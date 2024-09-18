В России запретят делать ставки с помощью кредитных карт

В Госдуму внесён законопроект №720112-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“», обязывающий банки анализировать и ограничивать переводы россиян в организации, осуществляющие деятельность в игорном бизнесе.
Из пояснительной записки следует, что конторы, принимающие ставки, в настоящий момент не имеют возможности узнать, какие именно средства поступают в виде ставок. Ответственность за ограничение ставок в случае использования заемных средств возлагается на банки. По словам авторов законопроекта, в последнее время россияне стали чаще пользоваться услугами игорных контор:
«Осознавая невозможность полного исключения использования заемных денежных средств при осуществлении ставок в игорных заведениях путем использования кредитов и займов, осуществления переводов и снятия наличных денежных средств с кредитных карт полагаем, что предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан».
Поэтому при приёме ставок, в том числе посредством интернета и средств связи, предлагается исключить такую возможность. В свою очередь, организатор азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах не должен будет принимать ставок с кредитной карты.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.