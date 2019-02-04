МВД нашло в цитатах Егора Летова и Птахи пропаганду наркотиков

МВД признало запрещенным к распространению на территории России фрагмент интервью Ленты.Ру с рэпером Давидом Нуриевым, известным как Птаха, а также фрагмент впервые опубликованного в 1991 году и переопубликованного на Ленте.Ру автоинтервью Егора Летова. Соответствующие решения министерства имеются в распоряжении интернет-издания.

В документах указывается, что высказывания музыкантов «направлены на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств», что нарушает один из критериев межведомственного приказа об определении информации, запрещенной на территории России.

Изданию пришлось скорректировать материалы, удалив соответствующие фрагменты. В них Птаха рассуждал о необходимости декриминализации марихуаны в России и ее лечебных свойствах, а Егор Летов рассказывал о своем отношении к марихуане и ЛСД.

Лента.Ру заявила, что считает подобные блокировки серьёзной проблемой и призвало издания, блогеров, интернет-компании и общественные организации, в частности — фонд Рылькова, провести круглый стол с участием МВД РФ, Следственного комитета России, Роскомнадзора и Генропуратуры. По мнению редакции, необходимо «выработать дополнительные критерии оценки публикаций».

Мы считаем подобные блокировки в СМИ и соцсетях серьезной проблемой. Призываем издания, блогеров, @RylkovFond и интернет-компании провести круглый стол вместе с @mvd_official, @sledcom_rf, @roscomnadzor, Генпрокуратурой и выработать дополнительные критерии оценки публикаций — Лента.ру (@lentaruofficial) February 4, 2019

Кроме того, МВД признало запрещенным к распространению в России опубликованный в апреле 2018 года репортаж Ленты.Ру о легализации марихуаны в Калифорнии. В материале с заголовком «Это лучше водки» производители и продавцы лечебной и рекреационной марихуаны рассуждали о плюсах и минусах легализации наркотика, а также о недостатках запретительной наркополитики.

Лента.Ру подчёркивает, что в статьях не пропагандировалось ни изготовление, ни разработка или использование наркотических средств. «Лента.Ру не имела цели сформировать у аудитории положительный образ лиц, занимающихся этим, — утверждает издание. — Как и в случае с удаленной по требованию контрольных органов статьей о положительных сторонах легализации марихуаны в России, редакция хотела лишь взглянуть на эту тему с различных точек зрения: музыкантов, страдающих без лекарств на основе каннабиса больных людей, а также бизнесменов, зарабатывающих на индустрии легального каннабиса, объемы которой оцениваются в 7,7 миллиарда долларов».

Как уже неоднократно отмечала РосКомСвобода в своих публикациях, наркотики — это одна из жёстко табуируемых тем в российских СМИ, поскольку власти не допускают даже малейший намек на любую дискуссию на эту тему. Так, интернет-издание «Батенька, да вы трансформер» вынуждено было удалить со своего сайта статью о молодом человеке, который зарабатывает на так называемых «закладках», хотя данная публикация могла бы служить скорее пособием для работников полиции по поимке наркоторговцев.

Не так давно то же издание снова стало объектом внимания властей после размещения на своём сайте истории героиновой наркоманки, но и эту статью пришлось убрать.

На ресурсе «Иноблоггер» был заблокирован русский перевод статьи Wired о российском онлайн-наркорынке.

Издание «7х7» было оштрафовано на 800 тысяч рублей за интервью с либертарианцем Михаилом Световым, в котором Роскомнадзор увидел пропаганду наркотических веществ.

В Челябинске на 40 тыс. рублей был оштрафован главред интернет-издания LentaChel Герман Галкин, поскольку одной из статей, посвященных пугающей статистике преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в России, была высказана мысль, подвергающая сомнению вред от легких наркотиков. Также там были приведены в пример опыт декриминализации марихуаны в США и некоторых стран Европы и Азии.

В реестр запрещенной информации были внесены четыре статьи Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР). В них МВД РФ также усмотрело пропаганду наркотиков, после чего подало на ФАР в суд.

По мнению РосКомСвободы, данные случаи ярко демонстрируют сомнительный подход государства к борьбе с наркоманией, проявление цензуры и достаточно устаревшего подхода в восприятии подобной информации, особенно на фоне происходящих как за рубежом, так и в России событий.

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