Портал Coda внесён под блокировку за статью о мефедроне

Пользователи Сети и МБХ-Медиа обратили внимание на недоступность интернет-издания Coda Ru.

помните такое классное маленькое медиа под названием Coda? так вот, его заблокировал Роскомнадзор. пока не очень понятно почему, но мои прикольные тексты (про мефедрон, налоксон и про игры с ножами у национал-патриархов) вы всё ещё можете прочестьhttps://t.co/XY0pboce77 pic.twitter.com/7Y65NSqXMJ — каганских, андрей (@kaganskih) December 4, 2019

Проведя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы выяснили, что блокировка осуществляется МВД России, которое отвечает за ограничение доступа к наркотическому контенту. Блокировка происходит по HTTPS, поэтому может оказаться недоступен весь сайт. В реестр также внесены IP-адреса ресурса и домен codaru.com

Правоохранители, видимо, посчитали пропагандой наркотиков статью «Мефедрон и крысиный король», в которой рассказывается о том, как крупная торговая наркоплощадка спонсирует подпольные исследования этого малоизученного наркотика — подопытными выступают крысы, добровольцы и сами доктора.

Российские власти уже не впервые блокируют информацию, где раскрывается тема наркотиков. Так, издание «Батенька, да вы трансформер» оспаривает в Верховном суде РФ ограничение доступа к статье о героинозависимой девушке. Заседание назначено на 20 января следующего года.

В конце октября текущего года была заблокирована статья издания Baza о кетамине, но редакция отнеслась к этому факту с юмором и посчитала данный факт лишним пиаром.

Подобные же претензии летом МВД выдвигало «Медузе», в связи с чем ей пришлось ограничить доступ для жителей России к соответствующему материалу, но с сайта статью удалять не стала.

В течение этого года под блокировку попадали клипы рэп-исполнителей (не только из-за темы наркотиков), статьи с цитатами рок-музыкантов, и другие материалы.

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