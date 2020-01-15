Human Rights Watch: В РФ сохранился курс на ограничение онлайн-свобод

В России за 2019 год усилились репрессивные тенденции и ухудшилась ситуация с правами человека. К такому выводу пришли аналитики из правозащитной организации Human Rights Watch, которые подготовили ежегодный Всемирный доклад — 2020:

«Реакция государства на нарастающий гражданский активизм носила репрессивный характер и сводилась к запретам, ужесточению законодательства и политически мотивированным административным и уголовным преследованиям».

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Они отмечают, что в России продолжилась широкомасштабная кампания по дискредитации неправительственных организаций, руководители которых подвергались административным и уголовным преследованиям. Среди них — активисты «Открытой России» и сотрудники Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Также в 2019 году были ликвидированы правозащитные организации, одна из которых защищала права коренных народов России, и принят закон о признании физлиц иностранными агентами.

Организация Human Rights Watch опубликовала свой ежегодный всемирный доклад.https://t.co/vJiIqrI59w — Сахаровский центр (@sakharov_talks) January 15, 2020

При этом власти продолжали политику удушения с помощью репрессивного законодательства критических и независимых голосов как онлайн, так и офлайн. Появилась новая тенденция ограничения свободы художественного творчества, когда власти срывают выступления рэперов и поп-исполнителей под предлогом защиты подростков от пропаганды наркотиков, суицида и «нетрадиционных сексуальных отношений».

Сохранился курс на ограничение свободы выражения в интернете. В отчете Google о доступности сервисов и данных отмечается резкий рост объема контента, по которому поступали официальные российские запросы на блокировку на YouTube и других платформах. В мае Президент подписал закон, позволяющий государству при наличии неких угроз безопасности, которые в настоящее время пока никак не определены, во внесудебном порядке полностью или частично блокировать доступ к интернету в России и отключать российский сегмент интернета. Частично закон вступил в силу с 1 ноября 2019 года, и вступает в силу в полном объеме в январе 2021 г. Закон предусматривает создание национальной системы доменных имен и внедрение технических средств контроля, что предполагает широкие возможности в области глубокой фильтрации трафика.

Суды продолжали выносить НПО и независимым СМИ непомерные штрафы. В октябре 2018 г. журнал The New Times, известный своими критическими материалами, был оштрафован на крупную сумму за несообщение об иностранном финансировании. Тогда же апелляционная инстанция постановила, что «Трансперенси Интернешнл – Россия» должна выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей сопредседателю петербургского предвыборного штаба Владимира Путина. И в том же месяце организация, занимающаяся вопросами ответственной наркополитики, была оштрафована за пропаганду наркопотребления после публикации статьи о том, как некоторые наркопотребители могут снизить риски для здоровья. Всем трем удалось собрать деньги посредством краудфандинга и благодаря этому избежать ликвидации.

По принятым в марте 2019 г. законам об «оскорблении власти» и о «распространении фейковых новостей» было возбуждено не менее 45 дел и уже оштрафованы 23 человека.

В феврале было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая, комментируя в эфире самоподрыв в Архангельском УФСБ, отметила, что политика правительства чревата радикализацией молодежи. СМИ, опубликовавшие ее материал, были оштрафованы.

Усилилось давление на движение экологического протеста. Самый яркий пример — аресты участников экопротестов в Шиесе. Власти также притесняли лидеров протестов и местных активистов, выступавших против проектов вывоза столичных отходов в их регионы. Вячеслав Егоров из Коломны и Андрей Болотников из Архангельска были привлечены по делам о неоднократном нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий, по статье предусматривающей до пяти лет лишения свободы за мирный протест. Боровикова приговорили к штрафу. Дело Егорова еще не завершено, а основанием для него стала статья активиста в интернете. И в Коломне, и в Архангельске власти неоднократно отказывались согласовывать протестные акции в центре города, предлагая организаторам собираться на окраине.

Другая экологическая организация, «Экологическая вахта по Северному Кавказу» и ее руководитель Андрей Рудомаха неоднократно подвергались санкциям за связи с «Открытой Россией». В апреле организация была оштрафована за блог на сайте Открытой России. При этом в апреле и июле в офисе «Эковахты» силовики дважды врывались в помещение организации для проведения обысков, и в ходе последнего избили Рудомаху и распылили ему в лицо перцовый аэрозоль. В ходе обысков были компьютерная техника и документы, после чего работа организации оказывалась парализованной.

В марте в Ингушетии возобновились массовые протесты против соглашения об установлении административной границы с Чечней. Митинг 26 марта был согласован, однако на следующий день силовики разогнали протестующих с применением силы. Некоторые из протестующих оказали сопротивление. 33 человека, включая лидеров протеста, были арестованы по обвинению в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. В июле по делу о хранении наркотиков был арестован бывший редактор освещавшего протесты интернет-издания «Фортанга» (в ноябре меру пресечения изменили на домашний арест). Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили и что после задержания его пытали с целью принуждения к признанию.

Крупнейшая в мире правозащитная организация Human Rights Watch была основана в 1978 году Робертом Бернштейном для мониторинга Хельсинских соглашений. Позже ее отделения организации появились более чем в 70 странах мира для расследования и документирования нарушений прав человека.

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