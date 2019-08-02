РосКомСвобода и КГИ окажут юридическую помощь преследуемым за публикации в Сети

Эксперты РосКомСвободы и Комитета гражданских инициатив (КГИ) провели прямой эфир на YouTube, ставшего также презентацией совместного проекта обеих организаций — BlackScreen.report, с помощью которого проводится мониторинг случаев административного и уголовного преследования граждан за публикации в интернете.

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Среди участников стрима были руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, глава нашей юридической практики Саркис Дарбинян и медиаюрист Екатерина Абашина. В ходе трансляции наши эксперты вкратце рассказали о тех законах, по которым в данный момент россиян могут привлечь к ответственности, после чего пообщались с жертвами такого преследования, и ответили на вопросы пользователей, заданные в чате.

Артём Козлюк в начале трансляции презентовал запуск юридической горячей линии, где всем, кто попал под преследование за свои высказывания в Сети, наши юристы дадут консультацию относительно дальнейших действий, а в отдельных случаях — окажут адвокатскую помощь в судах. Также Артём Козлюк представил проект BlackScreen.report — сайт общественного мониторинга, где публикуется информация обо всех возбуждённых административных и уголовных делах за ту или иную пользовательскую деятельность в интернете.

С помощью специальной инфографики на сайте можно посмотреть, как географически распределены случаи наказаний за публикации в интернете. Также показано распределение соответствующих дел по соцсетям. Чтоб воспользоваться горячей линией, пользователям нужно будет нажать на специальную красную кнопку на сайте и получить консультацию по своему вопросу, либо запросить судебную помощь.

Саркис Дарбинян рассказал о статистике судов по тематике проекта. По данным Верховного суда, каждый день в среднем 12 человек наказывают по административным и уголовным делам, связанным с публикацией картинок, комментариев, постов в интернете. По статистике РосКомСвободы, собранной из открытых источников, за 4,5 года возбуждено 875 таких дел. Эта цифра меньше реального количества, так как многие дела рассматриваются в закрытом режиме, по другим делам суды не всегда публикуют информацию своевременно.

Все эксперты РосКомСвободы также заметили — привлечь к ответственности могут не только уже по статье 282 УК РФ, которой не так давно коснулась частичная декриминализация. Соответствующих статей в УК и КоАП постепенно пребывает, количество дел с каждым годом увеличивается.

Саркис Дарбинян подчеркнул, что появляются новые составы преступлений — возбуждение ненависти или вражды, нарушение порядка организации массовых мероприятий, распространение фейковых новостей, неуважение к власти. Например, по делам о «неуважении» наказанием может стать штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Глава юрпрактики РосКомСвободы также констатировал тот факт, что по многим касающимся интернета делам свои разъяснения давал Верховный суд России, однако в регионах они не воспринимаются судами по другим делам, например, в тех же случаях «неуважения к власти». Поэтому в таких судах необходима помощь адвокатов и юристов, которых РосКомСвобода готова предоставить всем тем, кто пострадал от подобных действий правоохранительных органов и считает, что его незаконно преследуют. Кроме этого, предоставляется качественная лингвистическая экспертиза, которая по таким делам очень важна.

Затем состоялось общение с людьми, которые оказались жертвами преследования за посты в интернете в разные годы.

Первой позвонила общественный деятель, член Молодежной коллегии Санкт-Петербурга Оксана Борисова. По её словам, ещё в 2015 году она процитировала во ВКонтакте высказывание одного из своих знакомых, который нелицеприятно отозвался об сотруднике Центра «Э» Юрии Околелове вследствие его некомпетентных действий по отношению к активистам Ставрополья, откуда родом сама Оксана Борисова. Гражданское дело было открыто в 2016 году, и об этом она узнала случайно, когда к её родителям, проживающим в Ставропольском крае, пришло письмо с лингвистической экспертизой и соответствующими претензиями к активистке. Несмотря на то, что публикация на сайте не сопровождалась никакими личными комментариями Борисовой, и даже более того — была взята в кавычки и процитирована в мужском роде, суд принял сторону сотрудница центра «Э», обязав активистку выплатить 130 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 25 тысяч — за экспертизу. В ходе всех апелляций ей удалось «сбить» сумму до 85 тысяч рублей, но всё равно, по её мнению, это несправедливо, и в данный момент она ждёт ответа ЕСПЧ, куда подала свою жалобу, составленную при содействии юристов РосКомСвободы.

Саркис Дарбинян заметил, что в последнее время статья о диффамации всё чаще используется полицейскими, упомянув также историю с пабликом «Омбудсмен полиции», где сразу несколько сотрудников МВД посчитали себя оскорблёнными после одной из публикаций. К сожалению, суды часто становятся на сторону «униженных и оскорблённых чиновников и силовиков», констатирует юрист.

Вторым позвонил координатор «Команды Навального» в Чебоксарах Семён Кочкин. На него заводили три административки за публикации в интернете. Два — непосредственно за репост, одно — за видео. Первое дело касалось перепоста из паблика певицы «Монеточки», к которому была привязана картинка со свастикой, и вскоре его пригласили на беседу в МВД с связи с нарушением 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Он увидел, что сроки давности по данной статье — три месяца, и, проконсультировавшись с правозащитником из «Агоры», удалил пост и уехал в Москву. По его словам, после этого про него «забыли», а дело закрыли. Второй раз его привлекли за репост американского вечернего шоу с Джонни Оливером, где он обсуждал ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация), шутил над этим, но поскольку там были флаги данной организации, его снова привлекли к ответственности. Третий раз интерес правоохранителей Кочкин привлёк тем, что в YouTube призывал на митинг.

Последним позвонил Дмитрий Семенов, заместитель председателя «Открытой России», который недавно был вынужден выехать из-за преследований из страны. Его несколько раз приговаривали к штрафу за репост фотографии депутата Милонова в футболке с запрещённым лозунгом. Кроме этого, его обвинили в сотрудничестве с «нежелательной организацией».

Затем эксперты ответили на вопросы из чата. Когда пользователи спросили о сроках давности за репосты, Саркис Дарбинян ответил, что обычно подобные дела оцениваются как преступления средней тяжести, и по ним срок давности 6 лет. Отсчитывается он с момента публикации.

Возраст, с которого наступает уголовно-административная ответственность за публикации в интернете, наступает с 16 лет, ответил на следующий вопрос юрист. Если на момент выкладывания поста в сети пользователь не достиг этого возраста, то он не подлежит привлечению по уголовным делам, даже если пост остался в интернете и его обнаружили в 2019 году. Но это не касается административных дел.

На вопрос о стратегии защиты, что публикация могла быть выложена с вашего устройства другим человеком, юрист ответил — «можно попробовать, но чаще всего это не работает», приведя в пример историю с Дмитрием Богатовым.

Если силовики изъяли вашу технику, но вы пользуетесь шифрованием, вплоть до жёстких дисков, то никакой ответственности перед законом вы за это не несёте. «Получить доступ к вашим устройствам — это проблема следователя», — подчеркнул Саркис Дарбинян. А на запрос о паролях и ключах шифрования пользователь имеет право ответить отказом, сославшись на 29 и 51 статьи Конституции РФ.

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Все ответы на заданные вопросы вы можете услышать в самом видео

(тайминг приложен).

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