В России запретят делать ставки с помощью кредитных карт

В Госдуму внесён законопроект №720112-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“», обязывающий банки анализировать и ограничивать переводы россиян в организации, осуществляющие деятельность в игорном бизнесе.

Из пояснительной записки следует, что конторы, принимающие ставки, в настоящий момент не имеют возможности узнать, какие именно средства поступают в виде ставок. Ответственность за ограничение ставок в случае использования заемных средств возлагается на банки. По словам авторов законопроекта, в последнее время россияне стали чаще пользоваться услугами игорных контор:

«Осознавая невозможность полного исключения использования заемных денежных средств при осуществлении ставок в игорных заведениях путем использования кредитов и займов, осуществления переводов и снятия наличных денежных средств с кредитных карт полагаем, что предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан».

Поэтому при приёме ставок, в том числе посредством интернета и средств связи, предлагается исключить такую возможность. В свою очередь, организатор азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах не должен будет принимать ставок с кредитной карты.