Роскомнадзор отчитался о борьбе с «фейковой» информацией

Во время доклада форуму Союза журналистов «Вся Россия» глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался об итогах правоприменения закона «о фейках», согласно которому с начала вступления его в силу Генпрокуратура направила в РКН 10 требований в отношении 47 сайтов, «содержащих недостоверную информацию, распространение которой несёт угрозу общественной безопасности». Дополнительно ведомство Жарова выявило 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. Как говорится в докладе, в настоящий момент вся она удалена.

В качестве примеров приводятся разного рода сообщения и новости о событиях в Чемодановке Пензенской области. Как говорится в докладе, конфликт местных жителей с цыганской общиной активно подогревался в социальных сетях ложными сообщениями (о якобы имевших место поджогах автомобилей и жилых домов, смертях пострадавших, изнасилованиях детей, столкновениях с полицией, приказе полиции стрелять на поражение и так далее). Вся эта ложная информация, отмечает РКН, удалялась во взаимодействии с администрациями социальных сетей в течение 1-3 часов с момента выявления.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал об успехах ведомства в борьбе с фейковыми новостямиhttps://t.co/hbUxmLtsPj — Meduza (@meduzaproject) September 23, 2019

Подход властей к данному вопросу интересен тем, что как раз недостаток официальной информации об этом событии спровоцировал всплеск появления информации неофициальной, о чём мы писали в середине июня текущего года.

Возможно, в списке удачных примеров Жарова присутствует и блокировка паблика «Чемодановка в огне», который, по мнению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, входил в перечень ресурсов, распространявших «при поддержке Америки и Запада» фейковой информации об инциденте.

Точно таким же образом заполнялся информационный вакуум, созданный властями, после взрыва ракеты под Северодвинском в начале августа. Тогда погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали. Обсуждение трагедии вышло за пределы России, о взрыве высказались лидеры других стран, а местные жители требовали правдивой информации. Но власти даже спустя месяц не объяснили детали трагедии. Из-за этого популярность получили самые разные версии СМИ — от необычных до потенциально правдивых. На месте разбирались блогеры, независимые журналисты и иностранные эксперты, но официальные российские СМИ словно взяли обет молчания.

Мы решили разобраться и простыми словами объяснить: что случилось в Северодвинске?https://t.co/LVrhMhP2kY — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) September 19, 2019

Естественно, любой информационный вакуум (как в Нёноксе) или замалчивание проблем (как в Чемодановке) предоставляет благодатную почву для догадок, конспирологии и всё тех же самых фейков. Более того, патологическое нежелание говорить правду с течением времени ставит под сомнение любые, даже самые правдоподобные версии «официалов».

Однако борьба с недостоверной информацией почему-то происходит в одностороннем порядке. Наказываются, как правило, или беззащитные перед госмашиной независимые издания, как это произошло с еженедельником «Якутск вечерний» (журналист получил штраф в 30 000 рублей), либо с оппозиционными изданиями, а также простыми пользователями, как это случилось в отношении главы совета тейпов Ингушетии Мурадом Даскиевым (штраф 15 000 рублей). Кстати, «ингушский кейс» Жаров упомянул в качестве «успешной» борьбы с фейками.

«Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении „фейков“», — также говорится в докладе главы РКН. Теперь уже РосКомСвободе стало не совсем понятно — чем эта новость отличается от такой же, но вышедшей в мае? И почему анонсированный тогда реестр до сих пор недоступен для общественного мониторинга?

Не совсем понятно, чем эта новость отличается от такой же в мае:

Источники фейковых новостей соберут в специальном реестре Роскомнадзора https://t.co/nrCYJLFrIQ https://t.co/kct4Q556iG — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) September 23, 2019

Жаров считает, что массовое распространение средствами массовой коммуникации недостоверной информации — общемировая проблема. «Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы. Принятое в прошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать «раскручиванию» фальшивых медиасюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности», — отмечает он.

Причину быстрого распространения недостоверной информации Жаров видит в жесткой конкуренции редакций СМИ за новости и сокращения времени на «фактчекинг».

Глава РКН также заявил, что количество нарушений со стороны редакций СМИ снижается за счет профилактических мероприятий, проводимых Роскомнадзором. «Наша задача – разъяснить, а не наказать», – отметил А. Жаров.

Поразительно, правда, что некоторые «разъяснения» обходятся гражданам в суммы 15 — 30 тыс.рублей.

Официальным же СМИ стоит задуматься, поскольку за последние 5 лет доверие к ним ощутимо снизилось. Более того, традиционные СМИ перестают быть для россиян главным источником информации, растёт спрос на объективный взгляд на происходящее в стране. Однако, как видно из отчёта главы РКН, всё происходит с точностью до наоборот — «редакции исправляются», количество нарушений снижается.

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