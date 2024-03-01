Push-уведомления ставят под угрозу конфиденциальность пользователей

Федеральное бюро расследований (ФБР) использует push-уведомления для отслеживания подозреваемых, причастных к серьезным преступлениям, таким как жестокое обращение с детьми, похищение людей, терроризм и убийства.



По данным The Washington Post, агентство подало более 130 ордеров на раскрытие данных push-уведомлений в 14 штатах. Хотя этот метод оказался ценным для правоохранительных органов, он также вызвал обеспокоенность среди защитников конфиденциальности.



Из-за слабой защиты системы Push-уведомлений на мобильных устройствах, американские следователи часто получают ценную информацию. Раскрытие данных происходит даже в тех случаях, когда подозреваемые пытаются скрыть свои коммуникации, используя шифрованные сообщения, так как, в отличие от сообщений в защищённых мессенджерах, Push-уведомления никак не шифруются.



Защитники конфиденциальности обеспокоены тем, что этот тип мобильных данных может быть использован не по назначению. Купер Квинтин из Electronic Frontier Foundation сказал:

«Именно так начинается любой новый метод слежки. Правительство говорит, что мы собираемся использовать его только в самых крайних случаях... Но эти вещи всегда заканчиваются тем, что катятся под откос».

Есть опасения, что эти данные могут быть использованы для отслеживания лиц, не совершавших серьезных преступлений, например, политических активистов. Также это может коснуться женщин, желающих сделать аборт в штатах, где такие операции имеют ограничения, и все их визиты в клиники могут быть зафиксированы с помощью «пушей».



Кроме того, данные о Push-уведомлениях от Apple, Google, сторонних сервисов или разработчиков приложений могут также потребовать иностранные правительства для своих собственных расследований или политических преследований. В сообществе правозащитников уже появились опасения, что они могли делать это на протяжении многих лет, но только сейчас эта информация вскрылась.



Использование ФБР push-уведомлений происходит на фоне растущего давления на технологические компании, требующие решения проблем безопасности детей на своих платформах. Meta Platforms Inc., материнская компания Instagram и Facebook, как сообщается, изо всех сил пытается контролировать сеть аккаунтов педофилов.



Этот новый метод слежки усиливает продолжающиеся дебаты о балансе конфиденциальности и безопасности в эпоху цифровых технологий, поскольку законодатели критикуют технологическую индустрию за её неспособность эффективно контролировать себя.