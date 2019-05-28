Тренды цифрового насилия и сопротивления. Экспертные выступления

Недавно в Красной поляне (Сочи) завершился уже 14-ый КРОС — Конференция российских операторов связи. Когда-то тусовка операторов из Екатеринбурга с форума forum.nag.ru превратилась в один из крупнейших российских ивентов в сфере телекома. Операторы связи, вещатели, поставщики оборудования и другие сателлитные предприниматели отрасли собрались вместе, чтобы обсудить последние новшества цифровой трансформации, а также передовые технологические и управленческие решения в отрасли связи.

Конечно, тема сурового законодательства и его правоприменения пройти стороной и присутствовала почти во всех трехдневных дискуссиях, докладах и круглых столах. О СОРМах, “пакете Яровой”, “пакете Клишаса”, DPI, “ревизоре”, проверках силовиками операторов связи говорили многие. Очевидно, причиной тому является то, что операторская деятельность в России, хоть пока еще и не является госмонополией, но однозначно воспринимается государством как стратегическая и жестко регулируемая деятельность, в отличии от многих стран мира, где подобный вид предпринимательской активности даже не лицензируется.

При этом работа провайдеров сегодня ведется у нас в условиях уже неотрицаемой высшим руководством страны кибервойны со всеми полевыми плясками, учениями, импортозамещением, программно-аппаратным комплексом противодействия угрозам и другими присущими атрибутами наступившей затяжной войны. О чем же говорили на КРОС-2019?

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СОРМ

Братья Галушко из Ордеркома представили сразу несколько тематических докладов. Дмитрий Галушко подробно рассказал о рисках деятельности операторов связи, АПК Ревизоре, про хитрости отчетности по резерву Универсального Обслуживания (напомню, что все операторы связи обязаны платить 1,2 % от доходов за услуги связи в бюджет для развития российской инфраструктуры) и про комплаенс в отношении законодательства в области критической информационной инфраструктуры. Чуть позже его брат Иван поведал о том, как как реализовать СОРМ самому и не разориться. Были практические рекомендации по взаимодействию с ФСБ, обзор судебной практики, лайфхаки и примеры стоимости внедрения СОРМ-2 и СОРМ-3 на узлах операторов.

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ЯРОВАЯ

Алексей Леонтьев из Санкт-Петербурга, руководитель Объединения альтернативных операторов связи, посвятил свой доклад системе хранения данных по «Яровой», которая до настоящего момента еще полностью не имплементирована, так как нет сертифицированного оборудования и четких условий. Он поведал участникам про то, во что мутировали требования «пакета Яровой» по пути от строчек федерального закона к техническим требованиям Минкомсвязи, какие сейчас требования у кураторов ФСБ, и что делать и что планируют делать операторы, чтобы минимизировать вредные последствия и расходы на внедрение “Яровой”. Среди способов борьбы и защиты были предложены три сценария:

челобитный — писать коллективные жалобы, петиции и обращения от операторов судебный — обжаловать практики и законы в судах с предварительной очень глубокой проработкой жалоб и исков экономический — с помощью применения инструментов антимонопольного законодательства создавать конкуренцию решениям по хранению данных, подмывая коррупционную почву.

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КОШМАРИВАНИЕ БИЗНЕСА

Ирина Шленкина, юрист Уфанет, в своем выступлении попросила аудиторию выключить камеру и не вести трансляцию, потому что повествование ее доклада будет о суровых буднях операторов, к которым часто приходят. Страшных откровений конечно не было, но тем не менее были дельные советы для операторов по профилактике уголовных рисков бизнеса, о наиболее часто используемых статьях УК которыми кошмарят бизнес, про алгоритмы и контуры защиты. На что обратить внимание до прихода полиции, практические случаи защиты из жизни оператора.

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ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Михаил Климарев, известный телеком-блогер, и директор Общества Защиты Интернета был революционен и заряжен праведным гневом, который многие сегодня предпочитают держать в себе.

Его доклад назывался “Цифровая оборона” и начался он с известного символа пса в каюшоне. Он рассказал о начавшейся первой кибернетической войне государства с собственным населением и бизнесом, о проекте “Интернет-гулаг”, отслеживающим посадки за слова в интернете, про стремительно падающий индекс свободы интернета и про шатдауны, которые не так давно добрались и до нас.

В конце Миша призвал сообщество операторов проснуться пока не поздно, и оказывать цифровое сопротивление системы с применением мирных методов.

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БЛОКИРОВКИ. ЮР.АСПЕКТ

Следующим был я. Мой доклад был про блокировки, которые Роскомсвобода мониторит и изучает, и с которыми мы боремся уже 7 лет. Блокировки — это и хроническая боль операторов связи, на которых возложены сегодня все обязанности по их исполнению, и которых с применением косого-кривого “Ревизора” Роскомнадзор регулярно штрафуют за пропуски.

Блокировки — это и глубочайшая болезнь Рунета и владельцев веб-ресурсов. Болезнь, к которой вроде уже все привыкли, но которая продолжает поражать российское общество и приносить сумасшедшие убытки отечественному e-commerce и IT-бизнесу.

Напомнил участникам, что за 7 лет количество органов, имеющих принимать решение о блокировках увеличилось с 3 до 12, а количество оснований для этого стало более 35. За все время количество заблокированных Интернет ресурсов (доменов и IP) адресов перевалило за 4.1 млн. При этом, сопутствующий ущерб из-за блокировок по IPv4 адресам привел к блокировке еще более 9.6 млн ресурсов.

Однако, не стоит думать, что нет смысла с ними бороться. В своем докладе я рассказал не только про грустные цифры и абсурдную параллельную реальность районных прокуроров и цензурирующих органов, но и про позитив, которого можно добиться, если долго продолжать борьбу. Долгий путь к Верховному суду и ЕСПЧ уже дает результаты, корректируя покренившуюся репрессивную практику. Мой призыв заключался в том, что не надо бояться идти в суды. Порой этот путь занимает долгие годы, но оно того стоит, чтобы сделать нашу цифровую реальность чуть лучше для всех нас.

Полностью презентация выложена в общественный доступ и с ней может ознакомиться каждый желающий.

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БЛОКИРОВКИ. ТЕХ.АСПЕКТ

Другой известный телеком-блогер и питерский хактивист, автор канала «Эшер-2», наш добрый друг Неугомонный Фил в своем выступлении начал с того, что не надо стесняться участвовать в общественном обсуждении нормативов и высказывать свою позицию с использованием тех инструментов, которые уже есть.

В своем докладе, посвященном нормативной работе вокруг технических аспектов блокировок он рассказал про организацию всего механизма блокировок, и про то, в чем реальная проблема текущего механизма блокировок с технической точки зрения.

Были примеры удачных и неудачных кейсов. Красив был призыв Фила к сообществу операторов через образ тамплиеров, не отказывающих себе заработать за оказание услуг, при этом не мучая себя моральными аспектами исполнения поставленной задачи.

Знаю, что на ивент должен был явиться Владислав Минаков из ФГУП ГРЧЦ с докладом про то, почему DNS-атаки больше не работают. С этим докладом Владислав активно гастролирует в последнее время. Фил подготовил для него наглядный ответ, что так называемые DNS-атаки (возможность внести другой сайт в реестр с использованием подложных IP-адресов) никуда не делись, но продемонстрировать это не получилось, в связи с отсутствием последнего на мероприятии по неустановленным мне причинам.

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ДОСТУП В ДОМА

Противостояние между провайдерами и управляющими компаниями по доступу в многоквартирные дома и предоставлению жильцам различного рода услуг длится уже давно. Управляющие компании хотят, чтобы операторы связи им за это платили, а операторы конечно же платить за это не хотят и борются за равный, безвозмездный недискриминационный доступ. За последние полгода это борьба перешла уже на финальную стадию.

Напомню, что в конце декабря 2018 года в Думу был внесен проект закона “о внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи” и сейчас он ожидает первого чтения. Об этом, а также о меняющейся судебной практики операторов связи с управляющими компаниями говорили в своих докладах и на круглом столе Ирина Шленкина из Уфанет, Алексей Леонтьев из ОАОС и Андрей Медведев из Ордеркома. У участников и профессиональных юристов отрасли есть надежда, что телеком победит.

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DPI И СУВЕРЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

Надо отдать должное организаторам мероприятия, что КРОС-2019 получился настоящим форумом, на котором были представлена возможность увидеть диаметрально разных людей с разным видением развития российского рынка связи и коммуникаций. В первый день конференции было два тематических круглых стола.

Первый назывался “Нюансы практической реализации СОРМ, «пакета Яровой».

Говорили про этапы внедрения СОРМов, способы и цены реализации, DPI-решениях и растущем рынке нетаргетированной слежки. Модерировал его Дмитрий Галушко. На нем были крупнейшие поставщики решений для СОРМ-3, будущие поставщики решений для “Яровой” и текущие бенефициары в тотальной DPI-изации операторов связи за счет щедрого кармана налогоплательщиков — представители МФИ-Софт и Группы компаний “Цитадель”. Я задал лишь один вопрос, понимают ли представители компаний, осуществляющих пособничество в нетаргетированной слежке за россиянами и необоснованных посадках, свою социальную ответственность перед обществом и применяют ли они стандарты, установленные Руководящими принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека». Ответ был короток и сух. Мы, мол, предприниматели и программисты, и не нам решать и думать про права и политику.

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Второй круглый стол — “Блеск и нищета Суверенного Рунета”.

Модерировал его я, а принимали в нем участие Михаил Климарев из ОЗИ, Алексей Леонтьев из ОАОС и представители московских и питерских операторов. Разговор был про оптимистичные и пессимистичные сценарии развития событий по внедрению “суверенного интернета”. Говорили про другие страны, про международные стандарты и о выработке общей позиции операторского сообщества. Участники порассуждали о возможных вариантах противодействия рискам, которые может повлечь принятие грядущих 31 подзаконных актов до осени 2019 года и как можно на них повлиять.

В адрес организаторов были отчасти справедливые претензии по поводу спонсоров мероприятия, некоторые из которых не стесняясь устанавливали рекламные стенды, демонстрирующие их якобы успешные решения DPI для блокировки Telegram, VPN и порнухи. Канал “IT уголовные дела СОРМ россиюшка” разошелся гневным постом, что мол “конференцию о связи спонсируют те, кто помогает эту связь уничтожить” и производителей фильтра (такие компании как RDP, VAS Experts, которые собираются зарабатывать на цензурных фильтрах и системах слежения) на подобного рода мероприятие ни в коем случае не следовало приглашать. На что Фил тоже справедливо заметил с отсылкой к Старому Завету, что мол задача наша, хактивистов и правозащитников, проповедовать там, где собираются грешники, а не праведники.

В любом случае, спасибо nag.ru, г-ну Нагибину и его команде за возможность организации честного диалога и представление разных взглядов. Было ощущение, что несмотря на сгущающиеся тучи на Мордором и общий тревожный фон, операторское сообщество не падает духом. Организаторы дали возможность мне и моим коллегам по цеху зарядить представителей бизнеса надеждой, что в наших руках поменять ситуацию к лучшему. Очень важно поддерживать такой диалог, участвовать в гражданской жизни, принимать участие в обсуждении закона, требовать соблюдения прав и законных интересов, и не бояться идти за их защитой в суды. Ведь судьба нашего интернета в наших руках и свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

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Саркис Дарбинян,

SLO, Роскомсвобода

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