Дайджест преследований СМИ: февраль-март’2023

Февраль

28 января журналисту «Довода» Евгению Саутину присудили компенсацию в 10 тыс. руб. из-за предостережения, которое ему выдали полицейские во время прошлогоднего обыска. Тогда силовики заявили об уголовной и административной ответственности за участие в протестах.

В суде сотрудники МВД объяснили свои действия тем, что Саутин состоит на учете «как лицо, склонное к экстремизму» и работает в лишенном регистрации «Доводе».

Тем не менее суд признал предостережение полиции незаконным и нарушающим права и свободы Саутина. Судья обратил внимание, что «предостережение не содержало указание на конкретные действия, недопустимые к совершению» и документ «давал возможность широкого толкования требований полиции».

1 февраля в Мурманске двух журналистов издания «Арктический обозреватель» — Дмитрия Артёменко и Вячеслава Городецкого — вызвали в полицию из-за материала о возможном воровстве местных властей на строительстве тёплых остановок общественного транспорта, которые не соответствовали условиям эксплуатации на Крайнем Севере.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (объявлен в России «иноагентом») к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных.

1 февраля в СМИ разошлась информация, что ТНТ в конце января вырезал сцены с шоуменом Максимом Галкиным и ведущим Иваном Ургантом из комедии «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона».

2 февраля издание The Bell решило перезапустить свой новостной канал в Telegram: под названием «Что мне с этого?». Заниматься лентой станут исключительно экономические журналисты.

«Идея канала проста: рассказывать понятным языком о тех вещах, которые могут повлиять лично на вас, вашу жизнь, кошелек и будущее. В этом канале мы сознательно отказались от новостей большой политики, компаний и рынков», — пояснили в редакции.

2 февраля стало известно, что журналисту Илье Азару грозит следственная проверка по статье о фейках про

ВС РФ.

2 февраля Генеральная прокуратура вернула на доследование уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ против журналиста-расследователя Андрея Солдатова. Разбирательство идёт с марта 2022 года, оно связано с высказываниями Солдатова об использовании Росгвардии в ходе «спецоперации».

6 февраля полиция опросила журналиста из Марий Эл Алексея Серёгина относительно репоста фотографии самостийного мемориала в память о погибших во время «спецоперации» украинцах. Сотрудники МВД спросили, когда и почему журналист сделал репост.

6 февраля суд отказался признать достоверными слова главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о том, что Евгений Пригожин создал «ЧВК Вагнера». Несмотря на то, что позднее Пригожин сам назвал себя создателем ЧВК.

6 февраля «иноагентом» объявили журналиста и ведущего политического канала на YouTube Александра Макашенца.

6 февраля казанскому учёному и журналисту Искандэру Ясавееву вменили в вину формирование ненависти к политикам в статье о возможных путях развития российского общества, в которой эксперт обнаружил «умалительные (унизительные) характеристики» политических деятелей РФ. Ясавеева арестовали на трое суток.

«Язык, которым я пользуюсь, это язык научный. Он является противоположным языку ненависти», — заявил на заседании суда Ясавеев.

6 февраля экс-редакторке Doxa Алле Гутниковой заменили исправительные работы на лишение свободы.

«В интернете распространяется информация о том, что Гутникову приговорили к двум месяцам колонии. На самом деле никакого нового приговора ей не выносили. Просто мировой суд решил заменить ей неисполненную часть наказания в виде исправительных работ на лишение свободы. Этот срок как раз и составляет два месяца», — рассказал её адвокат.

6 февраля RT DE Productions объявила о прекращении журналистской деятельности.

7 февраля Мосгорсуд окончательно лишил регистрации «Новую газету» и «Новую рассказ-газету». На апелляционном заседании журналистам «Новой газеты» запретили съёмку. По их словам, на рассмотрение каждой жалобы Мосгорсуд отвёл по пять минут.

Главред издания и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов прокомментировал Мосгорсуда:

«Этот суд обслуживает горстку людей, которая выполняет никчемные приказы, оставляет народ наедине с пропагандой, а значит оставляет нашу страну наедине с грядущими смертями».

8 февраля в Свердловской области задержали экс-журналиста Znak.com Мстислава Письменкова. По информации It’s My City, он работал по редакционному заданию «Новой газеты». Письменков опрашивал местных жителей о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля 2022 года..

8 февраля в России возбудили первое уголовное дело (после декабрьских поправок в соответствующую статью) за неисполнение обязанностей «иноагента». В марте 2022 года координатора движения «Голос» из Твери Артёма Важенкова оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие «иноагентской» маркировки в посте в Instagram. Активист Россию покинул.

По словам адвоката Павла Чикова, это уголовное дело стало первым по новой «иноагентской статье» после поправок в декабре 2022 года. До этого единственное уголовное дело в 2016 году завели в Ростове против главы организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко. Следствие его прекратило, не найдя состава преступления.

8 февраля стало известно, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, запрещающие «дискредитацию» участников боевых действий, в том числе — добровольцев. Изменения будут внесены в статью 20.3.3 КоАП РФ и в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ. Поправки вступили в силу в марте.

9 февраля прокуратура запросила 11 месяцев исправительных работ для кузбасского журналиста Андрея Новашова, обвинённого в распространении «фейков» про ВС РФ из-за репоста чужой статьи о Мариуполе. Кроме того, прокурор потребовала запретить Новашову два года размещать материалы в интернете. В марте ему назначили восемь месяцев исправительных работ и наложили годовой запрет на публицистическую деятельность.

9 февраля журналистка «Холода» Софья Вольянова выиграла второй иск у бывшего депутата петербургского Заксобрания, члена партии «Яблоко» Александра Кобринского. Ранее экс-парламентарий отсудил у Вольяновой 300 тыс. руб. из-за текста «Блистательный профессор», где студентки анонимно рассказали о неэтичном отношении к ним со стороны преподавателя.

10 февраля правоохранители объявили в розыск российскую журналистку-«иноагента» и соучредителя фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. О какой статье речь, неизвестно.

10 февраля двух журналистов архангельского портала 29.RU — Ярослава Вареника и Антона Данилова — задержали в поселке, куда должен приехать Путин.

«Возможно, задержание связано с тем, что мы взяли такси до УЛК, чтобы посмотреть, как выглядит со стороны главное предприятие поселка и всего района. Таксист высадил нас прямо у терминала. Среди всех, кто официально приехал на предстоящее событие. Минуты две-три мы стояли и считали мелочь, чтобы расплатиться с водителем, и на нас уже тогда все смотрели. Он уехал, а нас почти сразу же приняли. Никто не представился, документы не показали. Ко мне подошел мужчина, забрал телефон и удалил все фото и видео», — рассказал Данилов.

13 февраля в Казани прошёл пикет пикет против цензуры СМИ и за свободу слова. На плакатах собравшихся имелись отсылки к классическим антиутопиям: «Не доводите до 451» и «1984 не надо повторять».

14 февраля суд обязал Google открыть доступ к просмотру девяти каналов на YouTube «РЕН ТВ».

15 февраля журналистку издания RusNews Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по делу о распространении «фейков» о ВС РФ. Также ей запретили пять лет заниматься журналистской деятельностью. Предположительно, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в Мариуполе.

15 февраля Мосгорсуд признал законным внесение Алексея Венедиктова в реестр «иноагентов».

15 февраля журналистка SOTAvision Ксения Тамурка получила ответ от МВД на заявление по поводу её избиения силовиками во время обыска в московском «Открытом пространстве». В полиции ответили, что в тот день никаких мероприятий в коворкинге не проводили, в отношении девушки противоправных действий не совершали, а автотранспортного средства «автозак» вообще нет на обеспечении ОМВД.

«На всякий случай прикладываем несколько видео, где «ничего не происходит»», — отреагировали в редакции.

15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не аккредитует СМИ из «недружественных стран» на послание Путина Федеральному собранию.

16 февраля шлава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что по окончании «спецоперации СЖР» будет настаивать на отмене законов о «фейках» про армию и о «дискредитации» ВС РФ.

17 февраля исполнительному директору Bellingcat Христо Грозеву и его семье запретили присутствовать на премии BAFTA, объяснив это угрозой общественной безопасности.

«…подобные моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов замалчиваются, а не усиливаются — цивилизованным миром, которому они пытаются служить», — написал Грозев.

17 февраля Роскомнадзор вынес предупреждение журналу «Татарстан» из-за обложки с котами, православным храмом и мечетью. Надзорное ведомство посчитало, что обложка разжигает «национальные и религиозные розни».

20 февраля журналиста и писателя Филиппа Дзядко без объяснения причин не пустили в Грузию. Ранее с такими же случаями неоднократно сталкивались журналисты «Холода», «Проекта» и «Медиазоны».

20 февраля журналистка Юлия Старостина стала фигуранткой административного дела о «дискредитации» армии из-за интервью «Дождю». По версии полиции, в интервью Старостина высказывала «негативное отношение к специальной военной операции». В числе прочего в результатах проверки приводятся фразы о том, что журналистка тяжело переживает происходящее и чувствует свою ответственность за это. 28 февраля её оштрафовали на 50 тыс. руб.

20 февраля Минюст объявил «иноагентом» журналиста Андрея Лошака. По данным Минюста, Лошак «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами».

20 февраля сайт издания-»иноагента» The Bell был заблокирован в связи с публикацией запрещённого контента, включая недостоверную информацию о «Спецоперации».

21 февраля на журналиста Майкла Наки завели второе дело о «фейках» про ВС РФ. Речь идёт о событиях в Мариуполе.

21 февраля суд в Петербурге вынес первый штраф по новому закону об «иностранных агентах». Адвокат Иван Павлов признан виновным в неисполнении обязанности по маркировке постов в своем телеграм-канале. Суд назначил ему штраф в 30 тыс. руб.

22 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту премии «Редколлегия», которая вручается в области независимой журналистики в России. Надзорное ведомство объяснило этой «регулярной» публикацией недостоверной информации о ходе «спецоперации» в Украине.

Март

6 марта суд в Екатеринбурге отказал главному редактору Republic Дмитрию Колезеву в оспаривании статуса «иноагента».

«Если честно, в целом пофиг, но решил уж написать для истории», — отреагировал журналист.

9 марта стало известно, что судебные приставы арестовали квартиру и дачу главного редактора РБК Петра Канаева из-за неуплаты одного из штрафов на 5 тыс. руб. по статье о нарушении правил маркировки НКО-«иноагентов» в СМИ.

«Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через «Госуслуги». Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», — заявил Канаев.

11 марта главный редактор Republic Дмитрий Колезев сообщил об удалении из каталога «Яндекс.Музыки» подкаста, в котором он был соведущим. По словам журналиста, Роскомнадзор обнаружил в подкасте факты распространения «фейков» о «спецоперации».

13 марта уголовное дело по статье о клевете завели против журналиста Андрея Караулова. Заявление написал режиссер Никита Михалков, которого журналист публично обвинил в вырубке леса в Нижегородской области.

13 марта Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода».

13 марта журналисту из Хакасии Михаилу Афанасьеву продлили срок содержания под стражей сразу на четыре месяца. Афанасьев уже 11 месяцев находится под стражей по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.

14 марта журналистке Екатерине Котрикадзе отказали в снятии статуса «иноагента». Минюст передал суду справку из Росфинмониторинга, которая, по мнению ведомства, подтверждает иностранное финансирование Котрикадзе, а также заявил, что журналистка «формировала стойкое негативное отношение граждан к спецоперации».

14 марта журналистку «Дождя» Александру Шведченко не впустили в Грузию без объяснения причин.

15 марта городской суд Горно-Алтайска оставил в СИЗО основателя независимой газеты «Листок» Сергея Михайлова до 12 апреля. Его обвиняют в распространении «фейков» о «спецоперации».

16 марта в Москве заочно арестовали медиаменеджера Илью Красильщика, обвиняемого в распространении «фейков» о действиях ВС РФ.

16 марта Московский международный университет уволил Константина Мирошникова, бывшего журналиста радиостанции «Эхо Москвы», преподававшего в университете курс «Введение в журналистику». Мирошникова обвинили в том, что он поставил неудовлетворительную оценку студенту из-за его провластной позиции.

17 марта стало известно, что Роскомнадзор составил административный протокол на «Роскомсвободу» из‑за отсутствия «иноагентской» маркировки. После второго такого на нас могут возбудить уголовное дело. Мы приняли решение ставить плашку с целью оставаться как можно дольше в легальном поле в России: продолжать отстаивать интересы российских пользователей, фиксировать нарушения их цифровых прав и свобод, разрабатывать технические инструменты и просвещать. И как второй фактор — снизить риски преследования наших сотрудников в России.

Напомним, 23 декабря 2022 года Минюст включил «Роскомсвободу» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим незаконным и дискриминирующим решением и обжалуем его в суде.

17 марта в Беларуси главного редактора Tut.by Марину Золотову и гендиректора Tut.by Людмилу Чекину приговорили к 12 годам колонии.

17 марта прошло предварительное закрытое слушание по делу редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. С 14 апреля 2022 года Афанасьев находится под стражей из-за статьи, в которой говорилось, что бойцы хакасского ОМОН отказались участвовать в вооруженных действиях в Украине.

17 марта журналистка Мария Пономаренко пропала из СИЗО. Сотрудники ФСИН этапировали сотрудницу издания RusNews в неизвестном направлении.

20 марта Минюст подал иск о ликвидации объявленного «иноагентом» информационно-аналитического центра «Сова».

«Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года. Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае — Москвы) или участие в таковых — в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. Мы с позицией Минюста не согласны и будем спорить с ним в суде», — сказано в заявлении «Совы».

23 марта СМИ сообщили, что полицейские дважды за последние две недели приходили в дом, где живет редактор журнала «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Журналисты связывают интерес со стороны правоохранительных органов с публикациями издания о проблемах мобилизованных.

24 марта стало известно, что журналистку RusNews Марию Пономаренко отправляли в психиатрическую клинику. Там её избили санитары: начальство СИЗО вызвало для девушки врачей психиатрической бригады, которые вместо оказания медицинской помощи применили к ней насилие.

24 марта корреспондент издания «SOTA» Глеб Соколов был удалён из зала суда во время рассмотрения дела активиста Михаила Кригера, обвиняемого в оправдании терроризма и в экстремизме за публикации в интернете.

27 марта суд заочно арестовал издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о «фейках» про ВС РФ.

27 марта полицейские вызвали самарского журналиста Сергея Подсытника на опрос из-за «Навального и ютуба».

30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его отправили под арест.

31 марта суд запретил камчатскому журналисту Владимиру Ефимову два года публиковаться в интернете из-за постов о «спецоперации». Кроме того, ему назначили штраф в 200 тыс. руб.

31 марта «Теплицу социальных технологий» объявили «иноагентом».

«Мы не считаем ярлык иноагентства ни законным, ни обоснованным. Безусловно, мы продолжаем работать на благо российского гражданского общества, несмотря ни на что. Точно так же, как и многие наши друзья и коллеги продолжают работать с этим ярлыком», — заявили в организации.

Выражаем свою поддержку коллегам!

Поправки в закон о «дискредитации»

В середине марта были приняты поправки в КоАП и УК РФ, предусматривающие ответственность за «распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ».

Кроме того, нормы о добровольческих формированиях в марте 2023 года увеличили сроки за «дискредитацию» с 3 лет лишения свободы до 5 лет. За «повторную дискредитацию, повлёкшую опасные последствия» наказание составит 7 лет лишения свободы вместо 5 лет.

За фейки об армии, госорганах за рубежом и добровольцах максимальное наказание за распространение без отягчающих обстоятельств также увеличили с 3 до 5 лет.

«Отдельный гражданин не может дискредитировать ни армию, ни власть. Вообще источник власти в России — это граждане России, а чиновники — всего лишь «менеджеры», и мы можем критиковать нанятых менеджеров, если они совершают ошибки. Иначе как эти ошибки будут исправляться, а страна — развиваться? » размышляют наши юристы.



Подробнее о законе о «дискредитации» читайте в наших карточках.