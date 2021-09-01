С 1 сентября: появится регулятор азартных игр, новое согласие на обработку персданных, Роскомнадзор «приручает» соцсети

1 сентября текущего года вступает в силу целый ряд законов, постановлений, указаний и приказов из разных сфер.

В сентябре в силу вступают законы, которые разрешат обжаловать дорожные штрафы онлайн, изменят правила продажи лекарств через интернет и позволят упрощенно оформить гараж в собственность. Главные новшества месяца — в обзоре РБК https://t.co/wUrOF9cLD9 — РБК (@ru_rbc) August 31, 2021

Роскомнадзор установит связь с владельцами социальных сетей

Сегодня, 1 сентября, вводится порядок взаимодействия Роскомнадзора с владельцами социальных сетей.

Взаимодействие с владельцами социальных сетей осуществляется:

посредством обмена электронными сообщениями с владельцем социальной сети, направляемыми с адреса электронной почты;

посредством обращения к специальному интернет-сервису, размещенному на сайте Роскомнадзора www.530-fz.rkn.gov.ru.

Данный приказ был разработан в рамках закона о «приручении социальных сетей», согласно которому на владельцев соответствующих интернет-сервисов налагается целый ряд обязанностей, в частности — самостоятельно цензурировать контент соцсети. Закон вступил в силу в начале февраля текущего года.

Порядок взаимодействия с владельцами таких интернет-ресурсов был разработан Роскомнадзором летом текущего года.

При этом, как заметил Telegram-канал "Телеком-ревью", разработанный для такого взаимодействия сайт до сих пор не работает. При попытке зайти на него браузер выдаёт сообщение о невозможности установления связи.

Напомним, согласно федеральному закону 530-ФЗ, соцсетью признаётся соответствующий интернет-ресурс, количество российских пользователей которого составляет более 500 тысяч посетителей в сутки. Кроме обязанности самоцензурирования, Роскомнадзор требует, чтоб соцсети ежегодно отчитывались об удалённом запрещённом контенте, публикуя отчёты не позднее 1 февраля каждого года на главной странице своего интернет-сайта.

Вводится новая форма требований к содержанию согласия на обработку персональных данных

Новая форма «Требований» вводится в соответствии с №519-ФЗ, которым в декабре прошлого года были внесены поправки в законодательство о персональных данных. Данный закон, напомним, был разработан депутатом-единороссом Антоном Горелкиным и вступил в силу 1 апреля текущего года.



В новых требованиях указано, что согласие должно содержать ФИО субъекта персданных, контактную информацию (номер телефона, емейл или почтовый адрес субъекта ПДн) и т.д. При этом фотографическое изображение человека так и не стало биометрическими персональными данными.

Роскомнадзор сегодня опубликовал приказ «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения».

Он вступит в силу 1 сентября 2021 года: https://t.co/BLZsuXzOCo pic.twitter.com/eiPg5XhAXr — Ifreedomlab (@ifreedomlab) April 22, 2021

Запрашивая согласие на обработку персональных данных, соцсети, приложения и сайты должны будут указать, зачем им понадобилась эта информация. При этом у пользователя будет право запретить распространять сведения о себе.

Автомобилисты смогут обжаловать штрафы с дорожных камер онлайн

Жалобы на зафиксированные камерами штрафы можно будет подать через единый портал госуслуг, а также через сайт суда.



Жалобу нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой получен при обращении за получением госуслуг, либо через специальную форму на сайте суда, если суд технически готов принять её. Ответы из Госавтоинспекции будут приходить в трёхдневный срок и тоже через Интернет.

Также с 1 сентября начнёт действовать новый порядок реагирования на жалобы автомобилистов — ответы будут поступать в личный кабинет на госуслугах и будут считаться доставленными на следующий день после размещения там.

Дистанционная продажа лекарств

Меняются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Теперь несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах.



Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Новые требования к организаторам азартных игр

В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.



Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Правительство ограничило госзакупки иностранных ноутбуков и смартфонов

Вступило в силу постановление кабмина о расширении ограничения на госзакупки товаров иностранного производства: в список вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники, произведенные не в России или других странах ЕЭАС. Однако закупка таких товаров будет считаться допустимой, если в РФ и странах ЕАЭС не производится аналогичная продукция или если она не удовлетворяет требования в тендере.