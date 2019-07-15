Региональная мода на обиду за онлайн-оскорбление власти

Великоустюгский районный суд Вологодской области оштрафовал жителя Великого Устюга Евгения Барсукова на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти из-за комментария о Путине во ВКонтакте. Барсуков оставил комментарий под постом в группе «Великий Устюг Информ». Он написал: «37 лямов деревянных копейки че судить человека надо путина ****** к растрелу приговорить и всех его *********».

Так он прокомментировал новость в группе о том, что в Великоустюгском районе будут судить чиновника, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 миллиона рублей. На него составили протокол по ч.3 ст. 20.1 КоАП. В постановлении суда говорится, что Барсуков полностью признал свою вину.

Полиция Новокузнецка составила на местного активиста Игоря Горланова протокол о неуважении к власти за публикацию новости о первом штрафе за неуважение к власти. Об этом сам Горланов рассказал в своем ВКонтакте:

«Оказывается, на меня завели дело о «явном» неуважении к органам власти из-за новости о «явном» неуважении к президенту Путину. По мнению участвующих в производстве дела представителей ФСБ, ЦПЭ и МВД, Путин — орган власти, которого я оскорбил. Ну хорошо, раз Путин «потерпевший», буду требовать его явки в суд, который назначен на 24 июля 2019″.

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Претензии силовиков вызвала апрельская публикация Горланова. В ней мужчина выложил ссылку на новость «Медиазоны» о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве — первом оштрафованном за неуважение к власти за пост с фразой «Путин — сказочный *******».

Горланов сопроводил ссылку цитатой из новости, в которой привел оригинальное слово, употребленное Картыжевым. Активист также прикрепил видеозапись выступления Владимира Путина, в котором президент утверждал: «Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в интернете, «черный воронок» за тобой завтра не приедет».

Правоохранители составили на Горланова протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП.

В Брянске полиция вызвала в отдел для дачи пояснений местную жительницу Алену Червякову из-за видео танцев в стиле тверк. Полицейский сообщил адвокату Федору Сирошу, защищающему девушку, что сотрудники УМВД нашли в интернете видео, где она танцует с другими девушками возле банка.

По словам полицейского, проверка проводится по каждому видео ее танцев. Червякову пригласили в полицию, чтобы выяснить, с кем она танцевала и где, а также чтобы понять, был ли в ее действия состав административного правонарушения. Девушка отказалась.

В июне суд в Брянске уже оштрафовал Червякову на 30 тысяч рублей за видео танца в стиле реггетон. Танец на площадке памятника «Курган Бессмертия» посчитали «оскорблением человеческого достоинства» и «неуважением к обществу».

Это уже не первый случай, когда правоохранители обращают особое внимание к фигурантам дел об «оскорблении властей». Так, в Карелии полицейские требуют установить административный надзор на три года в отношении жителя посёлка Калевала Романом Ватаненом на основании двух административных дел, а также отбытого им ещё в 2014 годунаказания в виде лишения свободы. Таким образом, считает глава «Агоры» Павел Чиков, законом о «неуважении к власти» создаются условия «для многолетнего поражения в гражданских правах».

Недавно ВКонтакте по требованию Роскомнадзора удалила из развлекательного паблика MDK комментарий с картинкой, которую в Генпрокуратуре посчитали проявлением «явного неуважения к власти». Как рассказал один из создателей паблика Роберт Панчвидзе, на картинке была изображена Конституция России, на обложке которой вместо герба было нарисовано одно из главных анатомических отличий мужчины от женщины.

Он также уточнил «МБХ медиа», что администрация сообщества не получала уведомлений об удалении ни от Роскомнадзора, ни от ВКонтакте.

23-летний депутат Кировской городской думы Павел Валенчук написал заявление в полицию на администраторов паблика «Борщ» во ВКонтакте. Все из-за того, что там появился мем с его участием и призывом записываться на «бровки и ноготочки».

Валенчук попросил привлечь к ответственности администраторов паблика по статьям «Клевета» и «Оскорбление представителя власти». В заявлении также говорится о пользователе инстаграма, который якобы выложил этот мем в свои сторис, дополнив его подписью с оскорблениями.

Администраторы «Борща» отреагировали на иск еще одним постом. Они назвали Валенчука «самым красивым депутатом» и извинились за распространение недостоверной информации: «Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются».

Однако председатель Совета при президенте РФ (СПЧ) по правам человека Михаил Федотов считает, что администраторам паблика не за что извиняться: «Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки». Федотов надеется, что полиция сумеет «правильно квалифицировать данный случай».

Он также напомнил, что пленум Верховного Суда в 2010 году разъяснил, что «юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений», при условии, если «общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела». Федотов считает, что жалобы на оскорбление власти «все больше напоминают эпидемию», которая захватывает «все более широкие круги людей».

Кремль видит перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти, заявил в ответ на сигнал СПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются», – сказал он, напомнив также, что во время прямой линии Владимир Путин обращал внимание, что закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, но при этом критика власти должна оставаться свободной.

В то же время, как уже сообщалось ранее, некоторые дела закрываются самим следствием, либо это происходит в суде. Так, в городе Пугачев Саратовской области суд отказался принимать дело о неуважении к полицейским. Полицейские, составившие протокол по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ, заявили, что в конце апреля мужчина зашел на страницу МО МВД РФ «Пугачевский» в соцсети «Одноклассники» и опубликовал комментарий «в неприличной форме, который оскорбляет и выражает явное неуважение к участковым уполномоченным полиции».

«Участковый Писин состряпал материал об оскорблении участковых. Но наделал ошибок, и суд ему материал вернул», — сообщает в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

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