к архивам Интернет-библиотеки материалов СМИ и автоматизированной системе обработки информации». Стоимость заказа — 2 013 600,38 рублей.



Как удалось выяснить из технического задания к заказу, цель его — организация и проведение мониторинга социальных сетей и сервисов интернет-блогов по вопросам деятельности ПФР и его территориальных органов, работы пенсионной системы Российской Федерации, анализ материалов СМИ и блогосферы.

Исполнитель, согласно условиям настоящего технического задания, должен оказать услуги по формированию и представлению Заказчику:

• ежедневных обзоров социальных сетей и сервисов интернет-блогов;

• предоставление массива публикаций из социальных сетей в формате JSON;

• видеоматериалов и радиосюжетов и их расшифровки;

• доступа к архивам Интернет-библиотеки материалов СМИ и автоматизированной системе обработки информации;

• годового аналитического обзора за 2019 год.

Оказание услуг осуществляется в 2 этапа со следующими сроками: этап № 1 с даты заключения Контракта, но не ранее 9 января 2019 г., в течение 5 месяцев с предоставлением отчета об оказании услуг в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания такого этапа; этап № 2 – с даты окончания срока оказания услуг по этапу № 1 в течение 6 месяцев с предоставлением отчета об оказании услуг в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания такого этапа.

На первом этапе Исполнитель осуществляет оказание следующих услуг:

— подготовка ежедневных обзоров социальных сетей и сервисов интернет-блогов по теме «Пенсионная и социальная система России, деятельность ПФР»;

— предоставление массива публикаций из социальных сетей в формате JSON;

— представление видеоматериалов и радиосюжетов и их расшифровок по пенсионной и социальной тематике;

— обеспечение круглосуточного доступа к Интернет-библиотеке материалов СМИ и автоматизированной системе обработки информации.

На втором этапе Исполнитель осуществляет оказание следующих услуг:

— подготовка ежедневных обзоров социальных сетей и сервисов интернет-блогов по теме «Пенсионная и социальная система России, деятельность ПФР»;

— предоставление массива публикаций из социальных сетей в формате JSON; — предоставление видеоматериалов и радиосюжетов и их расшифровок по пенсионной и социальной тематике;

— обеспечение круглосуточного доступа к Интернет-библиотеке материалов СМИ и автоматизированной системе обработки информации;

— подготовка годового аналитического обзора за 2019 год по пенсионной тематике и деятельности ПФР на основе материалов СМИ, социальных сетей и сервисов интернет-блогов.

«Ежедневный обзор должен включать в себя максимальный объем структурированной информации/сообщений (текстовой и графической) по пенсионной тематике, о деятельности ПФР, отделений ПФР, обсуждении пенсионного законодательства, опубликованных в сети Интернет в социальных сетях, блогах организаций, физических лиц и СМИ, форумах (в том числе, но не исключая, таких как LiveJournal, VK, Twitter/Facebook, Odnoklassniki, www.vashkontrol.ru, http://zachestnyezakupki.onf.ru/ и т.д.)», — сказано в техзадании.

Заказчик также подчёркивает:

«Если опубликованное в сети Интернет сообщение имеет комментарии других пользователей, то наиболее содержательные и значимые комментарии размещаются списком под текстом исходного сообщения. Под каждым сообщением, попавшим в обзор, должна быть приведена активная гиперссылка на этот материал в сети Интернет, а также указано количество комментариев к этому сообщению».

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Список ключевых слов, по которым должны отбираться нужные материалы: «Пенсионный фонд РФ, Пенсионный фонд России, ПФР, Антон Дроздов, НПФ, негосударственный пенсионный фонд, отделение пенсионного фонда, управление пенсионного фонда, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа, досрочные пенсии, пенсионный возраст, пенсионные накопления, трудовая пенсия, пенсия по инвалидности, страховая пенсия, накопительная пенсия, военные пенсионеры, пенсионное страхование, пенсионная система, софинансирование пенсионных накоплений, пенсионные надбавки, выплата пенсионных накоплений, управляющие компании (пенсионными накоплениями), материнский (семейный) капитал, страховые взносы в ПФР, бюджет ПФР, пенсионная система, пенсионная формула, новая пенсионная формула, пенсионные баллы, СНИЛС, индексация пенсий, Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)».

В содержании обзора должна обязательно присутствовать следующая информация: библиографические данные по публикации (источник, дата, время выхода (при наличии), автор, заголовок и т.д.). Отобранные материалы и публикации (включая статьи) должны нести смысловую нагрузку. Материалы с единичным упоминанием ключевых слов без развития темы в обзор включаться не должны.

Должны быть реализованы следующие варианты анализа информации:

· построение рейтинга по персонам с возможностью выгрузки/просмотра статей по каждой персоне отдельно;

· построение рейтинга по темам публикаций с возможностью выгрузки/просмотра статей по каждой теме отдельно;

· построение рейтинга по источникам с возможностью выгрузки/просмотра статей по каждому источнику отдельно;

· разбивка сообщений на негативные и позитивные;

· возможность экспорта отчета в форматы Word и PDF, графиков в формат xls;

· возможность формирования и интеграции в отчет аналитических данных (графики и таблицы).

Общие требования:

· предоставлять информационные справки не менее чем о 10 000 источников информации (газеты, журналы, ТВ-каналы, радиоэфиры, информационные агентства, Интернет-издания и т.д.), находящихся в архивах Интернет-библиотеки;

· в составе предоставляемых справок должны быть следующие сведения об источниках, находящихся в архивах Интернет-библиотеки: название источника, страна и регион регистрации, периодичность выхода, тематика и содержание, юридический и фактический адрес, контактные телефоны, сведения о главном редакторе и пр.

Минимальный перечень федеральных печатных СМИ (не менее 21), которые должны быть в Интернет-библиотеке, а также иметь версии газет в графическом формате (PDF или JPG): «Аргументы и факты», «Ведомости», «Вечерняя Москва», «Известия», «Итоги», «КоммерсантЪ», «КоммерсантЪ деньги», «КоммерсантЪ власть», «Комсомольская правда», «Комсомольская правда – неделя», «Московский комсомолец», «Московские новости», «Независимая газета», «Новая газета», «Профиль», «РБК daily», «РБК журнал», «Российская газета», «Российская газета – неделя», «Твой день», «Эксперт».

Минимальный перечень федеральных ТВ каналов и радиостанций (не менее 7), а также передач, выходящих на них, расшифровки которых должны быть в Интернет библиотеке:

· 1 Канал: Воскресное время, Время, Новости, Познер, Человек и закон;

· Россия 1: Вести, Вести в субботу, Вести Недели, Вести. Дежурная часть, Вести-Москва, Вечер с В. Соловьевым, Специальный корреспондент;

· ТВ Центр: В центре событий, Город новостей, Московская Неделя, Петровка 38, Постскриптум, События, События 25-й час;

· НТВ: Сегодня, Итоги недели, Центральное телевидение, Чрезвычайное происшествие;

· РЕН ТВ: Добров в эфире, 24 – Информационная программа, Экстренный вызов;

· РБК ТВ: Главные новости, Финансовые новости;

· 5 Канал: Главное, Сейчас.

Транскрипты указанных телевизионных передач должны быть доступны в Интернет-библиотеке в течение 4 (четырех) часов с момента выхода передачи.

Годовой аналитический обзор должен быть подготовлен на основе материалов, вышедших на федеральных и региональных ТВ-каналах и в радиоэфире, печатных и электронных СМИ, информационных агентствах и публикаций в социальных сетях, сервисах интернет-блогов за период с 1 января 2019 года по 1 декабря 2019 года.

Анализ упоминаемости Председателя Правления ПФР:

— данные, отображающие динамику публикаций в течение года (графики и таблицы), в сравнении с предыдущим периодом с расшифровкой (причин роста или снижения количества публикаций, преобладающие темы);

— высказывания и цитаты Председателя Правления ПФР в СМИ,

— график, показывающий распределение количества публикаций по типу СМИ, в которых упоминается Председатель Правления ПФР (в сравнении с предыдущим периодом).

Дата окончания предоставления конкурсной документации — 17 декабря 2018 года.

Как только будет известен победитель данного тендера, мы сообщим об этом.

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