Дайджест преследований СМИ: осень’2022

Обыденность зла: преследования за «фейки» и «дискредитацию»

5 сентября суд в Москве аннулировал регистрацию «Новой газеты» в качестве СМИ. Роскомнадзор посчитал нарушением непредоставление устава зарегистрированного в 2002 году издания после изменений в составе учредителей в 2006 году. В «Новой газеты» же отметили, что смена учредителя не означает, что газета начала работать в качестве нового СМИ, в связи с чем предоставление устава не было обязательным, а требования Роскомнадзора — немотивированны.

6 сентября Басманный суд Москвы также аннулировал свидетельство о регистрации СМИ и «Новой рассказ-газеты». В этом случае Роскомнадзор не устроило то, что СМИ не выходило сроком более года: издание было зарегистрировано в марте 2009 года, а первый выпуск увидел свет в июле 2022-го.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что уехавшие из РФ журналисты рады переезду, они теперь работают там в антироссийских центрах.

8 сентября сразу в нескольких российских регионах у журналистов прошли обыски. Их связывают с делом о «военных фейках» против бывшего депутата Ильи Пономарева, уехавшего в Украину.

8 сентября главный редактор Republic Дмитрий Колезев рассказал в своем телеграм-канале о том, что Тверской суд Москвы принял к рассмотрению его иск к телеведущему Владимиру Соловьеву. Колезев добивается опровержения слов Соловьёва о работе ряда СМИ на иностранные спецслужбы. Кроме того, Соловьев назвал главреда Republic «предателем Родины».

9 сентября на главреда журнала «Театр» Марину Давыдову завели дело о «дискредитации» армии.

9 сентября суд в Горно-Алтайске продлил арест учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова ещё на месяц. Напомним, в апреле его задержали делу о распространении «военных фейков». В редакции газеты тогда провели обыски.

12 сентября «Лениздат.Ру» и его главного редактора Екатерину Сергейчеву оштрафовали на 260 тыс. руб. за удалённый материал о «фейках». В статье были приведены цитаты Леонида Парфёнова, Ивана Урганта, коллективов «7х7», «Медузы», пермского интернет-журнала «Звезда», а также других СМИ и журналистов.

12 сентября стало известно, что канал журналистки Ксении Собчак проверят на предмет ЛГБТ-«пропаганды».

14 сентября «Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за «дискредитацию» российской армии.

15 сентября у сайта «Новой газеты» отозвали лицензию электронного СМИ.

20 сентября активисты обратились к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в СИЗО барнаульской журналистки RusNews Марии Пономаренко. Напомним, девушка была задержана весной в Петербурге, суд отправил её под арест по делу о фейках про российскую армию. В конце мая Пономаренко этапировали в Барнаул, позже её поместили в местную психиатрическую клинику для освидетельствования. Арестованная жаловалась, что там ей ставили уколы «неизвестной субстанцией».

21 сентября Роскомнадзор потребовал от медиа использовать исключительно официальную информацию о частичной мобилизации.

22 сентября бывших редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метёлкина и Наташу Тышкевич объявили в федеральный розыск.

26 сентября в Петербурге журналистке SOTA Виктории Арефьевой выломали дверь в рамках обыска.

28 сентября Марию Пономаренко оставили в СИЗО ещё на полгода. Позднее, впрочем, меру пресечения смягчили, девушку отправили под домашний арест.

28 сентября в Махачкале журналистку «Радио Свобода» Юлию Вишневецкую арестовали на 5 суток. 29 сентября она пропала на эти пять дней. Потом её нашли в ОВД в поселке Карабудахкент примерно в 40 километрах от Махачкалы

29 сентября Союз журналистов России предложил призывать журналистов только в качестве военных корреспондентов.

30 сентября в Москве задержали научную журналистку Асю Казанцеву. По её словам, вначале сотрудники правоохранительных органов сообщили, что она задержана как призывник.

3 октября журналисту Владимиру Севриновскому, работавшему на акции протеста в Махачкале по заданию «Медузы», дали пять суток ареста по статье о «мелком хулиганстве» .

3 октября полиция попросила СК возбудить дело против Ксении Собчак за фейк «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на её канале на YouTube заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля допросили Собчак.

3 октября МВД объявило в розыск экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она призвала «не верить пропаганде». 5-го числа Суд в Москве отказался заочно отправить её в СИЗО.

4 октября на дочь погибшей журналистки Ирины Славиной Маргариту Мурахтаеву составили протокол о «дискредитации» армии за одиночный пикет.

17 октября власти предъявили к «Радио Свобода» требования на 790 млн руб. из-за неудаления запрещённого контента.

18 октября Канада ввела санкции против экс-министра культуры Владимира Мединского, медиаменеджера Тины Канделаки и телеканала «Звезда».

21 октября Ксения Собчак сообщила о задержании журналистов у пункта мобилизации в Твери.

26 октября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Служба поддержки» Ильи Красильщика. Сервис объединяет в себе бота, куда можно можно обратиться с вопросом или просьбой о помощи, анонимный чат взаимоподдержки и медиа о важных вещах, происходящих в современной России и мире.

31 октября Роскомнадзор заблокировал сайты «Теплицы социальных технологий» и русской службы The Moscow Times.

31 октября МВД объявило в розыск блогера Максима Каца. О какой статье УК идёт речь, не уточняется.

1 ноября блогеры попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook.

1 ноября суд в Петербурге рассмотрел иск сенатора Владимира Кожина к изданию The Moscow Post. Истец настаивал, что данные одной из публикаций содержат не соответствующие действительности сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Сенатор просит суд обязать издание опубликовать опровержение.

2 ноября стало известно, что задержанную в Алматы журналистку Евгению Балтатарову отправят под арест по статье о фейках про ВС РФ. В отношении неё возбуждено два уголовных дела по статье 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации). Одно из них якобы имеет отношение к Максиму Кацу.

3 ноября журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме. Караулов утверждал, что следственные действия проводились по уголовному делу, возбужденному по статье «клевета» (ст.128.1 УК РФ).

3 ноября информационное агентство Regnum приостановило работу. В заявлении говорится, что собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Позднее согласно решению собственника новым главным редактором информационного агентства Regnum была назначена известная российская журналистка и правозащитница Марина Ахмедова.

7 ноября стало известно, что журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантом дела о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

7 ноября в Абакане возбудили дело об экстремизме против учредителя журнала «Новый фокус», главред которого арестован по делу о военных «фейках». О том, как не попасть под статьи о дискредитации, читайте в статье медиаюриста Светланы Кузевановой или в наших карточках.

9 ноября источник рассказал, почему против Дмитрия Колезева завели уголовное дело. Причиной возбуждения дела послужил один из постов Колезева в социальной сети. Максимальное наказание за указанное преступление – десять лет заключения.

10 ноября РКН потребовал восстановить канал на YouTube СМИ Союзного государства РФ и Белоруссии «БелРос».

15 ноября Росфинмониторинг внёс сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты Европа» Андрея Заякина в перечень террористов.

15 ноября заместителя главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова оштрафовали за комментарий телеканалу «Дождь» об антивоенных протестах.

21 ноября Мосгорсуд признал законным арест экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского, обвиняемого по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

28 ноября дагестанская газета «Черновик» приостановила выход печатной версии. Решение ограничиться сайтом и телеграм-каналом, как заявило руководство издания, было принято из-за «беспрецедентного давления» со стороны республиканских чиновников и силовиков. «Черновик» выживал за счет продажи печатной версии — и теперь находится на грани закрытия.

Пара слов о законотворчестве

7 сентября в Государственную Думу внесли законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от рождения детей – «чайлдфри». В документе указано, что течение «чайлдфри» не соответствует традиционным семейным ценностям и расходится с госполитикой России.

13 октября за оскорбление региональных госсимволов предложили наказывать крупными штрафами или административными арестами.

7 ноября стало известно, что Роскомнадзор готов потратить 1,2 млрд рублей на создание новой системы мониторинга интернет-трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства.

Запрет ЛГБТ-«пропаганды»

19 сентября стало известно, что Минюст поддержал законопроект против ЛГБТ-«пропаганды». 26 сентября его поддержала правительственная комиссия.

24 ноября Дума приняла законопроект в третьем чтении.

«Этот закон — дискриминация одних граждан, отличающихся от других граждан, из-за их гендерной принадлежности, что без сомнений нарушает Конституцию РФ, о которую последовательно вытираются ноги. Все законы из плеяды «ЛГБТК» — это закон ради закона и выполнение KPI депутатов. Беда заключается, как обычно, в широте формулировок. Мы установим наказание, а дальше нужные люди разберутся. Закон будет применяться хаотично», — прокомментировал юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко.

30 ноября Совет Федерации единогласно поддержал запрет в России ЛГБТ-пропаганды.

Ужесточение законодательства об «иноагентах»

14 сентября в Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за нарушение работы «иноагентов».

4 октября Мосгорсуд подтвердил законность включения Юрия Дудя в реестр «иноагентов».

14 октября Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус «иноагента».

17 октября Минюст объявил «иноагентами» главреда «Дождя» Тихона Дзядко и кинокритика Антона Долина.

19 октября суд в Москве оштрафовал Дмитрия Быкова из-за отсутствия маркировки «иноагента».

21 октября в Московском доме книги запретили выставлять на витрину книги «иноагентов». Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не видят тенденции с «отменой» книг российских писателей, объявленных «иноагентами».

По словам спикера Кремля, «книги упомянутых писателей продаются, здесь общей тенденции мы не фиксируем, её и быть не может». Однако в начале декабря книги «иноагентов» стали продавать, завёрнутыми в бумагу.

31 октября стало известно, что Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов».

31 октября Минюст признал иноагентами гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву.

В середине ноября стало известно, что Минюст будет публиковать персональные данные «иноагентов».

«На самом деле, российский минюст и сейчас имеет право вторгаться в личную жизнь «иноагентов», публикуя их финансовые отчеты. По закону такие отчёты нужно отправлять каждые три месяца, указывая в них, откуда были получены доходы и на что они были потрачены. В этом смысле добавление к тратам СНИЛСа и ИНН лично для меня как «иноагента» не самая большая проблема. Тем более, что и ИНН, и адрес регистрации, и реальный адрес, и номер машины, и большое количество других персональных данных в России можно узнать буквально в один клик», — заявил «иноагент» и корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.

1 декабря вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он подразумевает, например, следующее:

все «иноагенты» теперь будут в одном реестре;

«иноагенты» должны ставить на своих материалах новые пометки;

Минюст начнёт публиковать персональные данные «иноагентов»;

Минюст будет вести список лиц, аффилированных с «иноагентами».

О новых ограничениях для «иноагентов» читайте в наших карточках.

«Закон о защите персональных данных запрещает обработку и распространение данных граждан без их согласия, но у «иноагентов» получение согласия не предусмотрено. Подобное размещение персданных «иноагентов»-физлиц санкционировано государством и будет происходить с целью реализации соответствующего закона. Таким образом, один закон выводит из-под действия другого целую группу граждан. Налицо противоречие двух документов друг другу. Не говоря уже о том, что, зная ФИО и СНИЛС, злоумышленники могут получить доступ к профилю людей на госуслугах», — говорит юрист «Роскомсвободы» Анна Карнаухова.

Перестановки в СПЧ при президенте

Президент России исключил из своего Совета по правам человека журналиста и историка Николая Сванидзе, главу информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, создателя Комитета против пыток Игоря Каляпина, журналиста Ивана Засурского, журналистку Екатерину Винокурову и добавил военкора «Комсомольской правды» Александр Коца, депутата Народного совета ДНР Елену Шишкину и др.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения... могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского общества»,— пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Исключенная из СПЧ журналистка Екатерина Винокурова считает ротацию совета в этом году «демонстративной». Она связывает её с «трениями по поводу радикализации повестки встречи» с президентом в декабре. Впрочем, у неё есть и другая версия о причине исключения — «месть за запросы». За неделю до ротации в СПЧ шесть членов СПЧ обратились к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину по поводу видео с убийством человека кувалдой. В логику «мести за запрос», впрочем, не укладывается тот факт, что в составе СПЧ осталась журналистка Ева Меркачева, которая была инициатором и соавтором обращений в Генпрокуратуру и СКР.

«Сейчас не в приоритете темы нарушения гражданских политических прав или насилия в правоохранительных органах, то есть пыток,— сказал «Коммерсанту» Игорь Каляпин.— Перегибы в армии, проблемы мобилизации — об этом будут говорить, это Путин по-прежнему готов слушать. А вот про пытки и гражданские права, видимо, публично больше слушать не хочет. Мой коллега Сванидзе был уверен, что нас из СПЧ вычистят еще до встречи с президентом».

«Я хотел говорить про быстро растущую массу приговоров за якобы "экстремистские" высказывания. У меня были вполне конкретные и практичные предложения, не радикального толка. Цель была — повлиять на практику, а не декларировать что-то,— прокомментировал Александр Верховский.— Почему меня исключили, гадать не буду, тут не угадаешь».

Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии

5 сентября суд в Москве приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. По версии следствия (обвинение было предъявлено уже через несколько дней после ареста), Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО, за что, в частности, получил 248 долларов от политолога Демури Воронина (также обвиняется в госизмене).

«Это, к сожалению, далеко не первый случай, когда за разглашение государственной тайны наказывают человека, который не имел к ней доступа. После изменения законодательства о гостайне любой анализ данных из открытых источников может закончиться обвинительным приговором, даже если человек не знал о секретном характере сведений и не давал подписку о неразглашении», — написал Центр защиты прав СМИ (ЦЗПС).

По словам юристов, действующее законодательство о гостайне не учитывает, из каких источников человек берет информацию, открытых или засекреченных. Единственное основание для преследования — сам факт распространения сведений, которые составляют гостайну. Таким образом, человек может работать с общедоступными источниками и даже не подозревать, что информация из них относится к гостайне.

«Для прекращения этой порочной практики необходимо изменить законодательство о государственной тайне, чтобы военные корреспонденты и аналитики не становились преступниками и не получали огромные сроки заключения», — резюмирует ЦЗПС.

Независимые российские СМИ, такие как «Медуза», «Новая газета», «Медиазона», «Дождь», высказались в поддержку Сафронова. «Роскомсвобода» присоединилась к этому заявлению. Мы считаем, что законодательство о гостайне в целом должно быть изменено, а конкретный судебный процесс проходил с нарушениями. Мы выступаем в защиту свободы слова и призываем пересмотреть дело и освободить экс-журналиста.

29 ноября суд должен был рассмотреть апелляцию защиты Сафронова, но отложил заседание на 7 декабря. Главные медиаматериалы о деле телеграм-канал «СвободуСафронову!» собрал здесь.

TJ закрылся

12 сентября издание TJ закрылось после 11 лет работы. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал TJ. Официальной причиной блокировки ведомство назвало «недостоверную информацию о спецоперации на Украине».

После 1 апреля 2022 года работа TJ изменилась кардинальным образом. В редакции осталось всего пять человек: «Нам пришлось уволить огромную часть сотрудников, так как компании было нужно сократить расходы. Мы стали менее привлекательны для рекламодателей и тех, кто помогал нам с сервисом донатов», — объяснил главред издания Сергей Звезда. Вскоре у издания закончились средства на развитие.

Заместитель главного редактора Роман Персианинов описывает TJ как самое яркое издание рунета об интернете и его удивительной культуре:

«Ну где вы видели столь же качественный текст о феномене гачимучи? А самую подробную историю о том, как «ВКонтакте» стал крупнейшим цифровым кладбищем рунета? Да и вообще — кто так же круто умеет объяснять мемы? Никто, абсолютно никто».

А Евгений Кузьмин говорит: «TJ умер? Ну не знаю, ребят. Я вот сейчас захожу в телеграм и вижу 15 активных чатов, которые были созданы из-за TJ. Вот это для меня наследие гораздо сильнее, чем всё остальное».

Спасибо тебе, TJ, за то, что был с нами, рассказывал нам об интересных явлениях интернета, о науке, технологиях и людях! Ты стал настоящим явлением в Рунете!

Архив редакционных статей здесь.

Немного о рекламе

С 1-го сентября заработала Единая система учёта рекламы в интернете (единый реестр интернет-рекламы, ЕРИР). Вносить в неё информацию о своей рекламе обязаны будут сами рекламодатели и рекламораспространители, а также все другие участники рынка (рекламные агентства, рекламные системы). А Роскомнадзор будет проводить сверку этой информации.

Новое регулирование коснется всех, кто размещает рекламу в интернете и кто задействован в этом процессе. В том числе создатели контекстной, таргетированной и медийной рекламы.

Блогеры тоже подпадут под действие закона, так как по сути они являются рекламораспространителями. Телеграм-каналы – тоже, но ключевым моментом является разграничение информационного материала от рекламы.

Подробнее о нововведениях читайте в наших карточках.

Повседневное чудо

9 сентября Republic отказался от статуса зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ и перестал маркировать свои материалы как «иноагентские».

«Republic, конечно, продолжает работать. Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-иноагентов, более строгие цензурные ограничения и т.п.) и не дает фактически никаких дополнительных прав. Нам важно заниматься журналистикой и публицистикой. Мы делаем честное медиа, существующее за счет денег подписчиков. Наличие регистрации в Роскомнадзоре в нашем случае сегодня уже не играет никакой роли. Скорее мешает, чем помогает», — написал главред издания Дмитрий Колезев.

19 сентября Минюст исключил из реестра СМИ-«иноагентов» правозащитную организацию «Апология». Организация исключена из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.

21 сентября экс-журналистка Первого канала Жанна Агалакова отказалась от российских госнаград. Речь идет об Ордене Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — их она пообещала отправить президенту России Владимиру Путину посылкой. В приложенной записке она высказала мнение, что Россия идет «к пропасти».

Журналистка посвятила работе на Первом канале 16 лет. В мае она обвинила российское ТВ в открытой пропаганде.

22 сентября артисты и журналисты выставили свои награды на аукцион в помощь обвиненных по статьям о «дискредитации» и «фейках» про армию.

29 сентября стало известно, что «Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо». Правда, спустя 4 дня после запуска Роскомнадзор начал блокировать сайт.

2 ноября суд в Дагестане признал необоснованным арест журналиста Владимира Севриновского. Он работал в Махачкале по заданию «Медузы».

11 ноября пять расследовательских редакций запустили «Самиздат» для обхода блокировок российских властей.«Нынешний кризис — не первый в истории российской журналистики. Уже были моменты, когда казалось, что нашу профессию лишили будущего: в Советском Союзе людей сажали в тюрьму, двадцать лет назад власти захватили телевидение, а в последние десять лет подчинили себе печатную прессу. Все это казалось концом журналистики, но им не являлось. Настоящая журналистика всегда находила решение. Мы уверены, что и нынешние репрессии сделают нас только сильнее!» — написали авторы «Самиздата».