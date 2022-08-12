Дело Tor снова приобретает «партизанские» признаки

«Отчего ушли, к тому и пришли»: в Саратове состоялось судебное заседание по второму делу Tor, о чём представители компании узнали только из прессы, но точно также в 2017 году, «по-партизански» Саратовский районный суд принял решение о блокировке сайта The Tor Project, которое Роскомнадзор исполнил спустя четыре года.

Напомним, после блокировки в дело вступила юридическая служба «Роскомсвободы», которая представляет интересы The Tor Project в суде и по сей день. Нашим юристам удалось доказать незаконность блокировки сайта компании, поскольку ответчик не был приглашён на судебное заседание, что нарушило его права. Апелляционный суд в результате блокировку отменил, но на этом эпопея не закончилась, а приобрела в буквальном смысле двойные масштабы. Дело было передано на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Саратова.

По ходатайству прокурора, который является истцом, к делу в качестве заинтересованного лица был привлечён Google. Прокурор потребовал, чтоб американский IT-гигант удалил из Google Play приложение Tor Browser, поскольку якобы через него российские пользователи получают доступ к запрещённой информации. Американский гигант попросил отложить заседания, чтоб ознакомиться с делом, но Ленинский райсуд в этом ему отказал, перевёл Google в статус ответчика и выделил дело об удалении приложения в отдельное производство.

По первому же делу, хотя блокировка сайта The Tor Project была отменена, Ленинский районный суд объявил запрещенной «информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser», а также запретил размещение приложения браузера в магазине Google Play для Android. Суд проигнорировал определения из федерального закона «Об информации» и «согласился с позицией Роскомнадзора о том, что информация, приложение и технология — это одно и то же», прокомментировала это решение медиаюрист «Роскомсвободы», адвокат Екатерина Абашина, и оно будет обжаловано.

При этом в основном деле о запрете Tor Browser, где The Tor Project проходит главным ответчиком, Google всё равно по сути обязали удалить приложение (решением признана запрещённой информация, размещённая на странице, ведущей в Google Play), поэтому зачем выделяли второе производство, совершенно непонятно, удивляется адвокат Абашина.

Между тем выделенное вот это второе дело — о принуждении Google к удалению Tor Browser из магазина приложений — начало жить своей тихой жизнью. Слишком тихой. 10 августа текущего года в том же Ленинском райсуде состоялось заседание, на котором суд постановил передать дело по подсудности в Замоскворецкий районный суд Москвы.

По словам Екатерины Абашиной, об этом факте юристы узнали из СМИ, но ни их, ни Tor Project никто об этом заседании в известность не поставил:

«По второму делу, которое „отпочковали“ от нашего первого в дело о требованиях к „Гуглу“, мы никаких документов не получали. Ни определения суда о назначении судебного заседания, ни повестки... Ходатайства Роскомнадзора у нас тоже нет. Заседание просто состоялось без нас!»

«Низкий поклон журналистам, которые рассказали о недавнем заседании. Хотя бы из СМИ мы узнаём о судебном процессе, о котором нас не уведомили надлежащим образом», – с иронией заявила медиаюрист «Роскомсвободы».