Генпрокуратура заблокировала два защищённых почтовых сервиса

Проводя очередной мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили, что под блокировку попали новые сервисы защищённой электронной почты. На этот раз Генеральная прокуратура РФ решила отправить в бан CryptoHeaven и SaluSafe, которые предоставляют услуги не только электронной почты, но и обмена короткими сообщениями и хранения данных.

Как правило, блокировки Генпрокуратуры касаются сайтов, которые распространяют информацию, связанную с экстремизмом, терроризмом, нежелательными организациями, призывами к массовым беспорядкам, и фейковые новости, а также других подобных ресурсов, признанных надзорным ведомством небезопасными.

В прошлом и в начале текущего года отдельным трендом была блокировка защищённых сервисов, поскольку их пользователи якобы рассылали сообщения о лжеминированиях. Наиболее громкими стали случаи с ограничением доступа к сайтам ProtonMail, StartMail (сейчас оспаривает блокировку в российском суде), Tutanota и Scryptmail (последний был заблокирован Роскомнадзором через суд на том основании, что сервис отказался предоставлять ему данные в реестр ОРИ, а ранее свои претензии к нему высказывала ФСБ).

Новоприбывшие почтовые сервисы пока никак не комментировали свою блокировку на территории России — по крайней мере, в социальных сетях и официальных блогах ничего об этом не писали. Стоит заметить, CryptoHeaven и SaluSafe являются достаточно нишевыми продуктами, и такого широкого применения, как, например, ProtonMail и StartMail, оба они не имеют. На сайтах Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ также никаких комментариев об этом нет.

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