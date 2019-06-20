Индекс свободы интернета: май прошёл под эгидой суверенизации Рунета

Общество защиты интернета (ОЗИ) представило майский отчёт о свободе Сети. Как отмечается в исследовании, май начался с того, что Владимир Путин подписал федеральный закон №90-ФЗ «Об устойчивом Рунете», что и стало главным событием месяца, хотя в апреле этому событию было посвящено тоже очень много внимания.

Эксперты ОЗИ также вспомнили сомнительную блокировку Last.fm: «Никто не знает — зачем. Якобы, внутри нашли экстремистскую музыку. Но потом разблокировали. Видимо, потому что потеряли». В мае месяце стало известно о намерении компании Huawei подключиться к технической реализации «пакета Яровой», однако одного желания китайского IT-гиганта оказалось недостаточно, ведь есть такое явление, как «импортозамещение». Кроме этого, во многих городах и населённых пунктах России прошли разного рода акции протеста (против мусорных полигонов, против строительства Храма в сквере и т.д.), вследствие чего власти находили поводы наказать издания, размещавшие на своих сайтах стримы оттуда, якобы из-за присутствия в них ненормативной лексики.

«…Еще Роскомнадзор просил пять миллиардов на “суверенный рунет” и пытался “ловить Telegram” с помощью анонимных прокси на взломанных устройствах, но отрицал оба факта, — отмечает ОЗИ. — В общем и целом, май выдался суматошным и богатым на плохое. Что привело к снижению Индекса на целых тридцать пунктов. По всем событиям, попавшим в мониторинг, как обычно есть все данные в конце статьи, а самые важные, по мнению наших респондентов, новости более подробно».

За отчетный месяц в мониторинг попало 36 сообщений в СМИ, так или иначе связанных со свободой в российском сегменте сети Интернет. Семь самых значимых событий оценили 11 экспертов, которые высказали свое мнение о происходящем.

Итоговый балл за май 2019: снижение на рекордные 30 баллов по отношению к предыдущему. Итоговое значение индекса, которое мы примем на 1 июня 2019 года — 285 баллов.

В списке самых важных событий мая ОЗИ отметило следующие:

1. Путин подписал закон о суверенизации Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об автономизации российского сегмента интернета. Законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом. Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» вступит в силу 1 ноября 2019 года. Согласно документу, Роскомнадзор будет централизовано управлять российским сегментом интернета, фильтруя трафик, а провайдеры должны будут устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости».

«Кажется, это уже бессмысленно комментировать. Посмотрим, как это в реальности будет (не)работать», — прокомментировал Владимир Харитонов, Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей.

2. Роскомнадзор требует удалить стримы с протестов

«Сегодня ночью Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала E1.RU двух онлайн-трансляций из сквера у Драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины на этом месте», — буквально недавно сообщил популярный уральский портал.Претензий к самим роликам, уточняет Е1, нет:«…но в комментариях пользователей увидели «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка»». Руководитель юридического отдела E1 Евгений Шуров сказал, что они удалят все комментарии, чтобы исключить причины для блокировки.

Игорь Иванов, заведующий кафедрой информационных технологий Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, написал на тему следующее:

«Все уже как-то стали привыкать, что блокировка «за экстремизм» это нормально. Но послушайте, РКН, вы реально считаете, что какой-то комментарий во время стрима, промелькнувший за 1,5 секунды, несет угрозу безопасности страны? Я уверен, что нет. Это не глупость чиновников, это самая что ни на есть цензура».

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Роман Фадеев, управляющий партнер юридической компании «Legal Jazz»: «Прежде всего, подобные требования РКН приведут к самоцензуре СМИ и блогеров, что гораздо хуже, чем несколько штрафов, которые могут быть наложены (если будут). Сама по себе законность таких требований РКН вызывает вопросы».

3. Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете

Правительство поручило Роскомнадзору распределить субсидии на создание Центра мониторинга сетей связи, разработку средств сбора информации о маршрутах трафика в интернете и создание «белых списков» для использования интернета детьми. Общие затраты на эти мероприятия составят 4,96 млрд руб. Правительство приняло постановление о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связью общего пользования и соответствующей информационной системы. Документ поручает Роскомнадзору определить организацию, которая будет получать соответствующие субсидии.Организация, выбранная Роскомнадзором, в рамках создания Центра мониторинга должна будет выполнять ряд задач: разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в сети интернет; разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управления сетью связи общего пользования; обеспечение сбора информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в сети интернета, а также управления программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента сети интернет; введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

В данном случае все эксперты указывают на потенциальную коррупцию. Эксперт, пожелавший остаться анонимным: «Как следствие закона о [суверенном] рунете. Расходы бюджета направляются не на развитие и нужные дела. Деньги будут потрачены и осядут в карманах интересантов».

Технический директор ОЗИ, Александр Исавнин сказал проще:

«Спилят, наверняка спилят. И немножечко нагадят (много пока не смогут)».

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4. Центробанк: нет криптовалютам и больше блокировок

В Госдуме перед депутатами выступила председатель Центрального банка России с годовым отчётом, где она озвучила ряд важных тезисов, касающихся в том числе интернета и цифровых валют. Набиуллина отметила, что ЦБ РФ совместно с Яндексом обсуждает возможность маркировки легальных сайтов микрофинансовых организаций.«Чтобы снизить вероятность того, что человек попадет в ловушку «черных кредиторов», с прошлого года мы ведем проект с Яндексом по маркировке сайтов легальных МФО как заслуживающих доверия. Мы обсуждаем аналогичные проекты и с другими поисковыми системами», — подчеркнула Председатель ЦБ.

Комментарий Романа Фадеева: “ЦБ всегда свято следует своему негласному принципу «больше регулирования богу регулирования», перефразируя известную цитату. Меж тем, легальные и добросовестные участники финансового рынка реально не обладают ресурсом для борьбы с мошенниками, которые делают рынок «токсичным» в восприятии потребителей. И ЦБ никогда им не поможет — гораздо важнее поставить маркировку на сайте”.

5. Полиция тестирует индивидуальные онлайн-камеры для распознавания лиц

Российские полицейские начали тестировать компактные камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. По данным «Ведомостей», видеорегистраторы являются разработкой компании NtechLab, среди акционеров которой числится дочерняя структура госкорпорации «Ростех». Представитель компании-разработчика подтвердил создание такого гаджета для силовиков и охранников, уточнив, что прибор может также заинтересовать Росгвардию и пограничников.Камера похожа на рацию, но чуть меньше размером, и прикрепляется на одежду. Гаджет анализирует видеопоток, выделяя из него лица людей, затем с помощью Wi-Fi или интернета через сим-карту данные отправляются на сервер. После этого идет проверка полученных изображений по имеющимся базам. Если фотографии совпадут, то система отправит сигнал на устройство. Полученная информация будет отображаться на экране устройства. Распознавать лица камера сможет на расстоянии 3,5–4,5 м.

“Общемировая фишка для борьбы с преступностью, но в России, где «дело Голунова» и преследование Оюба Титиева никого не удивляют, такие меры вызывают мало доверия. Опять же, что там с презумпцией невиновности? Все попавшие в камеру — потенциальные злодеи? Или как? Чем это регулируется в плане закона?” — считает Денис Хорошун, редактор сайта «РосКомСвободы».

6. МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий. Тестируется отечественное оборудование, продолжает Ушацкий, в нем не участвуют реальные абоненты, опыты в специальных зонах проходят на Урале. Кто произвел это оборудование, как проходит тестирование, каких целей и в какие сроки должны достичь испытатели – ничего этого Ушацкий не сказал, только сообщил, что оборудование обладает функциями DPI (системы глубокой фильтрации трафика, Deep Packet Inspection), фильтрации как по сетевым адресам, так и по контенту, но у него есть и другой функционал – чтобы оборудование соответствовало всем требованиям к нему, описанным в законе.

Эксперты считают, что: “Хотелось бы увидеть ТЗ на тестирование и результаты. А то как-то больше похоже на договорнячок. Но с другой стороны, если это договорнячок — может оно и к лучшему”.

Или другой вариант: “Крупный оператор не смог убедить власть в обратном и отстоять не разумность реализации закона. Принялся исполнять закон, приближая его реализацию и железный занавес”.

7. Правозащитники ожидают рост числа «административок» за репосты

В январе-марте 2019 года число дел по статье Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства после ее частичной декриминализации сократилось с 223 в 2018 году до девяти, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Говоря о статистике по административным правонарушениям, министр отметил, что с момента вступления закона в силу прошло немного времени, и «правоприменительная практика по статье 20.3.1 КоАП РФ только нарабатывается».Инициированный президентом и утвержденный им в конце 2018 года закон «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса РФ» предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 282 УК РФ за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми признаются только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное преступление в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.

Как вполне обоснованно отметили некоторые эксперты — это не событие. Но поскольку на первом этапе эта новость набрала необходимое число баллов “по важности”, мы не можем её не обсуждать.

Например, Александр Исавнин заявил:

«Ожидаемо. Вместо больших палок у ментов будет много маленьких палочек и подвешиваний на крючок «дальше уголовка»».

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Роман Фадеев считает: «Хуже не станет, да и всегда лучше получить административное наказание вместо даже «условного». Лучше, впрочем, тоже не станет».

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Напомним, в марте текущего года Индекс свободы вырос на 6 баллов, но апреле он показал заметное снижение — 25 баллов. На апрельский результат повлиял всё тот же «сувенирный интернет», поскольку соответствующий законопроект был во втором и третьем чтении принят Госдумой как раз в тот период.

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