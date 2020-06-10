Власти Москвы не откажутся от «Социального мониторинга»

Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк:

«Социальный мониторинг» продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент для контроля за теми, кто находится в острой фазе и болеет COVID».

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По словам Немерюка, приложение будет действовать, чтобы заболевшие не выходили на улицу и не заражали других москвичей.

Алексей Немерюк: Власти Москвы пока не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» для больных COVID-19 https://t.co/eyzI14WzIX — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) June 9, 2020

Мобильное приложение «Социальный мониторинг» обязаны устанавливать все люди, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, но болезнь они переносят на домашней самоизоляции.

Программа отслеживает геолокацию пользователей и требует от них фотографий в домашней обстановке. Если снимок не поступает не сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф.

Ранее жители столицы жаловались на работу приложения. В частности, некоторые пользователи испытывали трудности во время его установки, а также говорили о безосновательно выписанных штрафах. Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков пообещал их отменить.

Против навязывания «Социального мониторинга» выступили многие общественные деятели, правозащитные организации и специалисты в области IT как в России, так и за рубежом. Так, международная правозащитная организация Human Rights Watch в новомм обращением к властям РФ высказала обеспокоенность внедрением новых систем слежки в связи с эпидемией COVID-19, которые нарушают права человека.

Интернет-активисты после тестирования программы назвали её «шпионской». Совет по правам человека при Президенте РФ выступил за отмену всех штрафов, наложенных с помощью «Социального мониторинга» из-за массы допущенных ошибок.

Кроме некорректного наложения штрафов, система, внедрённая мэрией Москвы, оказалась незащищённой от утечек — вскоре после ввода её в действие в открытом доступе оказались паспортные данные москвичей, которым был выписан штраф.

РосКомСвобода, в свою очередь, высказывала опасения, что вводимые в России карантинные меры могут остаться и после окончания пандемии — все используемые ранее средства цифровой слежки будут взяты на вооружение властями не только в Москве, но и по всей стране, как это происходит, например, в данный момент в Китае.

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