28.05.2019
Тренды цифрового насилия и сопротивления. Экспертные выступления
В Сочи прошла Конференция российских операторов связи, на которой выступили представители и эксперты РосКомСвободы, а также наши друзья и коллеги, где было рассказано о негативных гострендах в Рунете, причем затрагивались как технические так и юридические аспекты

KROS-2019

Недавно в Красной поляне (Сочи) завершился уже 14-ый КРОС — Конференция российских операторов связи. Когда-то тусовка операторов из Екатеринбурга с форума forum.nag.ru превратилась в один из крупнейших российских ивентов в сфере телекома. Операторы связи, вещатели, поставщики оборудования и другие сателлитные предприниматели отрасли собрались вместе, чтобы обсудить последние новшества цифровой трансформации, а также передовые технологические и управленческие решения в отрасли связи. 

KROS-2019 Skorihin photo

Конечно, тема сурового законодательства и его правоприменения пройти стороной и присутствовала почти во всех трехдневных дискуссиях, докладах и круглых столах. О СОРМах, “пакете Яровой”, “пакете Клишаса”, DPI, “ревизоре”, проверках силовиками операторов связи говорили многие. Очевидно, причиной тому является то, что операторская деятельность в России, хоть пока еще и не является госмонополией, но однозначно воспринимается государством как стратегическая и жестко регулируемая деятельность, в отличии от многих стран мира, где подобный вид предпринимательской активности даже не лицензируется.

При этом работа провайдеров сегодня ведется у нас в условиях уже неотрицаемой высшим руководством страны кибервойны со всеми полевыми плясками, учениями, импортозамещением, программно-аппаратным комплексом противодействия угрозам и другими присущими атрибутами наступившей затяжной войны. О чем же говорили на КРОС-2019?

KROS-2019 Chudutov Photo

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СОРМ

Братья Галушко из Ордеркома представили сразу несколько тематических докладов. Дмитрий Галушко подробно рассказал о рисках деятельности операторов связи, АПК Ревизоре, про хитрости отчетности по резерву Универсального Обслуживания (напомню, что все операторы связи обязаны платить 1,2 % от доходов за услуги связи в бюджет для развития российской инфраструктуры) и про комплаенс в отношении законодательства в области критической информационной инфраструктуры. Чуть позже его брат Иван поведал о том, как как реализовать СОРМ самому и не разориться. Были практические рекомендации по взаимодействию с ФСБ, обзор судебной практики, лайфхаки и примеры стоимости внедрения СОРМ-2 и СОРМ-3 на узлах операторов.

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ЯРОВАЯ

Алексей Леонтьев из Санкт-Петербурга, руководитель Объединения альтернативных операторов связи, посвятил свой доклад системе хранения данных по «Яровой», которая до настоящего момента еще полностью не имплементирована, так как нет сертифицированного оборудования и четких условий. Он поведал участникам про то, во что мутировали требования «пакета Яровой» по пути от строчек федерального закона к техническим требованиям Минкомсвязи, какие сейчас требования у кураторов ФСБ, и что делать и что планируют делать операторы, чтобы минимизировать вредные последствия и расходы на внедрение “Яровой”. Среди способов борьбы и защиты были предложены три сценария:

  1. челобитный — писать коллективные жалобы, петиции и обращения от операторов
  2. судебный — обжаловать практики и законы в судах с предварительной очень глубокой проработкой жалоб и исков
  3. экономический — с помощью применения инструментов антимонопольного законодательства создавать конкуренцию решениям по хранению данных, подмывая коррупционную почву.

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КОШМАРИВАНИЕ БИЗНЕСА

Ирина Шленкина, юрист Уфанет, в своем выступлении попросила аудиторию выключить камеру и не вести трансляцию, потому что повествование ее доклада будет о суровых буднях операторов, к которым часто приходят. Страшных откровений конечно не было, но тем не менее были дельные советы для операторов по профилактике уголовных рисков бизнеса, о наиболее часто используемых статьях УК которыми кошмарят бизнес, про алгоритмы и контуры защиты. На что обратить внимание до прихода полиции, практические случаи защиты из жизни оператора.

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ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Михаил Климарев, известный телеком-блогер, и директор Общества Защиты Интернета был революционен и заряжен праведным гневом, который многие сегодня предпочитают держать в себе.

KROS-2019 Klimarev

Его доклад назывался “Цифровая оборона” и начался он с известного символа пса в каюшоне. Он рассказал о начавшейся первой кибернетической войне государства с собственным населением и бизнесом, о проекте “Интернет-гулаг”, отслеживающим посадки за слова в интернете, про стремительно падающий индекс свободы интернета и про шатдауны, которые не так давно добрались и до нас.

В конце Миша призвал сообщество операторов проснуться пока не поздно, и оказывать цифровое сопротивление системы с применением мирных методов.

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БЛОКИРОВКИ. ЮР.АСПЕКТ

Следующим был я. Мой доклад был про блокировки, которые Роскомсвобода мониторит и изучает, и с которыми мы боремся уже 7 лет. Блокировки — это и хроническая боль операторов связи, на которых возложены сегодня все обязанности по их исполнению, и которых с применением косого-кривого “Ревизора” Роскомнадзор регулярно штрафуют за пропуски.

sarkis kros 2019

Блокировки — это и глубочайшая болезнь Рунета и владельцев веб-ресурсов. Болезнь, к которой вроде уже все привыкли, но которая продолжает поражать российское общество и приносить сумасшедшие убытки отечественному e-commerce и IT-бизнесу.

Напомнил участникам, что за 7 лет количество органов, имеющих принимать решение о блокировках увеличилось с 3 до 12, а количество оснований для этого стало более 35. За все время количество заблокированных Интернет ресурсов (доменов и IP) адресов перевалило за 4.1 млн. При этом, сопутствующий ущерб из-за блокировок по IPv4 адресам привел к блокировке еще более 9.6 млн ресурсов.

KROS-2019 Sarkis-1

Однако, не стоит думать, что нет смысла с ними бороться. В своем докладе я рассказал не только про грустные цифры и абсурдную параллельную реальность районных прокуроров и цензурирующих органов, но и про позитив, которого можно добиться, если долго продолжать борьбу. Долгий путь к Верховному суду и ЕСПЧ уже дает результаты, корректируя покренившуюся репрессивную практику. Мой призыв заключался в том, что не надо бояться идти в суды. Порой этот путь занимает долгие годы, но оно того стоит, чтобы сделать нашу цифровую реальность чуть лучше для всех нас.

Полностью презентация выложена в общественный доступ и с ней может ознакомиться каждый желающий.

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БЛОКИРОВКИ. ТЕХ.АСПЕКТ

Другой известный телеком-блогер и питерский хактивист, автор канала «Эшер-2», наш добрый друг Неугомонный Фил в своем выступлении начал с того, что не надо стесняться участвовать в общественном обсуждении нормативов и высказывать свою позицию с использованием тех инструментов, которые уже есть.

KROS-2019 Nag Photo

В своем докладе, посвященном нормативной работе вокруг технических аспектов блокировок он рассказал про организацию всего механизма блокировок, и про то, в чем реальная проблема текущего механизма блокировок с технической точки зрения.

Были примеры удачных и неудачных кейсов. Красив был призыв Фила к сообществу операторов через образ тамплиеров, не отказывающих себе заработать за оказание услуг, при этом не мучая себя моральными аспектами исполнения поставленной задачи.

KROS-2019 Phil-2

Знаю, что на ивент должен был явиться Владислав Минаков из ФГУП ГРЧЦ с докладом про то, почему DNS-атаки больше не работают. С этим докладом Владислав активно гастролирует в последнее время. Фил подготовил для него наглядный ответ, что так называемые DNS-атаки (возможность внести другой сайт в реестр с использованием подложных IP-адресов) никуда не делись, но продемонстрировать это не получилось, в связи с отсутствием последнего на мероприятии по неустановленным мне причинам.

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ДОСТУП В ДОМА

Противостояние между провайдерами и управляющими компаниями по доступу в многоквартирные дома и предоставлению жильцам различного рода услуг длится уже давно. Управляющие компании хотят, чтобы операторы связи им за это платили, а операторы конечно же платить за это не хотят и борются за равный, безвозмездный недискриминационный доступ. За последние полгода это борьба перешла уже на финальную стадию.

Напомню, что в конце декабря 2018 года в Думу был внесен проект закона “о внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи” и сейчас он ожидает первого чтения. Об этом, а также о меняющейся судебной практики операторов связи с управляющими компаниями говорили в своих докладах и на круглом столе Ирина Шленкина из Уфанет, Алексей Леонтьев из ОАОС и Андрей Медведев из Ордеркома. У участников и профессиональных юристов отрасли есть надежда, что телеком победит.

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DPI И СУВЕРЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

Надо отдать должное организаторам мероприятия, что КРОС-2019 получился настоящим форумом, на котором были представлена возможность увидеть диаметрально разных людей с разным видением развития российского рынка связи и коммуникаций. В первый день конференции было два тематических круглых стола.

Первый назывался “Нюансы практической реализации СОРМ, «пакета Яровой».

Говорили про этапы внедрения СОРМов, способы и цены реализации, DPI-решениях и растущем рынке нетаргетированной слежки. Модерировал его Дмитрий Галушко. На нем были крупнейшие поставщики решений для СОРМ-3, будущие поставщики решений для “Яровой” и текущие бенефициары в тотальной DPI-изации операторов связи за счет щедрого кармана налогоплательщиков — представители МФИ-Софт и Группы компаний “Цитадель”. Я задал лишь один вопрос, понимают ли представители компаний, осуществляющих пособничество в нетаргетированной слежке за россиянами и необоснованных посадках, свою социальную ответственность перед обществом и применяют ли они стандарты, установленные Руководящими принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека». Ответ был короток и сух. Мы, мол, предприниматели и программисты, и не нам решать и думать про права и политику.

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Второй круглый стол — “Блеск и нищета Суверенного Рунета”.

Модерировал его я, а принимали в нем участие Михаил Климарев из ОЗИ, Алексей Леонтьев из ОАОС и представители московских и питерских операторов. Разговор был про оптимистичные и пессимистичные сценарии развития событий по внедрению “суверенного интернета”. Говорили про другие страны, про международные стандарты и о выработке общей позиции операторского сообщества. Участники порассуждали о возможных вариантах противодействия рискам, которые может повлечь принятие грядущих 31 подзаконных актов до осени 2019 года и как можно на них повлиять.

В адрес организаторов были отчасти справедливые претензии по поводу спонсоров мероприятия, некоторые из которых не стесняясь устанавливали рекламные стенды, демонстрирующие их якобы успешные решения DPI для блокировки Telegram, VPN и порнухи.  Канал “IT уголовные дела СОРМ россиюшка” разошелся гневным постом, что мол “конференцию о связи спонсируют те, кто помогает эту связь уничтожить” и производителей фильтра (такие компании как RDP, VAS Experts, которые собираются зарабатывать на цензурных фильтрах и системах слежения) на подобного рода мероприятие ни в коем случае не следовало приглашать. На что Фил тоже справедливо заметил с отсылкой к Старому Завету, что мол задача наша, хактивистов и правозащитников, проповедовать там, где собираются грешники, а не праведники.

В любом случае, спасибо nag.ru, г-ну Нагибину и его команде за возможность организации честного диалога и представление разных взглядов. Было ощущение, что несмотря на сгущающиеся тучи на Мордором и общий тревожный фон, операторское сообщество не падает духом. Организаторы дали возможность мне и моим коллегам по цеху зарядить представителей бизнеса надеждой, что в наших руках поменять ситуацию к лучшему. Очень важно поддерживать такой диалог, участвовать в гражданской жизни, принимать участие в обсуждении закона, требовать соблюдения прав и законных интересов, и не бояться идти за их защитой в суды. Ведь судьба нашего интернета в наших руках и свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

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Саркис Дарбинян,

SLO, Роскомсвобода

 

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